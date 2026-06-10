Wielki powrót Sereny Williams, a tu taki pech! Cały misterny plan legł w gruzach

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-06-10 22:54

44-letnia Serena Williams po blisko czterech latach przerwy wróciła na zawodowy kort. W trwającym turnieju WTA na trawie w londyńskim Queen's Club wystąpiła w deblu z fenomenalną 19-letnią Victorią Mboko, ale wielki powrót najprawdopodobniej zakończy się na jednym meczu! Partnerka legendarnej Amerykanki doznała urazu w meczu singla, co prawdopodobnie wyklucza ją z dalszej gry także w deblu.

Serena Williams, Victoria Mboko

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Autor: Alberto Pezzali/ Associated Press Serena Williams, Victoria Mboko
  • Głośny powrót Sereny Williams prawdopodobnie zakończył się na jednym meczu.
  • Po zwycięstwie w deblu następnego dnia jej partnerka doznała urazu w singlu.
  • Victoria Mboko nie dokończyła meczu 2. rundy z Karoliną Pliskovą.

Wielki powrót Sereny Williams, a tu taki pech

Pierwszy od lat występ gwiazdy tenisa Sereny Williams w turnieju WTA najprawdopodobniej zakończył się na jednym meczu. W środę jej deblowa partnerka na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club, Victoria Mboko doznała kontuzji w pojedynku singlowym. 19-letnia Kanadyjka skreczowała w meczu z Czeszką Karoliną Pliskovą, gdy przy stanie 2:6, 4:3, poślizgnęła się za linią końcową i chwyciła się za kolano. Wstała o własnych siłach, ale potem powiedziała fizjoterapeucie, że „na razie nie ma stabilności”.

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Serena Williams schudła
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Dzień wcześniej Williams i Mboko awansowały do drugiej rundy debla, pokonując rozstawione z numerem trzecim Amerykankę Nicole Melichar-Martinez i Nowozelandkę Erin Routliffe 7:6 (7-2), 6:2. Był to pierwszy oficjalny mecz 44-letniej Williams od 3 września 2022 roku, gdy w trzeciej rundzie US Open przegrała z Australijką Ajlą Tomljanovic.

Serena Williams jest jedną z najbardziej utytułowanych tenisistek w historii. Amerykanka wygrała najwięcej turniejów Wielkiego Szlema - aż 23, w tym siedem razy Australian Open, trzykrotnie French Open, siedmiokrotnie Wimbledon oraz sześć razy US Open. Ostatnie takie zwycięstwo odniosła w 2017 roku w Melbourne. Podobnie jak w przypadku Mai Chwalińskiej, ważą się losy ewentualnej "dzikiej karty" dla Williams do Wimbledonu.

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TENIS
SERENA WILLIAMS
LONDYN
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