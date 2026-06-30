Iga Świątek zameldowała się w 2. rundzie Wimbledonu po zwycięstwie nad Taylor Townsend.

Polka broni w Londynie tytułu i aż 2000 pkt w rankingu.

Sprawdź, z kim i kiedy zagra Iga Świątek kolejny mecz.

Iga Świątek jest już w 2. rundzie Wimbledonu. Awans wywalczyła, pokonując Amerykankę Taylor Townsend. Polka broni tytułu, ale od blisko roku nie doszła do finału żadnego turnieju, a tydzień temu szybko odpadła z turnieju WTA w Bad Homburg. Dlatego jej forma była dużą niewiadomą. Mecz z Townsend kosztował ją mnóstwo stresu. Grała bardzo nierówno i nerwowo. Ważne, że opanowała sytuację.

- Pamiętam, że rok temu czułam się tutaj zupełnie inaczej i przygotowanie przed turniejem też dało mi wtedy bardzo dużo - analizowała teraz Iga Świątek. - Technicznie na pewno wiele rzeczy działało dobrze, ale myślę, że miałam dużo spokoju i pewności w uderzeniach i to był klucz, bo wiele zawodniczek ma świetną grę, żeby wygrać turniej Wielkiego Szlema. Gdy oglądam siebie z zeszłego roku, pamiętam, że byłam po prostu skupiona na celu i nie miałam wielu myśli. I to jest to, co ostatecznie daje wygraną, bo każdy potrafi grać dobry tenis. To bardziej strona mentalna, więc myślę, że to w końcu zrobiło różnicę.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 2. rundzie Wimbledonu

Iga Świątek kolejny mecz w 2. rundzie Wimbledonu zagra z Czeszką Karoliną Pliskovą, która pokonała 6:3, 6:4 swoją rodaczkę Terezę Valentovą. 34-letnia tenisistka słynie z potężnego serwisu. To była liderka rankingu WTA (obecnie nr 73). W 2021 roku zagrała w finale Wimbledonu (porażka z A. Bary w trzech setach). Iga Świątek grała z Pliskovą trzy razy i wszystkie mecze wygrała.

Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie Wimbledonu? DATA

Mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova w 2. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w czwartek 2 lipca. Plan gier i godzinę meczu poznamy w środę. Transmisje TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.

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