Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner RELACJA NA ŻYWO z Wimbledonu [WYNIK]

Hubert Hurkacz walczy z Sebastianem Ofnerem w 2. rundzie Wimbledonu. Pierwszego seta wygrał. Polak zaczął rywalizację na londyńskiej trawie od bardzo dobrego występu i zwycięstwa nad Casprem Ruudem. Czy pójdzie za ciosem? Poniżej relacja na żywo z meczu Hurkacz - Ofner.

Autor: Maja Smiejkowska/ Associated Press