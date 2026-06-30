Wimbledon: Iga Świątek pokonała Taylor Townsend po trzech setach nerwowej walki!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-06-30 16:48

Iga Świątek pokonała 6:1, 2:6, 6:3 Taylor Townsend w meczu, którym rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka grała bardzo nierówno i nerwowo. Po ostatniej piłce mimo zwycięstwa popłakała się, odreagowując stres. To była ciężka walka z rywalką i własnymi słabościami. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Townsend.

Iga Świątek, polska tenisistka, w białej czapce i sportowym stroju, przygotowuje się do uderzenia rakietą podczas meczu na korcie Wimbledonu. Jej skupiona mimika i dynamiczna pozycja ciała oddają intensywność sportowej rywalizacji. Więcej o relacji na żywo przeczytasz na naszym portalu.
Autor: James Veysey / Shutterstock/ East News
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Na żywo

Iga Świątek - Taylor Townsend

Iga Świątek po ostatniej piłce popłakała się. Ten mecz kosztował ją mnóstwo nerwów

Kiedy gra Iga Świątek, 2. runda Wimbledonu. Z kim zagra kolejny mecz?
Kiedy gra Iga Świątek, 2. runda Wimbledonu. Z kim zagra kolejny mecz?

6:1, 2:6, 6:3

KONIEC! GEM, SET i MECZ IGA ŚWIĄTEK! 6:1, 2:6, 6:3 z Taylor Townsend. 

JAZDA!!!!! NA KONIEC AS SERWISOWY!

40-0 Piłki meczowe!

30-0

15-0 Iga serwuje po zwycięstwo

6:1, 2:6, 5:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ale wymiana na koniec! Iga grała w niej cierpliwie i bardzo mądrze. JAZDA!

40-15 Iga ma breakpointy po błędzie rywalki!

30-15 Townsend zagrała ramą rakiety, daleko w aut

15-15 Teraz forhend Igi funkcjonował bez zarzutu

0-15 Autowy forhend Igi. Znów gra niedokładnie

6:1, 2:6, 4:3

Gem Townsend PRZEŁAMANIE. Na koniec autowy forhend Igi. Wróciły demony...

30-40 Podwójny błąd serwisowy Polki i jest breakpoint

30-30 Ale teraz szczęście Igi! Po jej bekhendzie piłka zatańczyła na taśmie i spadła po stronie rywalki!

15-30 Błąd Polki

15-15 Iga straciła inicjatywę w wymianie i pod presją zagrała w siatkę

15-0

6:1, 2:6, 4:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga grała teraz bardzo dobrze i jest przełamanie!

40-15 Bardzo dobry return Igi i są breakpointy! Jazda Iga!

30-15 Autowy return Polki po dobrym serwisie rywalki

30-0 Iga gra teraz wyraźnie lepiej. Rywalka pod presją zagrała w siatkę

15-0

Siostra Igi Świątek w eleganckim białym żakiecie ogląda mecz w loży królewskiej. Obok znajoma wam twarz
Siostra Igi Świątek w eleganckim białym żakiecie ogląda mecz w loży królewskiej. Obok znajoma wam twarz

6:1, 2:6, 3:2

Gem Świątek. Iga wyraźnie poprawiła serwis i to bardzo cieszy. Oby to utrzymała!

40-0 Dobry pierwszy serwis Igi, do środka

30-0 A teraz świetny bekhend po crossie naszej gwiazdy

15-0 Pewny forhend Igi

6:1, 2:6, 2:2

Gem Townsend. Amerykanka zakończyła gema efektowną akcją serw i wolej

30-40 Świetny return Igi. Trafiła mocno w samą linię

15-40 Bardzo niecelny return Świątek

15-30 Iga pod presją zagrała w aut, broniąc się slajsem

15-15 Ładny bekhend Amerykanki po returnie Polki

15-0 Dłuższa wymiana zakończona błędem Townsend

6:1, 2:6, 2:1

Gem Świątek. Iga bardzo dobrze teraz serwowała. Gem wygrany do zera

40-0 Bardzo dobry serwis Igi i jej głośne "JAZDA!"

30-0 Polka w dobrym momencie ruszyła do siatki i popisała się pewnym wolejem

15-0 Dobry pierwszy serwis Igi

6:1, 2:6, 1:1

Gem Townsend. Na koniec gema prosty błąd Świątek.

30-40 Polka atakowała bekhend rywalki i wymusiła jej błąd

15-40 Kiks Igi przy returnie

15-30 Return Polki w siatkę

15-15 

15-0 Ładny bekhend Igi po crossie

6:1, 2:6, 1:0

Gem Świątek. Co za gem! Zacięta walka na przewagi. Iga obroniła w nim dużo breakpointów. Opanowała sytuację

Przewaga Świątek. Bardzo ładna akcja Igi przy siatce

Równowaga. Kolejny błąd Igi. Teraz bekhend w siatkę

Przewaga Świątek. Mały aut po lobie Townsend

Równowaga. Autowy forhend Igi. Wciąż gra bardzo nerwowo

Przewaga Świątek. Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi

Równowaga. Skuteczny serwis na ciało

Po dobrym serwisie Iga miała przewagę w punkcie, ale zagrała w siatkę. Breakpoint

Równowaga. Dobry drugi serwis Polki. Ufff...

Dobry return Townsend i jest kolejny breakpoint

Równowaga. Ładna akcja Igi przy siatce, efektowny wolej

Iga broni breakpointa

Równowaga. Kolejny podwójny błąd serwisowy Świątek

Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi

Równowaga

Przewaga Świątek. Świetna reakcja Igi na agresywny return rywalki. Odegrała ładnie nisko na nogach

Równowaga. Minimalnie niecelny return Townsend

Kolejny podwójny błąd serwisowy Polki i jest już breakpoint

40-40 Podwójny błąd serwisowy Igi

40-30 Dobry serwis Świątek. Trafiła w linię

30-30 Polka ruszyła do siatki, ale jej wolej był nieudany

30-15 Iga wywierała presję, ale na koniec zagrała w aut

30-0 Dobry serwis Polki na ciało rywalki

15-0 Iga przegoniła rywalkę po korcie i doczekała się jej błędu

Początek trzeciego seta. Serwuje Iga

Iga tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej

6:1, 2:6

GEM I SET TOWNSEND. Amerykanka na koniec zaserwowała asa. Przed nami trzeci set. 

Ładna akcja Amerykanki przy siatce. Kolejna piłka setowa

Równowaga. Za krótki lob Igi i pewny smecz Townsend

Iga ma breakpointa po błędzie rywalki

40-40 Dobry agresywny forhend Igi i błąd Amerykanki

30-40 Dobry return Polki po nogi rywalki

15-40 Duży aut po bekhendzie Igi i są już piłki setowe

15-30 Polka pod presją zagrała w aut. Próbowała bronić się slajsem

15-15

15-0 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki

6:1, 2:5

Gem Świątek. Wreszcie lepsza gra Igi i pewnie obroniony serwis

40-15 Świetny skrót Amerykanki

40-0 Iga agresywnym zagraniem wymusiła błąd rywalki

30-0 Autowy return Townsend

15-0 Pewny smecz Igi

6:1, 1:5

Gem Townsend. Amerykana pewnie obroniła serwis

15-40 Bardzo dobry return Polki

0-40 Autowy bekhend Igi

0-30 Polka miała inicjatywę, ale na koniec zaskoczył ją niski kozioł piłki i popełniła błąd

0-15 Iga znów pod presją zagrała w aut. Gra bardzo nerwowo

6:1, 1:4

Gem Świątek. Iga przerywa serię Amerykanki. Na koniec skuteczny serwis. - Jazda! - krzyknęła sobie po ostatniej akcji.

40-30 Rywalka odpowiada efektownym returnem

40-15 Świetny serwis Igi

30-15 Dobry serwis Igi na zewnątrz a potem pewny forhend

15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

15-0 Długa wymiana. Iga wywierała presję i doczekała się błędu rywalki

6:1, 0:4

Gem Townsend. Trwa niepokojąca niemoc Igi Świątek. Teraz przegrała gema do zera

0-40 Nieudana akcja Polki przy siatce

0-30 Iga znów nie poradziła sobie z serwisem rywalki

0-15 Dobry serwis Amerykanki na ciało

6:1, 0:3

Gem Townsend PRZEŁAMANIE. Na koniec gema dwa podwójne błędy serwisowe Igi, jeden po drugim. Polka bardzo słabo weszła w drugiego seta

15-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Broni znów breakpointów

15-30 Precyzyjny serwis Igi, na zewnątrz

0-30 Błąd Polki, zagrała w siatkę

0-15 Po agresywnym returnie Townsend Iga zagrała pod presją w aut

6:1, 0:2

Gem Townsend. Długi i zacięty gem. Amerykanka obroniła podanie. Iga musi odrabiać straty

Przewaga Townsend. Przelobowana Iga zagrała między nogami. Rywalka czekała przy siatce i skończyła punkt

Równowaga. Długa wymiana, na koniec błąd Amerykanki, która zagrała w siatkę

Przewaga Townsend. Bardzo dobra akcja Amerykanki przy siatce

40-40 Iga wymusiła błąd rywalki

30-40 Iga pod presją zagrała w aut. Rywalka znów ruszyła do siatki

30-30 Autowy return Polki

30-15 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w siatkę

15-15 Duży aut po forhendzie Polki

15-0 Iga popracowała w defensywie i doczekała się błędu rywalki, która smeczowała w aut

6:1, 0:1

Gem Townsend PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis w gemie otwierającym drugiego seta. Popełniała błędy

15-40 Podwójny błąd serwisowy Igi i są breakpointy

15-30 Duży aut po forhendzie Polki

15-15 Dłuższa wymiana. Na koniec błąd Townsend

0-15 Iga zagrała w aut, próbując mijać atakującą przy siatce rywalkę

Początek drugiego seta. Serwuje Iga

6:1

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka zgarnia pierwszego seta. Na koniec pięknie minęła atakującą przy siatce Townsend. Początek nerwowy, ale potem Iga wygrała sześć gemów z rzędu

Świetny return Igi i Polka ma piłkę setową

40-40 Podwójny błąd serwisowy Townsend

30-40 Potężny smecz Amerykanki

30-30 Minimalny aut po zagraniu Townsend

15-30 Po returnie Igi rywalka zagrała za końcową linię

0-30 Efektowna akcja serwis plus wolej Amerykanki

0-15 As serwisowy Townsend

5:1

Gem Świątek. Na koniec autowy smecz Amerykanki. Polka powiększa przewagę

40-30 Iga sprytnie zagrała przeciwko kierunkowi biegu rywalki

30-30 Kolejny efektowny return Townsend

30-15 Znów dobry serwis Polki

15-15 As serwisowy Igi!

0-15 Znakomity return Amerykanki

4:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry return Polki i jest drugie przełamanie!

40-30 Podwójny błąd serwisowy tenisistki z USA i jest breakpoint

30-30 Iga dostała piłkę pod nogi na półkorcie i nie poradziła sobie

30-15 Autowy return Polki

30-0

15-0 Nieudana akcja Townsedn przy siatce

3:1

Gem Świątek. Iga bardzo pewnie obroniła serwis. Gem wygrany szybko i do zera. W ostatniej akcji Amerykanka zagrała w aut

40-0 Dobry serwis Polki na zewnątrz

30-0

15-0 Iga teraz ładnie prowadziła grę. Na koniec był jej dokładny bekhend po linii

2:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka wychodzi na prowadzenie. W ostatniej akcji zmusiła rywalkę do biegania i doczekała się jej błędu

40-15 Bardzo dobry wolej Amerykanki przy siatce

40-0 Piękny bekhend Igi po crossie i teraz ona ma breakpointy

30-0 Błąd Amerykanki po głębokim returnie Polki

15-0 Townsend pod presją zagrała w siatkę

1:1

Gem Świątek. Iga była w opałach. Przegrywała 0-40. Potem znów broniła breakpointów. Udało się opanować sytuację. 

Przewaga Świątek. Szybka wymiana. Na koniec nieudany półwolej Townsend

Równowaga. Townsend przy drugich serwisach Igi wchodzi bardzo głęboko w kort

Dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend Polki. Znów jest breakpoint

Równowaga. Dobry serwis na ciało Igi. Potem łatwo skończyła punkt

Iga znów broni breakpointa po autowym bekhendzie

40-40 Dobry serwis a potem dokładny forhend Świątek

30-40 Ładny bekhend Polki po crossie

15-40 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi

0-40 Autowy bekhend Polki. Broni już breakpointów

0-30 Najpierw agresywny return a potem świetny drive-volley Townsend

0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

0:1

Gem Townsend. Amerykanka obroniła serwis w gemie otwarcia

30-40 Akcja serwis plus wolej Amerykanki. Efektowna i skuteczna

30-30 As serwisowy Townsend

30-15 Ładny forhend Igi. Rywalka jeszcze się poślizgnęła 

15-15 Townsend ruszyła do siatki, ale jej wolej był zupełnie nieudany

0-15 Ładny forhend Amerykanki

GRAMY! Serwuje Townsend

Townsend to wybitna deblistka. Można się zatem spodziewać, że będzie skracać wymiany, atakując przy siatce

Trwa już rozgrzewka

Losowanie wygrała Amerykanka i wybrała serwis. Zatem ona zacznie

Iga Świątek i Taylor Townsend właśnie pojawiły się na Korcie Centralnym

W 2. rundzie na lepszą w meczu Świątek - Townsend czeka już Karolina Pliskova

Polka i Amerykanka czekają już w korytarzu 

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Taylor Townsend w 1. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania o godzinie 14.30

Forma Igi Świątek to wielka niewiadoma. W tym sezonie zdołała rozegrać zaledwie jeden mecz na trawie, przegrywając w turnieju WTA w Bad Homburg (5:7, 6:2, 3:6 z Emmą Navarro). - Pamiętam, że rok temu czułam się tutaj zupełnie inaczej i przygotowanie przed turniejem też dało mi wtedy bardzo dużo - analizowała teraz Iga Świątek.

- Technicznie na pewno wiele rzeczy działało dobrze, ale myślę, że miałam dużo spokoju i pewności w uderzeniach i to był klucz, bo wiele zawodniczek ma świetną grę, żeby wygrać turniej Wielkiego Szlema. Gdy oglądam siebie z zeszłego roku, pamiętam, że byłam po prostu skupiona na celu i nie miałam wielu myśli. I to jest to, co ostatecznie daje wygraną, bo każdy potrafi grać dobry tenis. To bardziej strona mentalna, więc myślę, że to w końcu zrobiło różnicę - dodała Polka.

Taylor Townsend przed Wimbledonem też zagrała w Bad Homburg i odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji. Ciemnoskóra Amerykanka zajmuje 79. miejsce w rankingu, a w notowaniu deblistek jest wiceliderką.

IGA ŚWIĄTEK
WIMBLEDON