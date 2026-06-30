Siostra Igi Świątek w eleganckim białym żakiecie ogląda mecz w loży królewskiej. Obok znajoma wam twarz

Iga Świątek toczy zacięty bój o obronę tytułu na Wimbledonie, a w loży królewskiej całą uwagę skradła jej siostra, Agata.

Agata Świątek zachwyciła eleganckim białym żakietem, śledząc mecz obok dobrze znanego towarzysza.

Rodzinne wsparcie to klucz, ale droga Igi do historycznej obrony tytułu zapowiada się niezwykle ciężko.

Sprawdź, kto towarzyszył Agacie i jakie gigantyczne wyzwania czekają Igę w dalszej walce o zwycięstwo!

Siostra Igi Świątek w centrum uwagi. Kto jej towarzyszył?

Wtorkowe popołudnie na kortach Wimbledonu to czas wielkich emocji dla polskich kibiców. Iga Świątek rozpoczęła walkę o obronę najbardziej prestiżowego tytułu w świecie tenisa. Jej pierwszą rywalką jest notowana na 79. miejscu w rankingu Amerykanka Taylor Townsend. Mecz od początku jest niezwykle wyrównany, a wynik 1:1 w setach zwiastuje walkę do ostatniej piłki.

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W takich chwilach wsparcie najbliższych jest bezcenne. W loży królewskiej, wśród znamienitych gości, kamery wychwyciły siostrę tenisistki, Agatę Świątek. Ubrana w elegancki, biały żakiet, z uwagą i skupieniem śledziła każde zagranie Igi. Jej obecność nie umknęła uwadze fotoreporterów, a my mamy dla was galerię zdjęć z tego wydarzenia. Co ciekawe, obok Agaty zasiadł znajomo wyglądający mężczyzna. To oczywiście ojciec obu pań, Tomasz Świątek, który niezmiennie kibicuje córce na najważniejszych turniejach.

Trudna droga do obrony tytułu. Co czeka Igę Świątek?

Obrona tytułu na londyńskiej trawie to zadanie niemal niewykonalne, o czym świadczy historia.

- W 2016 roku Serenie Williams jako ostatniej udało się obronić tytuł - przypominają eksperci. Od tamtej pory każda edycja miała inną triumfatorkę.

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Pierwsza rywalka Polki, choć niżej notowana w singlu, to doświadczona deblistka, która w 2024 roku wygrała w Londynie grę podwójną. Jeśli Polka upora się z Amerykanką, w drugiej rundzie czeka ją starcie z Czeszką – byłą liderką rankingu Karoliną Pliskovą lub 19-letnią Terezę Valentovą. Prawdziwą bombą może być jednak potencjalny mecz w trzeciej rundzie, gdzie na drodze Świątek może stanąć... sama Serena Williams! 44-letnia legenda niespodziewanie wznowiła karierę i również walczy w turnieju.

Nie tylko Świątek. Polacy walczą w Londynie

Warto dodać, że we wtorek na kortach Wimbledonu walczy również Kamil Majchrzak. Polak, opromieniony niedawnym zwycięstwem w turnieju ATP w ‘s-Hertogenbosch, mierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. To dla niego okazja do rewanżu za porażkę na French Open. Trzymamy kciuki za wszystkich naszych reprezentantów

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CO SIĘ DZIEJE Z IGĄ ŚWIĄTEK?!

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek był w latach 2024-2026... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie