Najpierw cierpienia, a teraz takie wieści o Idze Świątek! Ważny konkret

Iga Świątek padła ofiarą wirusa i musiała poddać mecz 3. rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie.

Z komunikatu zawodniczki wynika, że jej stan szybko się poprawia. W Rzymie ma zagrać już jako 3. tenisistka świata!

Pomimo rezygnacji, Świątek zanotuje awans w rankingu WTA ze względu na porażkę Coco Gauff.

Pilne wieści o Idze Świątek po cierpieniach w Madrycie

"Cóż mogę powiedzieć? To był naprawdę trudny dzień. To boli, nie mieć pełnej kontroli nad moim występem i nad każdą decyzją. Jest już trochę lepiej, poświęcę kolejny dzień czy dwa na pełną regenerację. Później czas na więcej ciężkiej pracy. Jestem podekscytowana następnym turniejem w Rzymie" - przekazała w mediach społecznościowych Iga Świątek, kilkadziesiąt godzin po kreczu w madryckim turnieju. Niewiele później potwierdziło się, że Polka i tak zanotuje awans w rankingu WTA z 4. na 3. miejsce.

Iga Świątek w końcu zabrała głos! Co z jej zdrowiem? Wszystko już jasne

Coco Gauff przegrała z Czeszką Lindą Noskovą 4:6, 6:1, 6:7 (5-7) w 1/8 finału turnieju w Madrycie. Prowadziła w trzecim secie już 4:1, ale potem przegrała cztery kolejne gemy. Ostatecznie o wyniku meczu rozstrzygnął tie-break, który również lepiej zaczęła faworyzowana Amerykanka (od stanu 3-0), jednak później inicjatywę na korcie przejęła Czeszka, zwyciężając 7-5. W ubiegłorocznej edycji Gauff dotarła w Madrycie do finału, w którym uległa Białorusince Arynie Sabalence. Pożegnanie teraz z turniejem w 4. rundzie (1/8 finału) oznacza, że Amerykanka straci sporo punktów w rankingu WTA i w poniedziałkowym notowaniu spadnie z trzeciej na czwartą lokatę - zostanie wyprzedzona przez Świątek.

Warto dodać, że Gauff była jedną z gwiazd tenisa, która cierpiała w Madrycie z powodu wirusa podobnie jak Świątek. Problemy zdrowotne zgłosiły także Rosjanka Ludmiła Samsonowa i Amerykanka Madison Keys, a wśród mężczyzn zmagali się z tym Chorwat Marin Cilić i Francuz Corentin Moutet. Pozostaje mieć nadzieję, że w Rzymie obędzie się bez podobnych kłopotów. Te zmagania rozpoczną się już 5 maja.