Kamil Majchrzak nie dał szans Chilijczykowi! Słodka zemsta Polaka na trawie Wimbledonu!

Kamil Majchrzak na trawie grać lubi i świetnie sobie na niej radzi, co pokazał rok temu, dochodząc aż do 4. rundy Wimbledonu. Formą na tej wymagającej nawierzchni błysnął również niedawno, wygrywając w znakomitym stylu turniej ATP 250 w holenderskim 's-Hertogenbosch. Ten triumf dał Polakowi rekordowy awans na 45. miejsce w rankingu.

W 1. rundzie Wimbledonu Kamil Majchrzak wpadł na Alejandro Tabilo, który miesiąc temu zlał Polaka okrutnie na paryskiej mączce, wygrywając w Roland Garros 6:1, 6:3, 6:4. Piotrkowianin, który odbudowywał wtedy formę po kontuzji, nie miał w tym pojedynku za dużo do powiedzenia. Teraz role się odwróciły. Chilijczyk w Londynie był rozstawiony (nr 30), ale na trawie nie czuje się za dobrze. Majchrzak dominował od początku spotkania, wykorzystując swoje atuty. Wygrał pewnie w trzech setach - 6:3, 7:5, 6:4. Zrewanżował się Tabilo za przykrą porażkę w Paryżu.

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Kamil Majchrzak rywala w 2. rundzie Wimbledonu pozna po meczu Hiszpana Pablo Llamasa Ruiza z Amerykaninem Zacharym Svajdą. O 3. rundę na londyńskiej trawie powalczy dwóch Polaków. W środę Hubert Hurkacz, przyjaciel Majchrzaka, zagra z Austriakiem Sebastianem Ofnerem.

1. runda Wimbledonu: Kamil Majchrzak (Polska) - Alejandro Tabilo (Chile, 30) 6:3, 7:5, 7:5