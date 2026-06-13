Maja Chwalińska czeka na ważną decyzję. Na razie zaskoczyła tymi zdjęciami

Roland Garros udany, jaki będzie Wimbledon?

Po rewelacyjnym występie na Rolandzie Garrosie 24-letnia tenisistka awansowała na 21. pozycję w rankingu WTA. Ten wynik nie daje jej jednak automatycznego miejsca w głównej części londyńskiego turnieju. Powodem jest termin zamknięcia listy zgłoszeń, który przypadł jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w Paryżu. Wówczas Chwalińska zajmowała miejsce poza czołową setką i mogła liczyć jedynie na udział w kwalifikacjach.

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Polski Związek Tenisowy nie pozostał jednak bierny. Federacja wystąpiła do organizatorów Wimbledonu z oficjalnym wnioskiem o przyznanie Polce dzikiej karty, która pozwoliłaby jej rozpocząć rywalizację bez konieczności przebijania się przez eliminacje.

Szanse Chwalińskiej mogą wzrosnąć także z innego powodu. Z udziału w turnieju wycofała się Weronika Kudermietowa, a zwolnione miejsce zajęła Brytyjka Francesca Jones, wcześniej wymieniana w gronie głównych kandydatek do otrzymania jednej z przepustek od organizatorów.

MAJA CHWALIŃSKA O SZALEŃSTWIE PO FINALE ROLANDA GARROSA | CO Z DZIKĄ KARTĄ NA WIMBLEDONIE?

Chwalińska czeka na ten dzień

Na oficjalnej stronie Wimbledonu pojawiła się informacja, że pierwsze decyzje dotyczące dzikich kart mają zostać ogłoszone w tygodniu rozpoczynającym się 15 czerwca. Trafiają one zwykle do zawodników, którzy nie zmieścili się do turnieju na podstawie rankingu, ale zostali wybrani przez komitet organizacyjny.

Przy podejmowaniu decyzji brane są pod uwagę m.in. wcześniejsze wyniki osiągane na londyńskich kortach oraz aspekty promocyjne związane z zainteresowaniem brytyjskich kibiców.

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Tegoroczny Wimbledon odbędzie się w dniach 29 czerwca – 12 lipca. Tydzień wcześniej rozpoczną się kwalifikacje, w których Chwalińska może wystąpić, jeśli nie otrzyma upragnionej dzikiej karty.

A Maja, jak zapowiadała, na razie odpoczywa po trzech tygodniach rywalizacji w Paryżu. Udała się na krótki odpoczynek poza granice Polski. Korzysta ze słońca, chwil z najbliższymi i rozwiązuje ulubione krzyżówki...