Wimbledon: Kiedy gra Hubert Hurkacz w 3. rundzie? Z kim kolejny mecz?

Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy Wimbledonu po wygranej z Sebastianem Ofnerem.

Sprawdź, kiedy polski tenisista zagra kolejny mecz.

Hurkacza czeka teraz wymagające starcie z rozstawionym rywalem.

Kiedy gra Hubert Hurkacz w 3. rundzie Wimbledonu? Z kim?

Hubert Hurkacz jest już w kolejnej rundzie Wimbledonu. Po efektownym zwycięstwie z rozstawionym z "11" Casperem Ruudem (6:4, 6:2, 7:6), w swoim drugim meczu polski tenisista równie pewnie bez straty seta pokonał Austriaka Sebastiana Ofnera 7:6(8), 6:4, 6:4. Hubi potwierdza, że korty trawiaste służą jego grze - wystarczy przypomnieć, że jest półfinalistą Wimbledonu 2021. W tym roku z pewnością chciałby powtórzyć ten sukces, ale drabinka nie ułatwia zadania. W wyniku losowania Hurkacz trafił do ćwiartki z liderem rankingu ATP Jannikiem Sinnerem, ale nie tylko.

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Już w 3. rundzie Hubert Hurkacz zagra z kolejnym rozstawionym tenisistą, grającym z "21" Tommym Paulem z USA. Amerykanin piorunująco rozpoczął turniej od zwycięstwa 6:1, 6:2, 6:1 z Francuzem Alexandrem Mullerem, a następnie potwierdził wysoką formę przeciwko Koreańczykowi Soonwoo Kwonowi, wygrywając 6:3, 7:6, 6:2.

Dla Hurkacza i Paula będzie to piąte starcie na poziomie ATP i pierwsze na trawie. Bilans 3-1 na korzyść Amerykanina pokazuje, jak trudne wyzwanie czeka Polaka. Po raz ostatni ci tenisiści mierzyli się w ćwierćfinale turnieju w Rzymie w zeszłym roku - Paul wygrał wtedy 7:6(4), 6:3. Mecz Hurkacza w 3. rundzie Wimbledonu odbędzie się w piątek, 3 lipca. Dokładną godzinę poznamy dopiero w czwartek, gdy pojawi się oficjalny plan gier na piąty dzień wielkoszlemowego turnieju.

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