Wimbledon 2026 PREMIE: Tenisiści walczą w Londynie o ogromne pieniądze! Rekordowe nagrody pieniężne!

Brytyjczycy sypnęli kasą! Premie dla mistrzów Wimbledonu 2026 w singlu są rekordowe i przyprawiają o zawrót głowy, ale znacznie powiększono też nagrody w początkowych rundach. Premia za sam występ w głównej drabince to aż 80 tys. funtów (ok. 397 tys. zł).

W tej edycji Wimbledonu mamy szóstkę singlistów. W drabince kobiet walczą Iga Świątek, Maja Chwalińska Magdalena Fręch i Magda Linette. W drabince mężczyzn są Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mistrzowie w singlu zarobią po 3,6 mln funtów czyli blisko 18 mln złotych.

Iga Świątek broni tytułu mistrzyni Wimbledonu, ale jej forma to wielka niewiadoma. W tym sezonie zdołała rozegrać zaledwie jeden mecz na trawie, przegrywając już pierwszy mecz w turnieju WTA w Bad Homburg (5:7, 6:2, 3:6 z Emmą Navarro).

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- Pamiętam, że rok temu czułam się tutaj zupełnie inaczej i przygotowanie przed turniejem też dało mi wtedy bardzo dużo - analizowała teraz Iga Świątek. - Technicznie na pewno wiele rzeczy działało dobrze, ale myślę, że miałam sporo spokoju i pewności w uderzeniach i to był klucz, bo wielu zawodniczek ma świetną grę, żeby wygrać turniej Wielkiego Szlema. Gdy oglądam siebie z zeszłego roku, pamiętam, że byłam po prostu skupiona na celu i nie miałam wielu myśli. I to jest to, co ostatecznie daje wygraną, bo każdy potrafi grać dobry tenis. To bardziej strona mentalna, więc myślę, że to w końcu zrobiło różnicę.

Premie w turniejach singla Wimbledon 2026

Kurs funta: 1 GBP = 4,97 zł

Zwycięstwo - 3,6 mln funtów

Finał - 1,8 mln funtów

1/2 finału - 900 tys. funtów

1/4 finału - 480 tys. funtów

4. runda - 300 tys. funtów

3. runda - 185 tys. funtów

2. runda - 126 tys. funtów

1. runda - 80 tys. funtów

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Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu! | Super Tenis