Iga Świątek - Jelena Rybakina: Relacja na żywo. Hit WTA Finals 2025!

Kamil Heppen
2025-11-03 16:24

Iga Świątek i Jelena Rybakina zagrają dzisiaj (3 listopada) w drugim meczu fazy grupowej WTA Finals 2025. Polka na otwarcie turnieju rozbiła Madison Keys 6:1, 6:2, a Kazaszka równie gładko ograła Amandę Anisimovą 6:3, 6:1. Zwyciężczyni dzisiejszego meczu znacząco przybliży się do półfinału, a być może nawet zapewni już sobie awans do kolejnej fazy WTA Finals. Zapraszamy na relację "Super Expressu" z meczu Świątek - Rybakina na żywo od godziny 15:00!

Iga Świątek - Jelena Rybakina 1:1 (6:3, 1:6, 0:0)

Na żywo

WTA Finals 2025: Iga Świątek - Jelena Rybakina

40-Ad. Robi się nerwowo, break point dla Rybakiny.

40-40. Tym razem błąd z bekhendu...

Ad-40. Dobry serwis na ciało i atak Polki do siatki, po którym Rybakina nie poradziła sobie z passing shotem.

40-40. I prosty błąd z forhendu...

40-30. Potężny forhend po linii.

40-15. Zepsuty return Kazaszki.

30-15. Rybakina coraz mocniej gra forhendem, ale tym razem wyrzuciła.

15-0. Pięknie wytrzymała teraz atak Rybakiny Polka! Odpowiedziała perfekcyjnie na szybki forhend po przekątnej.

6:3, 1:6, 0:0

Świątek rozpoczęła decydującego seta!

Aż przykro patrzy się na te statystyki 2. seta:

Aż 19 niewymuszonych błędów Igi w drugim secie! Przypomnijmy, że w pierwszym było ich raptem 6...

6:3, 1:6

Gem, set Rybakina. Na koniec oczywiście błąd Świątek.

15-40. Podwójny błąd przedłuża tego gema.

0-40. Trzy piłki setowe.

0-30. Świątek myślami jest już chyba przy decydującym secie.

0-15. Nie do wiary, jak pogorszyła się dyspozycja returnowa Polki między 1. a 2. setem.

6:3, 1:5

Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Kolejny niewymuszony błąd w tym secie, którego ciężko będzie już odwrócić.

40-Ad. A Rybakina czuje krew i ma break pointa...

40-40. Zaczyna się irytować Iga, bo znów popełniła banalny błąd z prostej piłki na bekhendzie.

40-30. Dobry, głęboki forhend w narożnik i Rybakina odegrała w aut.

30-30. Prosty błąd, za dużo tych pomyłek w drugim secie.

30-15. Ważny as i znów głośna "Jazda"!

15-15. Iga zagrała w siatkę po slajsie rywalki, ale w następnej akcji odpowiedziała świetnym forhendem!

6:3, 1:4

Gem Rybakina. Wyrzucający serwis i winner w odkrytą część kortu na zamknięcie gema.

40-Ad. Rybakina nie skończyła piłki spod siatki, ale sytuacyjny lob Świątek spadł za końcową linię.

40-40. Ufff! Rybakina trafiła w samą linię, ale Świątek i tak zdołała ją odegrać spod nóg!

30-40. I znów bolesny błąd z returnu po drugim serwisie...

30-30. Podwójny błąd Kazaszki!

15-30. I po tej akcji widać, jak szkoda wcześniejszego punktu - Rybakina huknęła pierwszym serwisem i Świątek nie weszła nawet w wymianę.

15-15. Podeszła bliżej do drugiego serwisu rywalki Iga, ale posłała piłkę daleko w aut...

6:3, 1:3

Gem Świątek! Iga nakręca się okrzykiem "Jazda"!

40-15. Ależ huknęła z forhendu po przekątnej Rybakina.

30-0. Cenny szybki punkt po wygrywającym serwisie na ciało.

Jeszcze przed chwilą byliśmy w świetnych humorach, ale drugi set nie układa się na razie po myśli Świątek...

6:3, 0:3

Gem Rybakina. Świątek nawet nie ruszyła do serwisu zagranego do środka.

0-40. Na granicy podwójnego błędu była Rybakina, ale zahaczyła linię i doczekała się kolejnego błędu Polki.

0-15. Zaryzykowała Polka z returnu, ale zabrakło centymetrów do linii.

6:3, 0:2

Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Zbyt nerwowo zagrała Świątek po dość lekkim returnie rywalki. Wpakowała piłkę w siatkę.

30-40. Podwójny błąd w ważnym momencie...

30-30. Szczęśliwy return ramą zaskoczył Igę.

30-15. Rybakina odegrała return tuż za siatkę, ale Świątek była na czas i od razu posłała winnera!

15-15. Rybakina powalczyła w obronie, ale Świątek czujnie i spokojnie zagrała przeciw nogom!

6:3, 0:1

Gem Rybakina. Kazaszka dobrze otworzyła drugą partię.

30-40. Ależ serwis, a i tak udało się Idze przebić wysoki return! Na smecza spod końcowej linii nie miała jednak odpowiedzi.

30-30. Rybakina ruszyła do siatki i sprowokowała Świątek do zbyt mocnego forhendu.

30-15. I jeszcze aut Kazaszki.

15-15. Prosty błąd Rybakiny w siatkę z wolnej piłki.

6:3, 0:0

Rybakina rozpoczyna 2. seta!

Iga już wróciła na kort, Rybakiny jeszcze nie ma.

Świątek i Rybakina po 1. secie skorzystały z przerwy toaletowej. Polka popełniła tylko 6 niewymuszonych błędów przy 17 rywalki!

6:3

Gem, set Świątek! No to na wielki błąd zareagowała kapitalnym wygrywającym serwisem!

40-30. Nie do wiary! Świątek miała wystawkę, ale spod siatki zagrała w aut!

40-15. Zaryzykowała Rybakina po drugim serwisie, ale nieznacznie piłka wyleciała na aut!

30-15. Ufff! Było blisko błędu, ale piłka zahaczyła linię i Świątek zaczęła rozrzucać rywalkę.

15-15. Tym razem za krótka piłka Igi i Rybakina wykorzystała wystawkę z półkortu. 

15-0. Piękny bekhend przeciw nogom broniącej się dzielnie Rybakiny!

5:3

Gem Rybakina. Dopiero pierwszy as Kazaszki w tym meczu!

15-30. Wrócił return blisko nóg i już źle ustawiona była Kazaszka.

0-30. Świetny szybki forhend przeciw nogom.

0-15. Wydawało się, że pokpiła sprawę pod siatką Rybakina, ale po wycofaniu dobrze wytrzymała wymianę ze Świątek.

5:2

Gem Świątek! Polka o krok od wygrania seta po kolejnym dobrym serwisie do środka!

40-30. Wygrywający serwis i znów "Jazda"!

30-30. 13/13 - to statystyka wygranych punktów Polki po trafionym pierwszym serwisie!

15-30. Tym razem Świątek zagrała w siatkę w wymianie.

15-15. Rybakina zaatakowała drugi serwis Igi i uderzała po prostu za mocno.

15-0. Ale forhend po przekątnej, aż pod boczną linię!

4:2

Gem Rybakina. Ładna wymiana zakończona forhendowym winnerem przeciw nogom Świątek.

15-30. Niesamowicie wytrzymała bomby rywalki Świątek! W nagrodę doczekała się jej błędu!

0-30. Dwa szybkie punkty po pierwszym serwisie, bez returnu.

4:1

Gem Świątek! I drugi z rzędu gem serwisowy wygrany przez Polkę "na sucho"!

40-0. Pierwsza "Jazda!" po bekhendowym winnerze na zewnątrz!

30-0. Kapitalny wygrywający serwis Igi!

3:1

Gem Rybakina. Kazaszka wyszła z tarapatów, w czym pomógł genialny serwis.

40-Ad. Wygrywający serwis do środka.

40-40. Drugi atomowy pierwszy serwis, po którym Rybakina mogła skończyć punkt spod siatki.

40-30. Bardzo wysoki i wolny return Świątek, po którym Rybakina posłała winnera z forhendu.

40-15. Rybakina pierwszy raz ruszyła do siatki, ale kompletnie nie wyszedł jej ten atak!

30-15. Kolejny błąd ryzykującej coraz mocniej Kazaszki!

15-15. Ale po drugim serwisie nie jest tak kolorowo i Rybakina znów nie wytrzymała wymiany z Polką.

0-15. Kapitalny wyrzucający pierwszy serwis Rybakiny.

3:0

Gem Świątek! I as na 3:0!

40-0. Nawet drugi serwis z kickiem zaskoczył Rybakinę!

30-0. Dwa wygrywające serwisy na początek trzeciego gema!

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Świetny początek Polki, return na ciało zaskoczył Kazaszkę!

40-15. I już break pointy dla Igi! Świątek wytrzymała napór po bardzo dobrym drugim serwisie rywalki i doczekała się jej błędu.

30-15. Mocny pierwszy serwis, ale wrócił szybki return po przekątnej i Rybakina nie zdążyła skontrolować kolejnego zagrania!

15-15. Świetny winner z forhendu!

0-15. Głęboki drugi serwis Rybakiny i równie głęboki return Świątek, ale kolejne uderzenie wylądowało na aucie.

1:0

Gem Świątek! Kolejna wymiana, ale tym razem Rybakina zagrała forhend w aut.

40-40. Pierwszy serwis, a po nim szybki forhendowy winner z przykrótkiego returnu!

30-40. Tym razem lepszy drugi serwis, ale w najdłuższej wymianie Rybakina tym razem nie pękła i popisała się świetnym bekhendowym winnerem.

30-30. Kapitalny forhend Rybakiny pod końcową linię, a wszystko zaczęło się od drugiego serwisu Igi.

15-15. Szybko pierwszy podwójny błąd serwisowy Polki.

15-0. Dobry return Rybakiny, ale Świątek świetnie ustawiła się do szybko wracającej piłki i rozpoczęła wymianę, w której Kazaszka szybko wyrzuciła forhend daleko na aut.

0:0

Iga Świątek rozpoczyna mecz od serwisu!

Koniec rozgrzewki! Czas na wielkie granie!

Sędzią meczu pani Miriam Bley.

Jelena Rybakina jeszcze nigdy nie awansowała z fazy grupowej WTA Finals. Po wygranej z Anisimovą ma na to spore szanse w tym roku.

Jeszcze 3 minuty rozgrzewki i początek meczu!

Caroline Garcia wzięła udział w losowaniu stron. Świątek wygrała i wybrała serwis!

I dołącza do niej Iga Świątek! Za chwilę losowanie, krótka rozgrzewka i gramy.

Odliczanie od 10 zakończone - Rybakina już na korcie!

14:59

Arena w Rijadzie już gotowa, tenisistki za chwilę pojawią się na korcie.

Przypomnijmy - będzie to piąty mecz Świątek z Rybakiną w tym roku. Wcześniejsze cztery kończyły się zwycięstwem Polki!

Ważna wiadomość - Hsieh i Ostapenko wygrały z parą Errani/Paolini 6:3, 6:4. To oznacza, że o 15 mecz Świątek - Rybakina!

O godzinie 13 czasu polskiego rozpoczął się mecz debla Errani/Paolini - Hsieh/Ostapenko. Jeśli się nie przedłuży, Świątek i Rybakina pojawią się na korcie o 15. Na razie Włoszki przegrały pierwszego seta 3:6.

Witamy w relacji na żywo z drugiego meczu Igi Świątek w WTA Finals 2025. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina, a spotkanie zaplanowano na godzinę 15:00 czasu polskiego.

Zarówno Iga Świątek, jak i Jelena Rybakina znakomicie otworzyły WTA Finals 2025. W pierwszym dniu tego turnieju nie dały szans Amerykankom. Jako pierwsza na kort wyszła Polka, która w godzinę rozbiła Madison Keys 6:1, 6:2. Później równie szybko swój pojedynek z Amandą Anisimovą skończyła Kazaszka (6:3, 6:1). Jak zazwyczaj, zwyciężczynie pierwszych meczów spotkają się już w drugiej kolejce WTA Finals, a przegrane zagrają w "meczu o wszystko". Dla Świątek i Rybakiny jest to szansa, aby już dzisiaj (3 listopada) zapewnić sobie awans do półfinału. Warunkiem koniecznym jest jednak zwycięstwo, a także odpowiedni wynik późniejszego meczu Anisimova - Keys.

Świątek - Rybakina na żywo. Relacja live z meczu WTA Finals 2025

Będzie to już jedenaste starcie Świątek z Rybakiną w seniorskiej karierze i piąte w tym roku. Dotychczasowy bilans jest korzystny dla Polki: 6-4. Jeszcze lepiej jest, biorąc pod uwagę tylko 2025 rok. W nim wiceliderka rankingu WTA wygrała wszystkie cztery spotkania z wielką rywalką! Odbyły się one w United Cup, Dosze, Roland Garros i Cincinnati. Czy w Rijadzie podtrzyma tę znakomitą serię?

Liczą na to wszyscy polscy kibice, ale Rybakina ma za sobą świetny okres. Do samego końca walczyła o udział w WTA Finals i pod presją zdołała wygrać turniej WTA 500 w Ningbo, a także doszła do półfinału imprezy tej rangi w Tokio, co zapewniło jej kwalifikację do Turnieju Mistrzyń kosztem Mirry Andriejewej. Po zwycięstwie z Anisimovą jest też naprawdę blisko półfinału, ale na jej drodze znajduje się m.in. właśnie Iga Świątek. Spotkanie na szczycie grupy Sereny Williams rozpocznie się nie przed godziną 15:00, po zakończeniu deblowego meczu Errani/Paolini - Hsieh/Ostapenko.

