QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Na żywo Iga Świątek - Taylor Townsend Iga Świątek po ostatniej piłce popłakała się. Ten mecz kosztował ją mnóstwo nerwów Kiedy gra Iga Świątek, 2. runda Wimbledonu. Z kim zagra kolejny mecz? 6:1, 2:6, 6:3 KONIEC! GEM, SET i MECZ IGA ŚWIĄTEK! 6:1, 2:6, 6:3 z Taylor Townsend. JAZDA!!!!! NA KONIEC AS SERWISOWY! 40-0 Piłki meczowe! 30-0 15-0 Iga serwuje po zwycięstwo 6:1, 2:6, 5:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ale wymiana na koniec! Iga grała w niej cierpliwie i bardzo mądrze. JAZDA! 40-15 Iga ma breakpointy po błędzie rywalki! 30-15 Townsend zagrała ramą rakiety, daleko w aut 15-15 Teraz forhend Igi funkcjonował bez zarzutu 0-15 Autowy forhend Igi. Znów gra niedokładnie 6:1, 2:6, 4:3 Gem Townsend PRZEŁAMANIE. Na koniec autowy forhend Igi. Wróciły demony... 30-40 Podwójny błąd serwisowy Polki i jest breakpoint 30-30 Ale teraz szczęście Igi! Po jej bekhendzie piłka zatańczyła na taśmie i spadła po stronie rywalki! 15-30 Błąd Polki 15-15 Iga straciła inicjatywę w wymianie i pod presją zagrała w siatkę 15-0 6:1, 2:6, 4:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga grała teraz bardzo dobrze i jest przełamanie! 40-15 Bardzo dobry return Igi i są breakpointy! Jazda Iga! 30-15 Autowy return Polki po dobrym serwisie rywalki 30-0 Iga gra teraz wyraźnie lepiej. Rywalka pod presją zagrała w siatkę 15-0 Siostra Igi Świątek w eleganckim białym żakiecie ogląda mecz w loży królewskiej. Obok znajoma wam twarz 6:1, 2:6, 3:2 Gem Świątek. Iga wyraźnie poprawiła serwis i to bardzo cieszy. Oby to utrzymała! 40-0 Dobry pierwszy serwis Igi, do środka 30-0 A teraz świetny bekhend po crossie naszej gwiazdy 15-0 Pewny forhend Igi 6:1, 2:6, 2:2 Gem Townsend. Amerykanka zakończyła gema efektowną akcją serw i wolej 30-40 Świetny return Igi. Trafiła mocno w samą linię 15-40 Bardzo niecelny return Świątek 15-30 Iga pod presją zagrała w aut, broniąc się slajsem 15-15 Ładny bekhend Amerykanki po returnie Polki 15-0 Dłuższa wymiana zakończona błędem Townsend 6:1, 2:6, 2:1 Gem Świątek. Iga bardzo dobrze teraz serwowała. Gem wygrany do zera 40-0 Bardzo dobry serwis Igi i jej głośne "JAZDA!" 30-0 Polka w dobrym momencie ruszyła do siatki i popisała się pewnym wolejem 15-0 Dobry pierwszy serwis Igi 6:1, 2:6, 1:1 Gem Townsend. Na koniec gema prosty błąd Świątek. 30-40 Polka atakowała bekhend rywalki i wymusiła jej błąd 15-40 Kiks Igi przy returnie 15-30 Return Polki w siatkę 15-15 15-0 Ładny bekhend Igi po crossie 6:1, 2:6, 1:0 Gem Świątek. Co za gem! Zacięta walka na przewagi. Iga obroniła w nim dużo breakpointów. Opanowała sytuację Przewaga Świątek. Bardzo ładna akcja Igi przy siatce Równowaga. Kolejny błąd Igi. Teraz bekhend w siatkę Przewaga Świątek. Mały aut po lobie Townsend Równowaga. Autowy forhend Igi. Wciąż gra bardzo nerwowo Przewaga Świątek. Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi Równowaga. Skuteczny serwis na ciało Po dobrym serwisie Iga miała przewagę w punkcie, ale zagrała w siatkę. Breakpoint Równowaga. Dobry drugi serwis Polki. Ufff... Dobry return Townsend i jest kolejny breakpoint Równowaga. Ładna akcja Igi przy siatce, efektowny wolej Iga broni breakpointa Równowaga. Kolejny podwójny błąd serwisowy Świątek Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi Równowaga Przewaga Świątek. Świetna reakcja Igi na agresywny return rywalki. Odegrała ładnie nisko na nogach Równowaga. Minimalnie niecelny return Townsend Kolejny podwójny błąd serwisowy Polki i jest już breakpoint 40-40 Podwójny błąd serwisowy Igi 40-30 Dobry serwis Świątek. Trafiła w linię 30-30 Polka ruszyła do siatki, ale jej wolej był nieudany 30-15 Iga wywierała presję, ale na koniec zagrała w aut 30-0 Dobry serwis Polki na ciało rywalki 15-0 Iga przegoniła rywalkę po korcie i doczekała się jej błędu Początek trzeciego seta. Serwuje Iga Iga tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej 6:1, 2:6 GEM I SET TOWNSEND. Amerykanka na koniec zaserwowała asa. Przed nami trzeci set. Ładna akcja Amerykanki przy siatce. Kolejna piłka setowa Równowaga. Za krótki lob Igi i pewny smecz Townsend Iga ma breakpointa po błędzie rywalki 40-40 Dobry agresywny forhend Igi i błąd Amerykanki 30-40 Dobry return Polki po nogi rywalki 15-40 Duży aut po bekhendzie Igi i są już piłki setowe 15-30 Polka pod presją zagrała w aut. Próbowała bronić się slajsem 15-15 15-0 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki 6:1, 2:5 Gem Świątek. Wreszcie lepsza gra Igi i pewnie obroniony serwis 40-15 Świetny skrót Amerykanki 40-0 Iga agresywnym zagraniem wymusiła błąd rywalki 30-0 Autowy return Townsend 15-0 Pewny smecz Igi 6:1, 1:5 Gem Townsend. Amerykana pewnie obroniła serwis 15-40 Bardzo dobry return Polki 0-40 Autowy bekhend Igi 0-30 Polka miała inicjatywę, ale na koniec zaskoczył ją niski kozioł piłki i popełniła błąd 0-15 Iga znów pod presją zagrała w aut. Gra bardzo nerwowo 6:1, 1:4 Gem Świątek. Iga przerywa serię Amerykanki. Na koniec skuteczny serwis. - Jazda! - krzyknęła sobie po ostatniej akcji. 40-30 Rywalka odpowiada efektownym returnem 40-15 Świetny serwis Igi 30-15 Dobry serwis Igi na zewnątrz a potem pewny forhend 15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 15-0 Długa wymiana. Iga wywierała presję i doczekała się błędu rywalki 6:1, 0:4 Gem Townsend. Trwa niepokojąca niemoc Igi Świątek. Teraz przegrała gema do zera 0-40 Nieudana akcja Polki przy siatce 0-30 Iga znów nie poradziła sobie z serwisem rywalki 0-15 Dobry serwis Amerykanki na ciało 6:1, 0:3 Gem Townsend PRZEŁAMANIE. Na koniec gema dwa podwójne błędy serwisowe Igi, jeden po drugim. Polka bardzo słabo weszła w drugiego seta 15-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Broni znów breakpointów 15-30 Precyzyjny serwis Igi, na zewnątrz 0-30 Błąd Polki, zagrała w siatkę 0-15 Po agresywnym returnie Townsend Iga zagrała pod presją w aut 6:1, 0:2 Gem Townsend. Długi i zacięty gem. Amerykanka obroniła podanie. Iga musi odrabiać straty Przewaga Townsend. Przelobowana Iga zagrała między nogami. Rywalka czekała przy siatce i skończyła punkt Równowaga. Długa wymiana, na koniec błąd Amerykanki, która zagrała w siatkę Przewaga Townsend. Bardzo dobra akcja Amerykanki przy siatce 40-40 Iga wymusiła błąd rywalki 30-40 Iga pod presją zagrała w aut. Rywalka znów ruszyła do siatki 30-30 Autowy return Polki 30-15 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w siatkę 15-15 Duży aut po forhendzie Polki 15-0 Iga popracowała w defensywie i doczekała się błędu rywalki, która smeczowała w aut 6:1, 0:1 Gem Townsend PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis w gemie otwierającym drugiego seta. Popełniała błędy 15-40 Podwójny błąd serwisowy Igi i są breakpointy 15-30 Duży aut po forhendzie Polki 15-15 Dłuższa wymiana. Na koniec błąd Townsend 0-15 Iga zagrała w aut, próbując mijać atakującą przy siatce rywalkę Początek drugiego seta. Serwuje Iga 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka zgarnia pierwszego seta. Na koniec pięknie minęła atakującą przy siatce Townsend. Początek nerwowy, ale potem Iga wygrała sześć gemów z rzędu Świetny return Igi i Polka ma piłkę setową 40-40 Podwójny błąd serwisowy Townsend 30-40 Potężny smecz Amerykanki 30-30 Minimalny aut po zagraniu Townsend 15-30 Po returnie Igi rywalka zagrała za końcową linię 0-30 Efektowna akcja serwis plus wolej Amerykanki 0-15 As serwisowy Townsend 5:1 Gem Świątek. Na koniec autowy smecz Amerykanki. Polka powiększa przewagę 40-30 Iga sprytnie zagrała przeciwko kierunkowi biegu rywalki 30-30 Kolejny efektowny return Townsend 30-15 Znów dobry serwis Polki 15-15 As serwisowy Igi! 0-15 Znakomity return Amerykanki 4:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry return Polki i jest drugie przełamanie! 40-30 Podwójny błąd serwisowy tenisistki z USA i jest breakpoint 30-30 Iga dostała piłkę pod nogi na półkorcie i nie poradziła sobie 30-15 Autowy return Polki 30-0 15-0 Nieudana akcja Townsedn przy siatce 3:1 Gem Świątek. Iga bardzo pewnie obroniła serwis. Gem wygrany szybko i do zera. W ostatniej akcji Amerykanka zagrała w aut 40-0 Dobry serwis Polki na zewnątrz 30-0 15-0 Iga teraz ładnie prowadziła grę. Na koniec był jej dokładny bekhend po linii 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka wychodzi na prowadzenie. W ostatniej akcji zmusiła rywalkę do biegania i doczekała się jej błędu 40-15 Bardzo dobry wolej Amerykanki przy siatce 40-0 Piękny bekhend Igi po crossie i teraz ona ma breakpointy 30-0 Błąd Amerykanki po głębokim returnie Polki 15-0 Townsend pod presją zagrała w siatkę 1:1 Gem Świątek. Iga była w opałach. Przegrywała 0-40. Potem znów broniła breakpointów. Udało się opanować sytuację. Przewaga Świątek. Szybka wymiana. Na koniec nieudany półwolej Townsend Równowaga. Townsend przy drugich serwisach Igi wchodzi bardzo głęboko w kort Dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend Polki. Znów jest breakpoint Równowaga. Dobry serwis na ciało Igi. Potem łatwo skończyła punkt Iga znów broni breakpointa po autowym bekhendzie 40-40 Dobry serwis a potem dokładny forhend Świątek 30-40 Ładny bekhend Polki po crossie 15-40 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi 0-40 Autowy bekhend Polki. Broni już breakpointów 0-30 Najpierw agresywny return a potem świetny drive-volley Townsend 0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 0:1 Gem Townsend. Amerykanka obroniła serwis w gemie otwarcia 30-40 Akcja serwis plus wolej Amerykanki. Efektowna i skuteczna 30-30 As serwisowy Townsend 30-15 Ładny forhend Igi. Rywalka jeszcze się poślizgnęła 15-15 Townsend ruszyła do siatki, ale jej wolej był zupełnie nieudany 0-15 Ładny forhend Amerykanki GRAMY! Serwuje Townsend Townsend to wybitna deblistka. Można się zatem spodziewać, że będzie skracać wymiany, atakując przy siatce Trwa już rozgrzewka Losowanie wygrała Amerykanka i wybrała serwis. Zatem ona zacznie Iga Świątek i Taylor Townsend właśnie pojawiły się na Korcie Centralnym W 2. rundzie na lepszą w meczu Świątek - Townsend czeka już Karolina Pliskova Polka i Amerykanka czekają już w korytarzu Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Taylor Townsend w 1. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania o godzinie 14.30

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Forma Igi Świątek to wielka niewiadoma. W tym sezonie zdołała rozegrać zaledwie jeden mecz na trawie, przegrywając w turnieju WTA w Bad Homburg (5:7, 6:2, 3:6 z Emmą Navarro). - Pamiętam, że rok temu czułam się tutaj zupełnie inaczej i przygotowanie przed turniejem też dało mi wtedy bardzo dużo - analizowała teraz Iga Świątek.

- Technicznie na pewno wiele rzeczy działało dobrze, ale myślę, że miałam dużo spokoju i pewności w uderzeniach i to był klucz, bo wiele zawodniczek ma świetną grę, żeby wygrać turniej Wielkiego Szlema. Gdy oglądam siebie z zeszłego roku, pamiętam, że byłam po prostu skupiona na celu i nie miałam wielu myśli. I to jest to, co ostatecznie daje wygraną, bo każdy potrafi grać dobry tenis. To bardziej strona mentalna, więc myślę, że to w końcu zrobiło różnicę - dodała Polka.

Taylor Townsend przed Wimbledonem też zagrała w Bad Homburg i odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji. Ciemnoskóra Amerykanka zajmuje 79. miejsce w rankingu, a w notowaniu deblistek jest wiceliderką.