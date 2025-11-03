Iga Świątek - Jelena Rybakina: Relacja na żywo. Hit WTA Finals 2025!

Iga Świątek - Jelena Rybakina 1:1 (6:3, 1:6, 0:0)

Na żywo WTA Finals 2025: Iga Świątek - Jelena Rybakina 40-Ad. Robi się nerwowo, break point dla Rybakiny. 40-40. Tym razem błąd z bekhendu... Ad-40. Dobry serwis na ciało i atak Polki do siatki, po którym Rybakina nie poradziła sobie z passing shotem. 40-40. I prosty błąd z forhendu... 40-30. Potężny forhend po linii. 40-15. Zepsuty return Kazaszki. 30-15. Rybakina coraz mocniej gra forhendem, ale tym razem wyrzuciła. 15-0. Pięknie wytrzymała teraz atak Rybakiny Polka! Odpowiedziała perfekcyjnie na szybki forhend po przekątnej. 6:3, 1:6, 0:0 Świątek rozpoczęła decydującego seta! Aż przykro patrzy się na te statystyki 2. seta: Not the best set of tennis from Swiatek... pic.twitter.com/pnuKoyhqu0 — José Morgado (@josemorgado) November 3, 2025 Aż 19 niewymuszonych błędów Igi w drugim secie! Przypomnijmy, że w pierwszym było ich raptem 6... 6:3, 1:6 Gem, set Rybakina. Na koniec oczywiście błąd Świątek. 15-40. Podwójny błąd przedłuża tego gema. 0-40. Trzy piłki setowe. 0-30. Świątek myślami jest już chyba przy decydującym secie. 0-15. Nie do wiary, jak pogorszyła się dyspozycja returnowa Polki między 1. a 2. setem. 6:3, 1:5 Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Kolejny niewymuszony błąd w tym secie, którego ciężko będzie już odwrócić. 40-Ad. A Rybakina czuje krew i ma break pointa... 40-40. Zaczyna się irytować Iga, bo znów popełniła banalny błąd z prostej piłki na bekhendzie. 40-30. Dobry, głęboki forhend w narożnik i Rybakina odegrała w aut. 30-30. Prosty błąd, za dużo tych pomyłek w drugim secie. 30-15. Ważny as i znów głośna "Jazda"! 15-15. Iga zagrała w siatkę po slajsie rywalki, ale w następnej akcji odpowiedziała świetnym forhendem! 6:3, 1:4 Gem Rybakina. Wyrzucający serwis i winner w odkrytą część kortu na zamknięcie gema. 40-Ad. Rybakina nie skończyła piłki spod siatki, ale sytuacyjny lob Świątek spadł za końcową linię. 40-40. Ufff! Rybakina trafiła w samą linię, ale Świątek i tak zdołała ją odegrać spod nóg! 30-40. I znów bolesny błąd z returnu po drugim serwisie... 30-30. Podwójny błąd Kazaszki! 15-30. I po tej akcji widać, jak szkoda wcześniejszego punktu - Rybakina huknęła pierwszym serwisem i Świątek nie weszła nawet w wymianę. 15-15. Podeszła bliżej do drugiego serwisu rywalki Iga, ale posłała piłkę daleko w aut... 6:3, 1:3 Gem Świątek! Iga nakręca się okrzykiem "Jazda"! 40-15. Ależ huknęła z forhendu po przekątnej Rybakina. 30-0. Cenny szybki punkt po wygrywającym serwisie na ciało. Jeszcze przed chwilą byliśmy w świetnych humorach, ale drugi set nie układa się na razie po myśli Świątek... Jazda! @iga_swiatek takes the first set 6-3 over Rybakina. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/gZACLUsFe7 — wta (@WTA) November 3, 2025 6:3, 0:3 Gem Rybakina. Świątek nawet nie ruszyła do serwisu zagranego do środka. 0-40. Na granicy podwójnego błędu była Rybakina, ale zahaczyła linię i doczekała się kolejnego błędu Polki. 0-15. Zaryzykowała Polka z returnu, ale zabrakło centymetrów do linii. 6:3, 0:2 Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Zbyt nerwowo zagrała Świątek po dość lekkim returnie rywalki. Wpakowała piłkę w siatkę. 30-40. Podwójny błąd w ważnym momencie... 30-30. Szczęśliwy return ramą zaskoczył Igę. 30-15. Rybakina odegrała return tuż za siatkę, ale Świątek była na czas i od razu posłała winnera! 15-15. Rybakina powalczyła w obronie, ale Świątek czujnie i spokojnie zagrała przeciw nogom! 6:3, 0:1 Gem Rybakina. Kazaszka dobrze otworzyła drugą partię. 30-40. Ależ serwis, a i tak udało się Idze przebić wysoki return! Na smecza spod końcowej linii nie miała jednak odpowiedzi. 30-30. Rybakina ruszyła do siatki i sprowokowała Świątek do zbyt mocnego forhendu. 30-15. I jeszcze aut Kazaszki. 15-15. Prosty błąd Rybakiny w siatkę z wolnej piłki. 6:3, 0:0 Rybakina rozpoczyna 2. seta! Iga już wróciła na kort, Rybakiny jeszcze nie ma. Świątek i Rybakina po 1. secie skorzystały z przerwy toaletowej. Polka popełniła tylko 6 niewymuszonych błędów przy 17 rywalki! Immaculate 😤@iga_swiatek | #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/QbgzbblXLC — wta (@WTA) November 3, 2025 6:3 Gem, set Świątek! No to na wielki błąd zareagowała kapitalnym wygrywającym serwisem! 40-30. Nie do wiary! Świątek miała wystawkę, ale spod siatki zagrała w aut! 40-15. Zaryzykowała Rybakina po drugim serwisie, ale nieznacznie piłka wyleciała na aut! 30-15. Ufff! Było blisko błędu, ale piłka zahaczyła linię i Świątek zaczęła rozrzucać rywalkę. 15-15. Tym razem za krótka piłka Igi i Rybakina wykorzystała wystawkę z półkortu. 15-0. Piękny bekhend przeciw nogom broniącej się dzielnie Rybakiny! 5:3 Gem Rybakina. Dopiero pierwszy as Kazaszki w tym meczu! 15-30. Wrócił return blisko nóg i już źle ustawiona była Kazaszka. 0-30. Świetny szybki forhend przeciw nogom. 0-15. Wydawało się, że pokpiła sprawę pod siatką Rybakina, ale po wycofaniu dobrze wytrzymała wymianę ze Świątek. 5:2 Gem Świątek! Polka o krok od wygrania seta po kolejnym dobrym serwisie do środka! 40-30. Wygrywający serwis i znów "Jazda"! 30-30. 13/13 - to statystyka wygranych punktów Polki po trafionym pierwszym serwisie! 15-30. Tym razem Świątek zagrała w siatkę w wymianie. 15-15. Rybakina zaatakowała drugi serwis Igi i uderzała po prostu za mocno. 15-0. Ale forhend po przekątnej, aż pod boczną linię! 4:2 Gem Rybakina. Ładna wymiana zakończona forhendowym winnerem przeciw nogom Świątek. 15-30. Niesamowicie wytrzymała bomby rywalki Świątek! W nagrodę doczekała się jej błędu! 0-30. Dwa szybkie punkty po pierwszym serwisie, bez returnu. 4:1 Gem Świątek! I drugi z rzędu gem serwisowy wygrany przez Polkę "na sucho"! 40-0. Pierwsza "Jazda!" po bekhendowym winnerze na zewnątrz! 30-0. Kapitalny wygrywający serwis Igi! WTA Finals: Co decyduje o kolejności w grupie? Co musi się stać, żeby Iga Świątek wyszła z grupy? Przypomnijmy, że już dzisiaj zwyciężczyni tego meczu może cieszyć się z awansu do półfinału. Sprawdź, co musi się stać! 3:1 Gem Rybakina. Kazaszka wyszła z tarapatów, w czym pomógł genialny serwis. 40-Ad. Wygrywający serwis do środka. 40-40. Drugi atomowy pierwszy serwis, po którym Rybakina mogła skończyć punkt spod siatki. 40-30. Bardzo wysoki i wolny return Świątek, po którym Rybakina posłała winnera z forhendu. 40-15. Rybakina pierwszy raz ruszyła do siatki, ale kompletnie nie wyszedł jej ten atak! 30-15. Kolejny błąd ryzykującej coraz mocniej Kazaszki! 15-15. Ale po drugim serwisie nie jest tak kolorowo i Rybakina znów nie wytrzymała wymiany z Polką. 0-15. Kapitalny wyrzucający pierwszy serwis Rybakiny. 3:0 Gem Świątek! I as na 3:0! 40-0. Nawet drugi serwis z kickiem zaskoczył Rybakinę! 30-0. Dwa wygrywające serwisy na początek trzeciego gema! 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Świetny początek Polki, return na ciało zaskoczył Kazaszkę! 40-15. I już break pointy dla Igi! Świątek wytrzymała napór po bardzo dobrym drugim serwisie rywalki i doczekała się jej błędu. 30-15. Mocny pierwszy serwis, ale wrócił szybki return po przekątnej i Rybakina nie zdążyła skontrolować kolejnego zagrania! 15-15. Świetny winner z forhendu! 0-15. Głęboki drugi serwis Rybakiny i równie głęboki return Świątek, ale kolejne uderzenie wylądowało na aucie. 1:0 Gem Świątek! Kolejna wymiana, ale tym razem Rybakina zagrała forhend w aut. 40-40. Pierwszy serwis, a po nim szybki forhendowy winner z przykrótkiego returnu! 30-40. Tym razem lepszy drugi serwis, ale w najdłuższej wymianie Rybakina tym razem nie pękła i popisała się świetnym bekhendowym winnerem. 30-30. Kapitalny forhend Rybakiny pod końcową linię, a wszystko zaczęło się od drugiego serwisu Igi. 15-15. Szybko pierwszy podwójny błąd serwisowy Polki. 15-0. Dobry return Rybakiny, ale Świątek świetnie ustawiła się do szybko wracającej piłki i rozpoczęła wymianę, w której Kazaszka szybko wyrzuciła forhend daleko na aut. 0:0 Iga Świątek rozpoczyna mecz od serwisu! Koniec rozgrzewki! Czas na wielkie granie! Sędzią meczu pani Miriam Bley. Jelena Rybakina jeszcze nigdy nie awansowała z fazy grupowej WTA Finals. Po wygranej z Anisimovą ma na to spore szanse w tym roku. Jeszcze 3 minuty rozgrzewki i początek meczu! Caroline Garcia wzięła udział w losowaniu stron. Świątek wygrała i wybrała serwis! I dołącza do niej Iga Świątek! Za chwilę losowanie, krótka rozgrzewka i gramy. Odliczanie od 10 zakończone - Rybakina już na korcie! 14:59 Arena w Rijadzie już gotowa, tenisistki za chwilę pojawią się na korcie. Przypomnijmy - będzie to piąty mecz Świątek z Rybakiną w tym roku. Wcześniejsze cztery kończyły się zwycięstwem Polki! Ważna wiadomość - Hsieh i Ostapenko wygrały z parą Errani/Paolini 6:3, 6:4. To oznacza, że o 15 mecz Świątek - Rybakina! O godzinie 13 czasu polskiego rozpoczął się mecz debla Errani/Paolini - Hsieh/Ostapenko. Jeśli się nie przedłuży, Świątek i Rybakina pojawią się na korcie o 15. Get your tickets now 🎟… pic.twitter.com/M9tyBv1M2G — WTA FINALS RIYADH (@WTAFinalsRiyadh) November 3, 2025 Witamy w relacji na żywo z drugiego meczu Igi Świątek w WTA Finals 2025. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina, a spotkanie zaplanowano na godzinę 15:00 czasu polskiego.

Zarówno Iga Świątek, jak i Jelena Rybakina znakomicie otworzyły WTA Finals 2025. W pierwszym dniu tego turnieju nie dały szans Amerykankom. Jako pierwsza na kort wyszła Polka, która w godzinę rozbiła Madison Keys 6:1, 6:2. Później równie szybko swój pojedynek z Amandą Anisimovą skończyła Kazaszka (6:3, 6:1). Jak zazwyczaj, zwyciężczynie pierwszych meczów spotkają się już w drugiej kolejce WTA Finals, a przegrane zagrają w "meczu o wszystko". Dla Świątek i Rybakiny jest to szansa, aby już dzisiaj (3 listopada) zapewnić sobie awans do półfinału. Warunkiem koniecznym jest jednak zwycięstwo, a także odpowiedni wynik późniejszego meczu Anisimova - Keys.

Świątek - Rybakina na żywo. Relacja live z meczu WTA Finals 2025

Będzie to już jedenaste starcie Świątek z Rybakiną w seniorskiej karierze i piąte w tym roku. Dotychczasowy bilans jest korzystny dla Polki: 6-4. Jeszcze lepiej jest, biorąc pod uwagę tylko 2025 rok. W nim wiceliderka rankingu WTA wygrała wszystkie cztery spotkania z wielką rywalką! Odbyły się one w United Cup, Dosze, Roland Garros i Cincinnati. Czy w Rijadzie podtrzyma tę znakomitą serię?

Liczą na to wszyscy polscy kibice, ale Rybakina ma za sobą świetny okres. Do samego końca walczyła o udział w WTA Finals i pod presją zdołała wygrać turniej WTA 500 w Ningbo, a także doszła do półfinału imprezy tej rangi w Tokio, co zapewniło jej kwalifikację do Turnieju Mistrzyń kosztem Mirry Andriejewej. Po zwycięstwie z Anisimovą jest też naprawdę blisko półfinału, ale na jej drodze znajduje się m.in. właśnie Iga Świątek. Spotkanie na szczycie grupy Sereny Williams rozpocznie się nie przed godziną 15:00, po zakończeniu deblowego meczu Errani/Paolini - Hsieh/Ostapenko.