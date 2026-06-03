Szokujące, co czeka Maję Chwalińską po życiowym sukcesie w Roland Garros! Serce pęka

Maja Chwalińska z kwalifikacji dotarła już do półfinału Roland Garros 2026.

Życiowy sukces zapewnia jej awans do najlepszej "30" rankingu WTA!

Teoretycznie oznacza to rozstawienie w następnych turniejach Wielkiego Szlema, ale sytuacja przed Wimbledonem jest nieciekawa.

Chwalińska pomimo półfinału Roland Garros może nawet nie zagrać w Wimbledonie! Dowiedz się więcej w dalszej części tekstu.

Serce pęka, co czeka Maję Chwalińską po życiowym sukcesie w Roland Garros

Przed Roland Garros 2026 Maja Chwalińska tylko dwukrotnie grała w głównym turnieju Wielkiego Szlema, a jej najlepszym wynikiem była 2. runda Wimbledonu 2022. Do tej pory nie zdołała jeszcze przebić magicznej bariery TOP 100 rankingu WTA, tymczasem po życiowym występie w Paryżu jest już pewna awansu do najlepszej "30" światowego zestawienia! Po kolejnym wielkim zwycięstwie w ćwierćfinale z Anną Kalinską (7:6, 6:3), już w czwartek zagra o finał Roland Garros z inną Rosjanką - Dianą Sznajder. Wiele wskazywało na to, że w półfinale Chwalińska spotka się z liderką rankingu WTA Aryną Sabalenką, ale Białorusinka sensacyjnie przegrała z inną leworęczną rywalką w 1/4 finału. To otwiera przed Polką wielką szansę na jeszcze lepszy wynik i... jeszcze bardziej komplikuje jej najbliższą przyszłość po nagłym sukcesie!

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Niezależnie od wyniku półfinału ze Sznajder, od poniedziałku Maja Chwalińska będzie w czołówce najlepszych tenisistek świata. Szturmem po raz pierwszy zamelduje się w TOP 100 i to na pozycji, która powinna dawać jej rozstawienie w najbliższych turniejach. Sęk w tym, że niekoniecznie podczas startującego już za 3 tygodnie (29 czerwca) Wimbledonu!

Maja Chwalińska może w ogóle nie zagrać w Wimbledonie! O co chodzi?

Otóż życiowy wynik Polki przyszedł... za późno. Trudno w to uwierzyć, ale organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju na świecie nie brali pod uwagę takich wyników Roland Garros! Jak czytamy m.in. w WP SportoweFakty, termin zgłoszeń do Wimbledonu minął 18 maja, a wówczas Chwalińska zajmowała 114. lokatę. Oznacza to, że podobnie jak w Paryżu, musiałaby w Londynie przebijać się do głównego turnieju przez kwalifikacje - nawet jeśli wygra całego Rolanda Garrosa! Ale tu pojawia się jeszcze światełko w tunelu.

Gigantyczny awans Mai Chwalińskiej w rankingu WTA po sukcesie w Roland Garros!

Już przed ćwierćfinałem, gdy stało się jasne, że polska tenisistka awansuje w okolice 50. miejsca w rankingu WTA, Polski Związek Tenisowy zwrócił się do organizatorów Wimbledonu o "dziką kartę" dla bohaterki Roland Garros. Kolejne imponujące zwycięstwo z rywalką z czołówki i awans do półfinału oznaczający jeszcze większy skok w rankingu tylko umacnia jej kartę. Na decyzję trzeba będzie jednak poczekać - ta powinna zapaść w drugiej połowie czerwca.

Nawet nie chcemy myśleć, że może być inna niż pozytywna. Chwalińska myślami jest jednak na razie przy półfinale Roland Garros, a ewentualny awans do finału przy okazji jeszcze bardziej wzmocniłby jej kandydaturę do "dzikiej karty" Wimbledonu. Mecz o paryski finał z Dianą Sznajder już w czwartek (4 czerwca), po godzinie 16 i zakończeniu pierwszego półfinału Marta Kostiuk - Mirra Andriejewa.

🚨 Polski Związek Tenisowy i Team Mai Chwalińskiej oficjalnie zwrócili się do organizatorów z prośbą o przyznanie polskiej zawodniczce dzikiej karty do turnieju głównego tegorocznego Wimbledonu 🌱📸: ITF pic.twitter.com/ayEkb3KiRP— Polski Związek Tenisowy (@pzt_tenis) June 2, 2026