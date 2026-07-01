Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner RELACJA NA ŻYWO z Wimbledonu [WYNIK]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-01 13:02

Hubert Hurkacz walczy z Sebastianem Ofnerem w 2. rundzie Wimbledonu. Pierwszego seta wygrał. Polak zaczął rywalizację na londyńskiej trawie od bardzo dobrego występu i zwycięstwa nad Casprem Ruudem. Czy pójdzie za ciosem? Poniżej relacja na żywo z meczu Hurkacz - Ofner.

Hubert Hurkacz podczas meczu na Wimbledonie. O rywalizacji Polaka przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Maja Smiejkowska/ Associated Press
Na żywo

Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner

Przewaga Ofner

Równowaga. Ładny bekhend wzdłuż linii Ofnera

Hubi ma piłkę setową!

40-40 Ofner pod presją zagrał w aut

30-40 Potężny serwis Austriaka

30-30 Duży aut po forhendzie Ofnera

15-30 Po mocnym serwisie Ofner łatwo skończył punkt przy siatce

15-15

7:6, 5:3

Gem Hurkacz. Tak jest! Na koniec as serwisowy!

40-30 Autowy forhend Hurkacza. Domknie gema?

40-15 Prosty błąd Polaka

40-0 Znów potężny serwis

30-0 Mocny wygrywający serwis Hurkacza

15-0

7:6, 4:3

Gem Ofner. Przewaga Polaka w secie topnieje

15-40

15-30 Return Hurkacza w siatkę

15-15 Mocny serwis Ofnera

15-0

7:6, 4:2

Gem Ofner PRZEŁAMANIE. Polak po raz pierwszy dzisiaj traci serwis. Gorzej serwował, a Austriak popisywał się świetnymi akcjami

30-40 Wygrywający serwis Polaka

15-40 As serwisowy Hurkacza

0-40 Znów dobre zagranie Austriaka. Polak broni breakpointów

0-30 Świetny bekhend wzdłuż linii Ofnera, który znów zaczął dobrze grać

0-15 Hubi pod presją zagrał w siatkę

7:6, 4:1

Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Ofnera. Ale się posypała nagle gra Austriaka!

40-15 Autowy bekhend Ofnera. Hubi ma znów breakpointy

30-15

30-0 Dobry skrót Polaka. Austriak ma wyraźny kryzys

7:6, 3:1

Gem Hurkacz. Bardzo dobry gem serwisowy Polaka. Wygrany pewnie i do zera

40-0 As serwisowy

30-0 Wygrywający serwis Polaka

15-0 Return Ofnera w siatkę

7:6, 2:1

Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE! Jest pierwszy dziś przełamanie i dokonał tego Polak! Austriak miał wyraźny kryzys teraz. Nie trafiał pierwszym podaniem i popełniał błędy. Hubi to wykorzystał!

40-30 Polak ma pierwszego dziś breakpointa!

30-30 Świetny return Hurkacza

15-30 Hubi pod presją zagrał w aut. Szkoda tych błędów, bo rywal teraz nie trafia pierwszym podaniem

15-15 Oj szkoda. Autowy forhend Polaka na koniec dłuższej wymiany

15-0 Autowy bekhend Ofnera

7:6, 1:1

Gem Hurkacz. Polak na koniec zaserwował asa

40-30 Austriak w pełnym biegu zagrał w siatkę

30-30 Wygrywając serwis Polaka

15-30 Znów dobry return Ofnera. Hurkacz odegrał w aut

15-15 Dobry return Austriaka

15-0

7:6, 0:1

Gem Ofner. Austriak obronił pewnie serwis w gemie otwierającym drugiego seta

15-40 Długa wymiana. Na koniec mocny forhend Ofnera po crossie. Hubi był zbyt pasywny

15-30 Wygrywający serwis Ausriaka

15-15

Początek drugiego seta. Serwuje Ofner

7:6

GEM I SET HURKACZ. Ale set i co za tie-break! Jeden mini-break zdecydował! Polak górą w zaciętej pierwszej partii!

10-8 JEST! Ofner zagrywa pod presją w aut. Hurkacz zgarnia pierwszego seta!

9-8 Co za wolej Polaka! Rzucił się na kort i odegrał pięknie za siatkę

8-8 Ufff... Ofner zagrał w siatkę

7-8 Ofner ma piłkę setową

7-7 Oj szkoda... Polak przejął inicjatywę i ruszył do siatki, ale rywal popisał się świetnym zagraniem

7-6 As serwisowy Hurkacza. Piłka setowa, ale serwuje rywal

6-6 Wygrywający serwis Hubiego

5-6 Polak broni piłki setowej ale serwuje

5-5 Sprytne zagranie Austriaka przy siatce

5-4 I kolejny dobry serwis Hubiego

4-4 Polak odpowiada wygrywającym serwisem

3-4 Wygrywający serwis Austriaka

3-3 Mocny serwis Ofnera. Zmiana stron

3-2 Wygrywający serwis Huberta

2-2 Dłuższa wymiana. Na koniec Austriak przestrzelił z forhendu

1-2 Wygrywający serwis Ofnera

1-1 Pewny bekhend Austriaka w otwarty już kort

1-0 Dobra akcja Polaka przy siatce

6:6

Gem Ofner. Przed nami TIE-BREAK!

30-40 Austriak odpowiada asem

30-30 Znakomity return Hubiego!

15-30 Wygrywający serwis Ofnera

15-15 Mocny forhend Austriaka w otwarty kort

15-0 Podwójny błąd serwisowy Ofnera

6:5

Gem Hurkacz. Polak zakończył go asem. Było 0-30, ale potem Hubi świetnie serwował

40-30 Kolejny wygrywający serwis

30-30 A teraz mocny wygrywający serwis

15-30 As serwisowy Hurkacza

0-30 Ładna akcja Austriaka przy siatce. Polak znów w opałach

0-15 Mocny i dokładny forhend Ofnera po crossie

5:5

Gem Ofner. Austriak na koniec zaserwował asa

15-40 Dobry serwis Austriaka na ciało

15-30 Błąd Polaka, bekhend w siatkę

15-15

15-0 Hubi popracował w defensywie i doczekał się błędu rywala

5:4

Gem Hurkacz. Uffff... Hubi przegrywał 0-40. Potem bronił kolejnego breakpointa. Po długiej grze na przewagi opanował sytuację

Przewaga Hurkacz. Skuteczny pierwszy serwis

Równowaga. Ładny forhend Austriaka

Przewaga Hurkacz. Wygrywający serwis

Równowaga. Autowy forhend Polaka

Przewaga Hurkacz. Wygrywający serwis

Równowaga. Hubi ruszył do siatki i wolejem wymusił błąd rywala

Dobry return Ofnera. Trafił w linię. Hurkacz znów broni breakpointa

40-40 I jest as! Równowaga!

30-40 As serwisowy! Jeszcze jeden Hubi!

15-40 Wreszcie dobry serwis Huberta

0-40 Podwójny błąd serwisowy Hurkacza. Polak broni aż trzech breakpointów

0-30 Błąd Polaka po dobrym returnie Austriaka i robią się problemy

0-15 Bardzo dobry forhend wzdłuż linii Ofnera

4:4

Gem Ofner. Wciąż bez przełamań. Nie było nawet breakpointów czy nawet równowagi w gemie

15-40 Autowy return Hurkacza

15-30 Mocny pierwszy serwis Ofnera

15-15 Głęboki return Polaka. Rywal odegrał w siatkę

0-15 Potężny serwis Austriaka

4:3

Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie. Na koniec mocny wygrywający serwis

40-30 Świetny skrót Ofnera

40-15 Autowy return Austriaka

30-15 Skuteczny serwis Huberta

15-15 Najpierw dobry return Ofnera, a potem jego dobra akcja przy siatce

15-0 Pierwszy dziś as Polaka

3:3

Gem Ofner. Austriak zakończył go asem. Obaj panowie bardzo pewnie bronią serwisów, co nie jest zaskoczeniem

15-40 Mocny serwis Ofnera

15-30 Austriak mądrze zagrał przeciwko kierunkowi begu Polaka

15-15 Ofner odpowiada asem serwisowym

15-0 Znakomity bekhend Hurkacza wzdłuż linii

3:2

Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie. Hubi jeszcze bez asa, ale dużo wygrywających serwisów

40-0 Dłuższa wymiana. Na koniec dobry forhend Polaka

30-0 Piękny drive-volley Hurkacza

15-0 Wygrywający serwis Hubiego

2:2

Gem Ofner. Austriak wygrał go szybko i do zera

0-40 Return Hurkacza w siatkę

0-30 Wygrywający serwis Austriaka

0-15 As serwisowy Ofnera

2:1

Gem Hurkacz. Na koniec Hubi znów trafił mocno pierwszym serwisem

40-30 Przewaga Polaka gemie topnieje

40-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Wrocławianina

40-0 Hurkacz trafia pierwszym podaniem i łatwo wygrywa punkty

30-0 Znów mocny pierwszy serwis Hubiego. Rywal odegrał w siatkę

15-0 Potężny serwis Polaka do środka

1:1

Gem Ofner. Mamy już remis. Austriak pewnie obronił podanie

15-40 Potężny serwis Austriaka

15-30 Po mocnym uderzeniu Ofnera nasz tenisistka odegrał w aut

15-15 Pierwsza dłuższa wymiana. Na koniec Hubi pod presją odegrał w siatkę

15-0 Błąd Austriaka, forhend w siatkę

1:0

Gem Hurkacz. Polak wygrał gema otarcia do zera, bardzo dobrze wszedł w mecz

40-0 Kapitalny wolej Polaka, akrobatyczne uderzenie, świetne czucie piłki

30-0 Autowy return Ofnera

15-0 Mocny serwis a potem pewny forhend Hubego w otwarty już kort

GRAMY! Serwuje Hubert Hurkacz

Losowanie wygrał Ofner i wybrał odbiór. Zatem zacznie Hurkacz

Trwa już rozgrzewka

Hubert Hurkacz i Sebastian Ofner właśnie pojawili się na korcie

Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner w 2. rundzie Wimbledonu. Początek o godzinie 12 polskiego czasu.

Hubert Hurkacz rywalizację na trawie Wimbledonu zaczął od dobrego występu i zwycięstwa nad Norwegiem Casperem Ruuda 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). To był pierwszy mecz Polaka w Londynie od kontuzji, której doznał dwa lata temu. Wimbledon 2024 kompletnie wywrócił karierę Hubiego. Problemy z kolanem, którego urazu doznał w meczu 2. rundy z Francuzem Arthurem Filsem, ciągnęły się za nim przez półtora roku. Dwa lata temu był rozstawiony z numerem siódmym, a teraz zajmuje w rankingu 94. miejsce. 

- Na pewno cieszę się, że znów tu jestem. Minęła długa droga, od kiedy ostatni raz tu grałem - powiedział Hurkacz po zwycięstwie nad Ruudem. - Nie jestem jeszcze w życiowej formie, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiem, że potrafię grać na tej nawierzchni. Tutaj mam szansę wygrać z każdym zawodnikiem - dodał Hubi.

W 2021 roku Hubert Hurkacz dotarł w Wimbledonie do półfinału. Sebastian Ofner, jego dzisiejszy rywal w 2. rundzie, na liście ATP jest 110. Na poziomie ATP Polak i Austriak grali wcześniej raz. Rok temu w półfinale w Genewie górą był Hurkacz.

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