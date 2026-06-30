Kamil Majchrzak nie dał szans Chilijczykowi! Słodka zemsta Polaka na trawie Wimbledonu!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-06-30 14:05

Kamil Majchrzak zameldował się w 2. rundzie Wimbledonu! Polak w znakomitym stylu pokonał 6:3, 7:5, 7:5. rozstawionego z numerem 30 Chilijczyka Alejandro Tabilo. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego potwierdził wysoką formę, którą imponował ostatnio, triumfując w turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. A zwycięstwo nad Tabilo miało wyjątkowy smak.

Polski tenisista Kamil Majchrzak w białym stroju podczas meczu na Wimbledonie, odbijający żółtą piłkę rakietą z pomarańczowo-czarną ramą, z zieloną ścianą w tle. Więcej o jego słodkiej zemście na trawie Wimbledonu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Mike Egerton/ East News

Kamil Majchrzak na trawie grać lubi i świetnie sobie na niej radzi, co pokazał rok temu, dochodząc aż do 4. rundy Wimbledonu. Formą na tej wymagającej nawierzchni błysnął również niedawno, wygrywając w znakomitym stylu turniej ATP 250 w holenderskim 's-Hertogenbosch. Ten triumf dał Polakowi rekordowy awans na 45. miejsce w rankingu.

W 1. rundzie Wimbledonu Kamil Majchrzak wpadł na Alejandro Tabilo, który miesiąc temu zlał Polaka okrutnie na paryskiej mączce, wygrywając w Roland Garros 6:1, 6:3, 6:4. Piotrkowianin, który odbudowywał wtedy formę po kontuzji, nie miał w tym pojedynku za dużo do powiedzenia. Teraz role się odwróciły. Chilijczyk w Londynie był rozstawiony (nr 30), ale na trawie nie czuje się za dobrze. Majchrzak dominował od początku spotkania, wykorzystując swoje atuty. Wygrał pewnie w trzech setach - 6:3, 7:5, 6:4. Zrewanżował się Tabilo za przykrą porażkę w Paryżu.

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Kamil Majchrzak rywala w 2. rundzie Wimbledonu pozna po meczu Hiszpana Pablo Llamasa Ruiza z Amerykaninem Zacharym Svajdą. O 3. rundę na londyńskiej trawie powalczy dwóch Polaków. W środę Hubert Hurkacz, przyjaciel Majchrzaka, zagra z Austriakiem Sebastianem Ofnerem.

1. runda Wimbledonu: Kamil Majchrzak (Polska) - Alejandro Tabilo (Chile, 30) 6:3, 7:5, 7:5

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