Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner
Przewaga Ofner
Równowaga. Ładny bekhend wzdłuż linii Ofnera
Hubi ma piłkę setową!
40-40 Ofner pod presją zagrał w aut
30-40 Potężny serwis Austriaka
30-30 Duży aut po forhendzie Ofnera
15-30 Po mocnym serwisie Ofner łatwo skończył punkt przy siatce
15-15
7:6, 5:3
Gem Hurkacz. Tak jest! Na koniec as serwisowy!
40-30 Autowy forhend Hurkacza. Domknie gema?
40-15 Prosty błąd Polaka
40-0 Znów potężny serwis
30-0 Mocny wygrywający serwis Hurkacza
15-0
7:6, 4:3
Gem Ofner. Przewaga Polaka w secie topnieje
15-40
15-30 Return Hurkacza w siatkę
15-15 Mocny serwis Ofnera
15-0
7:6, 4:2
Gem Ofner PRZEŁAMANIE. Polak po raz pierwszy dzisiaj traci serwis. Gorzej serwował, a Austriak popisywał się świetnymi akcjami
30-40 Wygrywający serwis Polaka
15-40 As serwisowy Hurkacza
0-40 Znów dobre zagranie Austriaka. Polak broni breakpointów
0-30 Świetny bekhend wzdłuż linii Ofnera, który znów zaczął dobrze grać
0-15 Hubi pod presją zagrał w siatkę
7:6, 4:1
Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Ofnera. Ale się posypała nagle gra Austriaka!
40-15 Autowy bekhend Ofnera. Hubi ma znów breakpointy
30-15
30-0 Dobry skrót Polaka. Austriak ma wyraźny kryzys
7:6, 3:1
Gem Hurkacz. Bardzo dobry gem serwisowy Polaka. Wygrany pewnie i do zera
40-0 As serwisowy
30-0 Wygrywający serwis Polaka
15-0 Return Ofnera w siatkę
7:6, 2:1
Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE! Jest pierwszy dziś przełamanie i dokonał tego Polak! Austriak miał wyraźny kryzys teraz. Nie trafiał pierwszym podaniem i popełniał błędy. Hubi to wykorzystał!
40-30 Polak ma pierwszego dziś breakpointa!
30-30 Świetny return Hurkacza
15-30 Hubi pod presją zagrał w aut. Szkoda tych błędów, bo rywal teraz nie trafia pierwszym podaniem
15-15 Oj szkoda. Autowy forhend Polaka na koniec dłuższej wymiany
15-0 Autowy bekhend Ofnera
7:6, 1:1
Gem Hurkacz. Polak na koniec zaserwował asa
40-30 Austriak w pełnym biegu zagrał w siatkę
30-30 Wygrywając serwis Polaka
15-30 Znów dobry return Ofnera. Hurkacz odegrał w aut
15-15 Dobry return Austriaka
15-0
7:6, 0:1
Gem Ofner. Austriak obronił pewnie serwis w gemie otwierającym drugiego seta
15-40 Długa wymiana. Na koniec mocny forhend Ofnera po crossie. Hubi był zbyt pasywny
15-30 Wygrywający serwis Ausriaka
15-15
Początek drugiego seta. Serwuje Ofner
7:6
GEM I SET HURKACZ. Ale set i co za tie-break! Jeden mini-break zdecydował! Polak górą w zaciętej pierwszej partii!
10-8 JEST! Ofner zagrywa pod presją w aut. Hurkacz zgarnia pierwszego seta!
9-8 Co za wolej Polaka! Rzucił się na kort i odegrał pięknie za siatkę
8-8 Ufff... Ofner zagrał w siatkę
7-8 Ofner ma piłkę setową
7-7 Oj szkoda... Polak przejął inicjatywę i ruszył do siatki, ale rywal popisał się świetnym zagraniem
7-6 As serwisowy Hurkacza. Piłka setowa, ale serwuje rywal
6-6 Wygrywający serwis Hubiego
5-6 Polak broni piłki setowej ale serwuje
5-5 Sprytne zagranie Austriaka przy siatce
5-4 I kolejny dobry serwis Hubiego
4-4 Polak odpowiada wygrywającym serwisem
3-4 Wygrywający serwis Austriaka
3-3 Mocny serwis Ofnera. Zmiana stron
3-2 Wygrywający serwis Huberta
2-2 Dłuższa wymiana. Na koniec Austriak przestrzelił z forhendu
1-2 Wygrywający serwis Ofnera
1-1 Pewny bekhend Austriaka w otwarty już kort
1-0 Dobra akcja Polaka przy siatce
6:6
Gem Ofner. Przed nami TIE-BREAK!
30-40 Austriak odpowiada asem
30-30 Znakomity return Hubiego!
15-30 Wygrywający serwis Ofnera
15-15 Mocny forhend Austriaka w otwarty kort
15-0 Podwójny błąd serwisowy Ofnera
6:5
Gem Hurkacz. Polak zakończył go asem. Było 0-30, ale potem Hubi świetnie serwował
40-30 Kolejny wygrywający serwis
30-30 A teraz mocny wygrywający serwis
15-30 As serwisowy Hurkacza
0-30 Ładna akcja Austriaka przy siatce. Polak znów w opałach
0-15 Mocny i dokładny forhend Ofnera po crossie
5:5
Gem Ofner. Austriak na koniec zaserwował asa
15-40 Dobry serwis Austriaka na ciało
15-30 Błąd Polaka, bekhend w siatkę
15-15
15-0 Hubi popracował w defensywie i doczekał się błędu rywala
5:4
Gem Hurkacz. Uffff... Hubi przegrywał 0-40. Potem bronił kolejnego breakpointa. Po długiej grze na przewagi opanował sytuację
Przewaga Hurkacz. Skuteczny pierwszy serwis
Równowaga. Ładny forhend Austriaka
Przewaga Hurkacz. Wygrywający serwis
Równowaga. Autowy forhend Polaka
Przewaga Hurkacz. Wygrywający serwis
Równowaga. Hubi ruszył do siatki i wolejem wymusił błąd rywala
Dobry return Ofnera. Trafił w linię. Hurkacz znów broni breakpointa
40-40 I jest as! Równowaga!
30-40 As serwisowy! Jeszcze jeden Hubi!
15-40 Wreszcie dobry serwis Huberta
0-40 Podwójny błąd serwisowy Hurkacza. Polak broni aż trzech breakpointów
0-30 Błąd Polaka po dobrym returnie Austriaka i robią się problemy
0-15 Bardzo dobry forhend wzdłuż linii Ofnera
4:4
Gem Ofner. Wciąż bez przełamań. Nie było nawet breakpointów czy nawet równowagi w gemie
15-40 Autowy return Hurkacza
15-30 Mocny pierwszy serwis Ofnera
15-15 Głęboki return Polaka. Rywal odegrał w siatkę
0-15 Potężny serwis Austriaka
4:3
Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie. Na koniec mocny wygrywający serwis
40-30 Świetny skrót Ofnera
40-15 Autowy return Austriaka
30-15 Skuteczny serwis Huberta
15-15 Najpierw dobry return Ofnera, a potem jego dobra akcja przy siatce
15-0 Pierwszy dziś as Polaka
3:3
Gem Ofner. Austriak zakończył go asem. Obaj panowie bardzo pewnie bronią serwisów, co nie jest zaskoczeniem
15-40 Mocny serwis Ofnera
15-30 Austriak mądrze zagrał przeciwko kierunkowi begu Polaka
15-15 Ofner odpowiada asem serwisowym
15-0 Znakomity bekhend Hurkacza wzdłuż linii
3:2
Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie. Hubi jeszcze bez asa, ale dużo wygrywających serwisów
40-0 Dłuższa wymiana. Na koniec dobry forhend Polaka
30-0 Piękny drive-volley Hurkacza
15-0 Wygrywający serwis Hubiego
2:2
Gem Ofner. Austriak wygrał go szybko i do zera
0-40 Return Hurkacza w siatkę
0-30 Wygrywający serwis Austriaka
0-15 As serwisowy Ofnera
2:1
Gem Hurkacz. Na koniec Hubi znów trafił mocno pierwszym serwisem
40-30 Przewaga Polaka gemie topnieje
40-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Wrocławianina
40-0 Hurkacz trafia pierwszym podaniem i łatwo wygrywa punkty
30-0 Znów mocny pierwszy serwis Hubiego. Rywal odegrał w siatkę
15-0 Potężny serwis Polaka do środka
1:1
Gem Ofner. Mamy już remis. Austriak pewnie obronił podanie
15-40 Potężny serwis Austriaka
15-30 Po mocnym uderzeniu Ofnera nasz tenisistka odegrał w aut
15-15 Pierwsza dłuższa wymiana. Na koniec Hubi pod presją odegrał w siatkę
15-0 Błąd Austriaka, forhend w siatkę
1:0
Gem Hurkacz. Polak wygrał gema otarcia do zera, bardzo dobrze wszedł w mecz
40-0 Kapitalny wolej Polaka, akrobatyczne uderzenie, świetne czucie piłki
30-0 Autowy return Ofnera
15-0 Mocny serwis a potem pewny forhend Hubego w otwarty już kort
GRAMY! Serwuje Hubert Hurkacz
Losowanie wygrał Ofner i wybrał odbiór. Zatem zacznie Hurkacz
Trwa już rozgrzewka
Hubert Hurkacz i Sebastian Ofner właśnie pojawili się na korcie
Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner w 2. rundzie Wimbledonu. Początek o godzinie 12 polskiego czasu.
Hubert Hurkacz rywalizację na trawie Wimbledonu zaczął od dobrego występu i zwycięstwa nad Norwegiem Casperem Ruuda 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). To był pierwszy mecz Polaka w Londynie od kontuzji, której doznał dwa lata temu. Wimbledon 2024 kompletnie wywrócił karierę Hubiego. Problemy z kolanem, którego urazu doznał w meczu 2. rundy z Francuzem Arthurem Filsem, ciągnęły się za nim przez półtora roku. Dwa lata temu był rozstawiony z numerem siódmym, a teraz zajmuje w rankingu 94. miejsce.
- Na pewno cieszę się, że znów tu jestem. Minęła długa droga, od kiedy ostatni raz tu grałem - powiedział Hurkacz po zwycięstwie nad Ruudem. - Nie jestem jeszcze w życiowej formie, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiem, że potrafię grać na tej nawierzchni. Tutaj mam szansę wygrać z każdym zawodnikiem - dodał Hubi.
W 2021 roku Hubert Hurkacz dotarł w Wimbledonie do półfinału. Sebastian Ofner, jego dzisiejszy rywal w 2. rundzie, na liście ATP jest 110. Na poziomie ATP Polak i Austriak grali wcześniej raz. Rok temu w półfinale w Genewie górą był Hurkacz.