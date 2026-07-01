Wimbledon: Kiedy mecze Polaków w 2. rundzie? O której godzinie gra Hurkacz, Majchrzak i Iga Świątek?

- Wimbledon 2026 ruszył w poniedziałek, a w drabinkach singla była aż szóstka Polaków.
- Na londyńskiej trawie walczą jeszcze Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak
- Sprawdź, kiedy mecze Polaków na Wimbledonie.
Przed nami już mecze w 2. rundzie Wimbledonu. Na placu boju została trójka Polaków - Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Odpadły niestety Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette. Poniżej terminarz meczów Polaków w 2. rundzie Wimbledonu.
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Kiedy mecze Polaków w Wimbledonie 2026?
2. runda
środa, 1 lipca (godz. wg polskiego czasu)
- Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner godz. 12
czwartek 2. lipca
- Iga Świątek - Karolina Pliskova
- Kamil Majchrzak - Zachary Svajda
1. runda
poniedziałek, 29 czerwca (godz. wg polskiego czasu)
- Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew godz. 12
- Hubert Hurkacz - Casper Ruud ok. godz. 14-15
- Magdalena Fręch - Anna Kalinska ok. godz. 18-19
- Magda Linette - Mirra Andriejewa ok. godz. 18-19
wtorek, 30 czerwca
- Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo godz. 12
- Iga Świątek - Taylor Townsand godz. 14:30
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