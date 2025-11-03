Iga Świątek - Jelena Rybakina: Relacja na żywo. Hit WTA Finals 2025!

Iga Świątek - Jelena Rybakina 1:1 (6:3, 1:6, 0:0)
WTA Finals 2025: Iga Świątek - Jelena Rybakina
40-Ad. Robi się nerwowo, break point dla Rybakiny.
40-40. Tym razem błąd z bekhendu...
Ad-40. Dobry serwis na ciało i atak Polki do siatki, po którym Rybakina nie poradziła sobie z passing shotem.
40-40. I prosty błąd z forhendu...
40-30. Potężny forhend po linii.
40-15. Zepsuty return Kazaszki.
30-15. Rybakina coraz mocniej gra forhendem, ale tym razem wyrzuciła.
15-0. Pięknie wytrzymała teraz atak Rybakiny Polka! Odpowiedziała perfekcyjnie na szybki forhend po przekątnej.
6:3, 1:6, 0:0
Świątek rozpoczęła decydującego seta!
Aż przykro patrzy się na te statystyki 2. seta:
Not the best set of tennis from Swiatek... pic.twitter.com/pnuKoyhqu0— José Morgado (@josemorgado) November 3, 2025
Aż 19 niewymuszonych błędów Igi w drugim secie! Przypomnijmy, że w pierwszym było ich raptem 6...
6:3, 1:6
Gem, set Rybakina. Na koniec oczywiście błąd Świątek.
15-40. Podwójny błąd przedłuża tego gema.
0-40. Trzy piłki setowe.
0-30. Świątek myślami jest już chyba przy decydującym secie.
0-15. Nie do wiary, jak pogorszyła się dyspozycja returnowa Polki między 1. a 2. setem.
6:3, 1:5
Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Kolejny niewymuszony błąd w tym secie, którego ciężko będzie już odwrócić.
40-Ad. A Rybakina czuje krew i ma break pointa...
40-40. Zaczyna się irytować Iga, bo znów popełniła banalny błąd z prostej piłki na bekhendzie.
40-30. Dobry, głęboki forhend w narożnik i Rybakina odegrała w aut.
30-30. Prosty błąd, za dużo tych pomyłek w drugim secie.
30-15. Ważny as i znów głośna "Jazda"!
15-15. Iga zagrała w siatkę po slajsie rywalki, ale w następnej akcji odpowiedziała świetnym forhendem!
6:3, 1:4
Gem Rybakina. Wyrzucający serwis i winner w odkrytą część kortu na zamknięcie gema.
40-Ad. Rybakina nie skończyła piłki spod siatki, ale sytuacyjny lob Świątek spadł za końcową linię.
40-40. Ufff! Rybakina trafiła w samą linię, ale Świątek i tak zdołała ją odegrać spod nóg!
30-40. I znów bolesny błąd z returnu po drugim serwisie...
30-30. Podwójny błąd Kazaszki!
15-30. I po tej akcji widać, jak szkoda wcześniejszego punktu - Rybakina huknęła pierwszym serwisem i Świątek nie weszła nawet w wymianę.
15-15. Podeszła bliżej do drugiego serwisu rywalki Iga, ale posłała piłkę daleko w aut...
6:3, 1:3
Gem Świątek! Iga nakręca się okrzykiem "Jazda"!
40-15. Ależ huknęła z forhendu po przekątnej Rybakina.
30-0. Cenny szybki punkt po wygrywającym serwisie na ciało.
Jeszcze przed chwilą byliśmy w świetnych humorach, ale drugi set nie układa się na razie po myśli Świątek...
Jazda! @iga_swiatek takes the first set 6-3 over Rybakina. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/gZACLUsFe7— wta (@WTA) November 3, 2025
6:3, 0:3
Gem Rybakina. Świątek nawet nie ruszyła do serwisu zagranego do środka.
0-40. Na granicy podwójnego błędu była Rybakina, ale zahaczyła linię i doczekała się kolejnego błędu Polki.
0-15. Zaryzykowała Polka z returnu, ale zabrakło centymetrów do linii.
6:3, 0:2
Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Zbyt nerwowo zagrała Świątek po dość lekkim returnie rywalki. Wpakowała piłkę w siatkę.
30-40. Podwójny błąd w ważnym momencie...
30-30. Szczęśliwy return ramą zaskoczył Igę.
30-15. Rybakina odegrała return tuż za siatkę, ale Świątek była na czas i od razu posłała winnera!
15-15. Rybakina powalczyła w obronie, ale Świątek czujnie i spokojnie zagrała przeciw nogom!
6:3, 0:1
Gem Rybakina. Kazaszka dobrze otworzyła drugą partię.
30-40. Ależ serwis, a i tak udało się Idze przebić wysoki return! Na smecza spod końcowej linii nie miała jednak odpowiedzi.
30-30. Rybakina ruszyła do siatki i sprowokowała Świątek do zbyt mocnego forhendu.
30-15. I jeszcze aut Kazaszki.
15-15. Prosty błąd Rybakiny w siatkę z wolnej piłki.
6:3, 0:0
Rybakina rozpoczyna 2. seta!
Iga już wróciła na kort, Rybakiny jeszcze nie ma.
Świątek i Rybakina po 1. secie skorzystały z przerwy toaletowej. Polka popełniła tylko 6 niewymuszonych błędów przy 17 rywalki!
Immaculate 😤@iga_swiatek | #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/QbgzbblXLC— wta (@WTA) November 3, 2025
6:3
Gem, set Świątek! No to na wielki błąd zareagowała kapitalnym wygrywającym serwisem!
40-30. Nie do wiary! Świątek miała wystawkę, ale spod siatki zagrała w aut!
40-15. Zaryzykowała Rybakina po drugim serwisie, ale nieznacznie piłka wyleciała na aut!
30-15. Ufff! Było blisko błędu, ale piłka zahaczyła linię i Świątek zaczęła rozrzucać rywalkę.
15-15. Tym razem za krótka piłka Igi i Rybakina wykorzystała wystawkę z półkortu.
15-0. Piękny bekhend przeciw nogom broniącej się dzielnie Rybakiny!
5:3
Gem Rybakina. Dopiero pierwszy as Kazaszki w tym meczu!
15-30. Wrócił return blisko nóg i już źle ustawiona była Kazaszka.
0-30. Świetny szybki forhend przeciw nogom.
0-15. Wydawało się, że pokpiła sprawę pod siatką Rybakina, ale po wycofaniu dobrze wytrzymała wymianę ze Świątek.
5:2
Gem Świątek! Polka o krok od wygrania seta po kolejnym dobrym serwisie do środka!
40-30. Wygrywający serwis i znów "Jazda"!
30-30. 13/13 - to statystyka wygranych punktów Polki po trafionym pierwszym serwisie!
15-30. Tym razem Świątek zagrała w siatkę w wymianie.
15-15. Rybakina zaatakowała drugi serwis Igi i uderzała po prostu za mocno.
15-0. Ale forhend po przekątnej, aż pod boczną linię!
4:2
Gem Rybakina. Ładna wymiana zakończona forhendowym winnerem przeciw nogom Świątek.
15-30. Niesamowicie wytrzymała bomby rywalki Świątek! W nagrodę doczekała się jej błędu!
0-30. Dwa szybkie punkty po pierwszym serwisie, bez returnu.
4:1
Gem Świątek! I drugi z rzędu gem serwisowy wygrany przez Polkę "na sucho"!
40-0. Pierwsza "Jazda!" po bekhendowym winnerze na zewnątrz!
30-0. Kapitalny wygrywający serwis Igi!
Przypomnijmy, że już dzisiaj zwyciężczyni tego meczu może cieszyć się z awansu do półfinału. Sprawdź, co musi się stać!
3:1
Gem Rybakina. Kazaszka wyszła z tarapatów, w czym pomógł genialny serwis.
40-Ad. Wygrywający serwis do środka.
40-40. Drugi atomowy pierwszy serwis, po którym Rybakina mogła skończyć punkt spod siatki.
40-30. Bardzo wysoki i wolny return Świątek, po którym Rybakina posłała winnera z forhendu.
40-15. Rybakina pierwszy raz ruszyła do siatki, ale kompletnie nie wyszedł jej ten atak!
30-15. Kolejny błąd ryzykującej coraz mocniej Kazaszki!
15-15. Ale po drugim serwisie nie jest tak kolorowo i Rybakina znów nie wytrzymała wymiany z Polką.
0-15. Kapitalny wyrzucający pierwszy serwis Rybakiny.
3:0
Gem Świątek! I as na 3:0!
40-0. Nawet drugi serwis z kickiem zaskoczył Rybakinę!
30-0. Dwa wygrywające serwisy na początek trzeciego gema!
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Świetny początek Polki, return na ciało zaskoczył Kazaszkę!
40-15. I już break pointy dla Igi! Świątek wytrzymała napór po bardzo dobrym drugim serwisie rywalki i doczekała się jej błędu.
30-15. Mocny pierwszy serwis, ale wrócił szybki return po przekątnej i Rybakina nie zdążyła skontrolować kolejnego zagrania!
15-15. Świetny winner z forhendu!
0-15. Głęboki drugi serwis Rybakiny i równie głęboki return Świątek, ale kolejne uderzenie wylądowało na aucie.
1:0
Gem Świątek! Kolejna wymiana, ale tym razem Rybakina zagrała forhend w aut.
40-40. Pierwszy serwis, a po nim szybki forhendowy winner z przykrótkiego returnu!
30-40. Tym razem lepszy drugi serwis, ale w najdłuższej wymianie Rybakina tym razem nie pękła i popisała się świetnym bekhendowym winnerem.
30-30. Kapitalny forhend Rybakiny pod końcową linię, a wszystko zaczęło się od drugiego serwisu Igi.
15-15. Szybko pierwszy podwójny błąd serwisowy Polki.
15-0. Dobry return Rybakiny, ale Świątek świetnie ustawiła się do szybko wracającej piłki i rozpoczęła wymianę, w której Kazaszka szybko wyrzuciła forhend daleko na aut.
0:0
Iga Świątek rozpoczyna mecz od serwisu!
Koniec rozgrzewki! Czas na wielkie granie!
Sędzią meczu pani Miriam Bley.
Jelena Rybakina jeszcze nigdy nie awansowała z fazy grupowej WTA Finals. Po wygranej z Anisimovą ma na to spore szanse w tym roku.
Jeszcze 3 minuty rozgrzewki i początek meczu!
Caroline Garcia wzięła udział w losowaniu stron. Świątek wygrała i wybrała serwis!
I dołącza do niej Iga Świątek! Za chwilę losowanie, krótka rozgrzewka i gramy.
Odliczanie od 10 zakończone - Rybakina już na korcie!
14:59
Arena w Rijadzie już gotowa, tenisistki za chwilę pojawią się na korcie.
Przypomnijmy - będzie to piąty mecz Świątek z Rybakiną w tym roku. Wcześniejsze cztery kończyły się zwycięstwem Polki!
Ważna wiadomość - Hsieh i Ostapenko wygrały z parą Errani/Paolini 6:3, 6:4. To oznacza, że o 15 mecz Świątek - Rybakina!
O godzinie 13 czasu polskiego rozpoczął się mecz debla Errani/Paolini - Hsieh/Ostapenko. Jeśli się nie przedłuży, Świątek i Rybakina pojawią się na korcie o 15. Na razie Włoszki przegrały pierwszego seta 3:6.
Witamy w relacji na żywo z drugiego meczu Igi Świątek w WTA Finals 2025. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina, a spotkanie zaplanowano na godzinę 15:00 czasu polskiego.
Zarówno Iga Świątek, jak i Jelena Rybakina znakomicie otworzyły WTA Finals 2025. W pierwszym dniu tego turnieju nie dały szans Amerykankom. Jako pierwsza na kort wyszła Polka, która w godzinę rozbiła Madison Keys 6:1, 6:2. Później równie szybko swój pojedynek z Amandą Anisimovą skończyła Kazaszka (6:3, 6:1). Jak zazwyczaj, zwyciężczynie pierwszych meczów spotkają się już w drugiej kolejce WTA Finals, a przegrane zagrają w "meczu o wszystko". Dla Świątek i Rybakiny jest to szansa, aby już dzisiaj (3 listopada) zapewnić sobie awans do półfinału. Warunkiem koniecznym jest jednak zwycięstwo, a także odpowiedni wynik późniejszego meczu Anisimova - Keys.
Jelena Rybakina w bikini na plaży! Wielka rywalka Igi Świątek zachwyca urodą!
Świątek - Rybakina na żywo. Relacja live z meczu WTA Finals 2025
Będzie to już jedenaste starcie Świątek z Rybakiną w seniorskiej karierze i piąte w tym roku. Dotychczasowy bilans jest korzystny dla Polki: 6-4. Jeszcze lepiej jest, biorąc pod uwagę tylko 2025 rok. W nim wiceliderka rankingu WTA wygrała wszystkie cztery spotkania z wielką rywalką! Odbyły się one w United Cup, Dosze, Roland Garros i Cincinnati. Czy w Rijadzie podtrzyma tę znakomitą serię?
Liczą na to wszyscy polscy kibice, ale Rybakina ma za sobą świetny okres. Do samego końca walczyła o udział w WTA Finals i pod presją zdołała wygrać turniej WTA 500 w Ningbo, a także doszła do półfinału imprezy tej rangi w Tokio, co zapewniło jej kwalifikację do Turnieju Mistrzyń kosztem Mirry Andriejewej. Po zwycięstwie z Anisimovą jest też naprawdę blisko półfinału, ale na jej drodze znajduje się m.in. właśnie Iga Świątek. Spotkanie na szczycie grupy Sereny Williams rozpocznie się nie przed godziną 15:00, po zakończeniu deblowego meczu Errani/Paolini - Hsieh/Ostapenko.