Iga Świątek - Taylor Townsend
Iga Świątek po ostatniej piłce popłakała się. Ten mecz kosztował ją mnóstwo nerwów
6:1, 2:6, 6:3
KONIEC! GEM, SET i MECZ IGA ŚWIĄTEK! 6:1, 2:6, 6:3 z Taylor Townsend.
JAZDA!!!!! NA KONIEC AS SERWISOWY!
40-0 Piłki meczowe!
30-0
15-0 Iga serwuje po zwycięstwo
6:1, 2:6, 5:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ale wymiana na koniec! Iga grała w niej cierpliwie i bardzo mądrze. JAZDA!
40-15 Iga ma breakpointy po błędzie rywalki!
30-15 Townsend zagrała ramą rakiety, daleko w aut
15-15 Teraz forhend Igi funkcjonował bez zarzutu
0-15 Autowy forhend Igi. Znów gra niedokładnie
6:1, 2:6, 4:3
Gem Townsend PRZEŁAMANIE. Na koniec autowy forhend Igi. Wróciły demony...
30-40 Podwójny błąd serwisowy Polki i jest breakpoint
30-30 Ale teraz szczęście Igi! Po jej bekhendzie piłka zatańczyła na taśmie i spadła po stronie rywalki!
15-30 Błąd Polki
15-15 Iga straciła inicjatywę w wymianie i pod presją zagrała w siatkę
15-0
6:1, 2:6, 4:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga grała teraz bardzo dobrze i jest przełamanie!
40-15 Bardzo dobry return Igi i są breakpointy! Jazda Iga!
30-15 Autowy return Polki po dobrym serwisie rywalki
30-0 Iga gra teraz wyraźnie lepiej. Rywalka pod presją zagrała w siatkę
15-0
6:1, 2:6, 3:2
Gem Świątek. Iga wyraźnie poprawiła serwis i to bardzo cieszy. Oby to utrzymała!
40-0 Dobry pierwszy serwis Igi, do środka
30-0 A teraz świetny bekhend po crossie naszej gwiazdy
15-0 Pewny forhend Igi
6:1, 2:6, 2:2
Gem Townsend. Amerykanka zakończyła gema efektowną akcją serw i wolej
30-40 Świetny return Igi. Trafiła mocno w samą linię
15-40 Bardzo niecelny return Świątek
15-30 Iga pod presją zagrała w aut, broniąc się slajsem
15-15 Ładny bekhend Amerykanki po returnie Polki
15-0 Dłuższa wymiana zakończona błędem Townsend
6:1, 2:6, 2:1
Gem Świątek. Iga bardzo dobrze teraz serwowała. Gem wygrany do zera
40-0 Bardzo dobry serwis Igi i jej głośne "JAZDA!"
30-0 Polka w dobrym momencie ruszyła do siatki i popisała się pewnym wolejem
15-0 Dobry pierwszy serwis Igi
6:1, 2:6, 1:1
Gem Townsend. Na koniec gema prosty błąd Świątek.
30-40 Polka atakowała bekhend rywalki i wymusiła jej błąd
15-40 Kiks Igi przy returnie
15-30 Return Polki w siatkę
15-15
15-0 Ładny bekhend Igi po crossie
6:1, 2:6, 1:0
Gem Świątek. Co za gem! Zacięta walka na przewagi. Iga obroniła w nim dużo breakpointów. Opanowała sytuację
Przewaga Świątek. Bardzo ładna akcja Igi przy siatce
Równowaga. Kolejny błąd Igi. Teraz bekhend w siatkę
Przewaga Świątek. Mały aut po lobie Townsend
Równowaga. Autowy forhend Igi. Wciąż gra bardzo nerwowo
Przewaga Świątek. Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi
Równowaga. Skuteczny serwis na ciało
Po dobrym serwisie Iga miała przewagę w punkcie, ale zagrała w siatkę. Breakpoint
Równowaga. Dobry drugi serwis Polki. Ufff...
Dobry return Townsend i jest kolejny breakpoint
Równowaga. Ładna akcja Igi przy siatce, efektowny wolej
Iga broni breakpointa
Równowaga. Kolejny podwójny błąd serwisowy Świątek
Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi
Równowaga
Przewaga Świątek. Świetna reakcja Igi na agresywny return rywalki. Odegrała ładnie nisko na nogach
Równowaga. Minimalnie niecelny return Townsend
Kolejny podwójny błąd serwisowy Polki i jest już breakpoint
40-40 Podwójny błąd serwisowy Igi
40-30 Dobry serwis Świątek. Trafiła w linię
30-30 Polka ruszyła do siatki, ale jej wolej był nieudany
30-15 Iga wywierała presję, ale na koniec zagrała w aut
30-0 Dobry serwis Polki na ciało rywalki
15-0 Iga przegoniła rywalkę po korcie i doczekała się jej błędu
Początek trzeciego seta. Serwuje Iga
Iga tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej
6:1, 2:6
GEM I SET TOWNSEND. Amerykanka na koniec zaserwowała asa. Przed nami trzeci set.
Ładna akcja Amerykanki przy siatce. Kolejna piłka setowa
Równowaga. Za krótki lob Igi i pewny smecz Townsend
Iga ma breakpointa po błędzie rywalki
40-40 Dobry agresywny forhend Igi i błąd Amerykanki
30-40 Dobry return Polki po nogi rywalki
15-40 Duży aut po bekhendzie Igi i są już piłki setowe
15-30 Polka pod presją zagrała w aut. Próbowała bronić się slajsem
15-15
15-0 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki
6:1, 2:5
Gem Świątek. Wreszcie lepsza gra Igi i pewnie obroniony serwis
40-15 Świetny skrót Amerykanki
40-0 Iga agresywnym zagraniem wymusiła błąd rywalki
30-0 Autowy return Townsend
15-0 Pewny smecz Igi
6:1, 1:5
Gem Townsend. Amerykana pewnie obroniła serwis
15-40 Bardzo dobry return Polki
0-40 Autowy bekhend Igi
0-30 Polka miała inicjatywę, ale na koniec zaskoczył ją niski kozioł piłki i popełniła błąd
0-15 Iga znów pod presją zagrała w aut. Gra bardzo nerwowo
6:1, 1:4
Gem Świątek. Iga przerywa serię Amerykanki. Na koniec skuteczny serwis. - Jazda! - krzyknęła sobie po ostatniej akcji.
40-30 Rywalka odpowiada efektownym returnem
40-15 Świetny serwis Igi
30-15 Dobry serwis Igi na zewnątrz a potem pewny forhend
15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki
15-0 Długa wymiana. Iga wywierała presję i doczekała się błędu rywalki
6:1, 0:4
Gem Townsend. Trwa niepokojąca niemoc Igi Świątek. Teraz przegrała gema do zera
0-40 Nieudana akcja Polki przy siatce
0-30 Iga znów nie poradziła sobie z serwisem rywalki
0-15 Dobry serwis Amerykanki na ciało
6:1, 0:3
Gem Townsend PRZEŁAMANIE. Na koniec gema dwa podwójne błędy serwisowe Igi, jeden po drugim. Polka bardzo słabo weszła w drugiego seta
15-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Broni znów breakpointów
15-30 Precyzyjny serwis Igi, na zewnątrz
0-30 Błąd Polki, zagrała w siatkę
0-15 Po agresywnym returnie Townsend Iga zagrała pod presją w aut
6:1, 0:2
Gem Townsend. Długi i zacięty gem. Amerykanka obroniła podanie. Iga musi odrabiać straty
Przewaga Townsend. Przelobowana Iga zagrała między nogami. Rywalka czekała przy siatce i skończyła punkt
Równowaga. Długa wymiana, na koniec błąd Amerykanki, która zagrała w siatkę
Przewaga Townsend. Bardzo dobra akcja Amerykanki przy siatce
40-40 Iga wymusiła błąd rywalki
30-40 Iga pod presją zagrała w aut. Rywalka znów ruszyła do siatki
30-30 Autowy return Polki
30-15 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w siatkę
15-15 Duży aut po forhendzie Polki
15-0 Iga popracowała w defensywie i doczekała się błędu rywalki, która smeczowała w aut
6:1, 0:1
Gem Townsend PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis w gemie otwierającym drugiego seta. Popełniała błędy
15-40 Podwójny błąd serwisowy Igi i są breakpointy
15-30 Duży aut po forhendzie Polki
15-15 Dłuższa wymiana. Na koniec błąd Townsend
0-15 Iga zagrała w aut, próbując mijać atakującą przy siatce rywalkę
Początek drugiego seta. Serwuje Iga
6:1
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka zgarnia pierwszego seta. Na koniec pięknie minęła atakującą przy siatce Townsend. Początek nerwowy, ale potem Iga wygrała sześć gemów z rzędu
Świetny return Igi i Polka ma piłkę setową
40-40 Podwójny błąd serwisowy Townsend
30-40 Potężny smecz Amerykanki
30-30 Minimalny aut po zagraniu Townsend
15-30 Po returnie Igi rywalka zagrała za końcową linię
0-30 Efektowna akcja serwis plus wolej Amerykanki
0-15 As serwisowy Townsend
5:1
Gem Świątek. Na koniec autowy smecz Amerykanki. Polka powiększa przewagę
40-30 Iga sprytnie zagrała przeciwko kierunkowi biegu rywalki
30-30 Kolejny efektowny return Townsend
30-15 Znów dobry serwis Polki
15-15 As serwisowy Igi!
0-15 Znakomity return Amerykanki
4:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry return Polki i jest drugie przełamanie!
40-30 Podwójny błąd serwisowy tenisistki z USA i jest breakpoint
30-30 Iga dostała piłkę pod nogi na półkorcie i nie poradziła sobie
30-15 Autowy return Polki
30-0
15-0 Nieudana akcja Townsedn przy siatce
3:1
Gem Świątek. Iga bardzo pewnie obroniła serwis. Gem wygrany szybko i do zera. W ostatniej akcji Amerykanka zagrała w aut
40-0 Dobry serwis Polki na zewnątrz
30-0
15-0 Iga teraz ładnie prowadziła grę. Na koniec był jej dokładny bekhend po linii
2:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka wychodzi na prowadzenie. W ostatniej akcji zmusiła rywalkę do biegania i doczekała się jej błędu
40-15 Bardzo dobry wolej Amerykanki przy siatce
40-0 Piękny bekhend Igi po crossie i teraz ona ma breakpointy
30-0 Błąd Amerykanki po głębokim returnie Polki
15-0 Townsend pod presją zagrała w siatkę
1:1
Gem Świątek. Iga była w opałach. Przegrywała 0-40. Potem znów broniła breakpointów. Udało się opanować sytuację.
Przewaga Świątek. Szybka wymiana. Na koniec nieudany półwolej Townsend
Równowaga. Townsend przy drugich serwisach Igi wchodzi bardzo głęboko w kort
Dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend Polki. Znów jest breakpoint
Równowaga. Dobry serwis na ciało Igi. Potem łatwo skończyła punkt
Iga znów broni breakpointa po autowym bekhendzie
40-40 Dobry serwis a potem dokładny forhend Świątek
30-40 Ładny bekhend Polki po crossie
15-40 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi
0-40 Autowy bekhend Polki. Broni już breakpointów
0-30 Najpierw agresywny return a potem świetny drive-volley Townsend
0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi
0:1
Gem Townsend. Amerykanka obroniła serwis w gemie otwarcia
30-40 Akcja serwis plus wolej Amerykanki. Efektowna i skuteczna
30-30 As serwisowy Townsend
30-15 Ładny forhend Igi. Rywalka jeszcze się poślizgnęła
15-15 Townsend ruszyła do siatki, ale jej wolej był zupełnie nieudany
0-15 Ładny forhend Amerykanki
GRAMY! Serwuje Townsend
Townsend to wybitna deblistka. Można się zatem spodziewać, że będzie skracać wymiany, atakując przy siatce
Trwa już rozgrzewka
Losowanie wygrała Amerykanka i wybrała serwis. Zatem ona zacznie
Iga Świątek i Taylor Townsend właśnie pojawiły się na Korcie Centralnym
W 2. rundzie na lepszą w meczu Świątek - Townsend czeka już Karolina Pliskova
Polka i Amerykanka czekają już w korytarzu
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Taylor Townsend w 1. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania o godzinie 14.30
Forma Igi Świątek to wielka niewiadoma. W tym sezonie zdołała rozegrać zaledwie jeden mecz na trawie, przegrywając w turnieju WTA w Bad Homburg (5:7, 6:2, 3:6 z Emmą Navarro). - Pamiętam, że rok temu czułam się tutaj zupełnie inaczej i przygotowanie przed turniejem też dało mi wtedy bardzo dużo - analizowała teraz Iga Świątek.
- Technicznie na pewno wiele rzeczy działało dobrze, ale myślę, że miałam dużo spokoju i pewności w uderzeniach i to był klucz, bo wiele zawodniczek ma świetną grę, żeby wygrać turniej Wielkiego Szlema. Gdy oglądam siebie z zeszłego roku, pamiętam, że byłam po prostu skupiona na celu i nie miałam wielu myśli. I to jest to, co ostatecznie daje wygraną, bo każdy potrafi grać dobry tenis. To bardziej strona mentalna, więc myślę, że to w końcu zrobiło różnicę - dodała Polka.
Taylor Townsend przed Wimbledonem też zagrała w Bad Homburg i odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji. Ciemnoskóra Amerykanka zajmuje 79. miejsce w rankingu, a w notowaniu deblistek jest wiceliderką.