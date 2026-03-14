Iga Świątek gra w Miami Open. Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Iga Świątek i inni polscy tenisiści zaczynają rywalizację w turnieju Miami Open.

Najlepsza polska tenisistka raz triumfowała w tym turnieju - w 2022 roku.

Warunki na Florydzie bardzo różnią się od tych w kalifornijskim Indian Wells.

Sprawdź, kiedy losowanie Miami Open i o której godzinie będzie drabinka.

Iga Świątek przenosi się już z Kalifornii na Florydę, gdzie rusza Miami Open. Polka po przykrej porażce 2:6, 6:4, 4:6 z Eliną Switoliną w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells i stracie pozycji wiceliderki rankingu WTA potrzebowała pewnie trochę czasu na odpoczynek, ale czasu na adaptację do warunków na Florydzie dużo nie ma. A te są zupełnie inne niż na pustyni w Kalifornii. W Miami korty są szybsze niż w Indian Wells. Jest też dużo wyższa wilgotność. Iga Świątek triumfowała tam w 2022 r. w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Pokonała wtedy w finale Naomi Osakę (6:4, 6:0). Rok temu nasza najlepsza tenisistka przeżyła w tym turnieju bardzo bolesne rozczarowanie. Odpadła z Miami Open w ćwierćfinale po porażce 2:6, 5:7 z rewelacyjną Alexandrą Ealą.

Iga Świątek skomentowała swój słaby występ i porażkę z Eliną Switoliną w Indian Wells.

"Mecz nie poszedł tak, jak chciałam. Nie był to mój najlepszy dzień, na pewno nie moja najlepsza gra. Jest ciężko, ale takie sytuacje są częścią życia sportowca. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Ciężka praca się nie kończy. Do zobaczenia w Miami" - napisała Iga Świątek, która więcej powiedziała w rozmowie z Canal+ Sport: - Szczerze mówiąc, ciężko mi sensownie opisać to spotkanie, bo grałam bardzo słabo od początku. Nie mogłam się z tego wykopać. Za każdym razem, jak chciałam podjąć jakąś taką bardziej intuicyjną decyzję i zagrać po prostu swoją grę, to piłki mi totalnie wylatywały - stwierdziła. - Ciężko z taką dyspozycją cokolwiek zrobić. Próbowałam wygrać po prostu brzydko, grając z tym, co mam. Najczęściej to jednak nie wystarcza(...). Mecze z Sakkari i Muchovą były bardzo dobre, ale celem w tenisie jest utrzymanie takiej dyspozycji do końca turnieju. Naprawdę ciężko mi wyjaśnić taką różnicę w dyspozycji. Po prostu był słaby dzień - dodała.

Kiedy losowanie Miami Open 2026 DRABINKA będzie znana w niedzielę!

Losowanie drabinki kobiet Miami Open 2026 zaplanowano na niedzielę 15 marca. Godzina nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale w ostatnich latach losowanie Miami Open w turnieju kobiet zaczynało się ok. godziny 17-18 polskiego czasu. Losowanie drabinki w turnieju mężczyzn zaplanowano na poniedziałek 16 marca o godzinie 18 polskiego czasu.

Kiedy Iga Świątek gra pierwszy mecz w Miami Open 2026?

Turniej Miami Open 2026 ruszy we wtorek 17 marca, ale Iga Świątek rywalizację zacznie w 2. rundzie i pierwszy mecz zagra w czwartek 19 marca albo w piątek 20 marca. Transmisje TV z turnieju WTA Miami Open na antenie Canal+ Sport 2. Turniej ATP na sportowych kanałach Polsatu.

