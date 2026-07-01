Wimbledon: Kiedy mecze Polaków w 2. rundzie? O której godzinie gra Hurkacz, Majchrzak i Iga Świątek?

Trwa Wimbledon, a w drabinkach singla mieliśmy aż szóstkę Polaków. Na placu boju została trójka - Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Sprawdź, kiedy mecze Polaków na Wimbledonie.

Autor: Maja Smiejkowska/ Associated Press