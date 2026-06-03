Kiedy gra Maja Chwalińska półfinał Roland Garros? Znamy rywalkę i godzinę meczu!

Rewelacyjna Maja Chwalińska zameldowała się w półfinale Roland Garros po zwycięstwie nad Anną Kalinską.

Po Agnieszce Radwańskiej, Idze Świątek i Magdzie Linette tenisistka z Dąbrowy Górniczej jest kolejną polską półfinalistką turnieju Wielkiego Szlema w Erze Open.

Sprawdź, kiedy i z kim Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open.

Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros

Maja Chwalińska zagra z Dianą Sznajder w półfinale Roland Garros. Rosjanka była dwie piłki od porażki z Aryną Sabalenką, ale w wielkim stylu odrobiła straty i pokonała białoruską liderkę rankingu 3:6, 7:5, 6:0. Diana Sznajder ma 22 lata. Zajmuje 23. miejsce w rankingu. Jest leworęczna, więc w półfinałowym starciu z Polką będziemy mieli starcie dwóch mańkutek.

Diana Sznajder urodziła się w Moskwie. Gra agresywny tenis oparty na mocnych uderzeniach z głębi kortu. Jest waleczna i odważna, a jej znak rozpoznawczy to chusta, którą przykrywa głowę. - Zaczęłam ją nosić jeszcze jako dziecko i tak już zostało - zdradziła. Jej ojciec był bokserem i ma niemieckie korzenie. Jego potomkowie to Niemcy nadwołżańscy, czyli osadnicy, którzy przybyli do Rosji jeszcze w XVIII wieku na zaproszenie Katarzyny Wielkiej.

Po agresji Rosji na Ukrainę Diana Sznajder była namawiana przez członków rodziny i znajomych do zmiany obywatelstwa. Jednak odmówiła. - Zostałam wychowana jako patriotka - tłumaczyła. Jej trenerką jest Dinara Safina (siostra Marata), była rosyjska tenisistka, w 2009 r. nawet liderka rankingu WTA. W 2022 r. Diana Sznajder przeprowadziła się z Rosji do USA, aby studiować na Uniwersytecie w Karolinie Północnej.

Maja Chwalińska jest czwartą polską tenisistką w Erze Open, która zagra w półfinale turnieju Wielkiego Szlema. Poprzednio udało się to Agnieszce Radwańskiej, Idze Świątek i Magdzie Linette.

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Maja Chwalińska w rankingu WTA awansuje co najmniej na 30. miejsce! - Moim celem na ten sezon był awans do czołowej setki i bardzo się cieszę, że już to osiągnęłam. Ale w tenisie człowiek zawsze jest głodny sukcesu. Wyznaczasz sobie jeden cel, a kiedy go osiągasz, chcesz więcej. Jestem bardzo wdzięczna za tę chwilę, ale zdecydowanie chcę więcej - podkreśliła Chwalińska.

Kiedy gra Chwalińska w półfinale Roland Garros? Transmisja

Mecz Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros zostanie rozegrany w czwartek 4 czerwca 2026. Początek półfinału Chwalińska - Sznajder ok godziny 17, po zakończeniu pierwszego półfinału, w którym zagrają Marta Kostiuk i Mirra Andriejewa (początek o godz. 15). Transmisje TV z Roland Garros na kanałach Eurosportu oraz online na HBO Max i Player.pl.

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