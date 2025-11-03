WTA Finals: Co decyduje o kolejności w grupie? Co musi się stać, żeby Iga Świątek wyszła z grupy?

Michał Chojecki
2025-11-03 15:28

WTA Finals 2025 w Rijadzie trwają, a tenisistki walczą w fazie grupowej o awans do półfinałów. Iga Świątek po zwycięstwie 6:1, 6:2 nad Madison Keys ma szansę przypieczętować awans do 1/2 finału, ale potrzebuje nie tylko zwycięstwa nad Jeleną Rybakiną, ale również korzystnego dla niej wyniku w drugim meczu w tej grupie. Sprawdź, co decyduje o kolejności w grupie WTA Finals i co się musi stać, żeby Iga Świątek wyszła z grupy.

i

Autor: Andy Wong/ Associated Press

Iga Świątek walczy w WTA Finals 2025 w Rijadzie. Polka w pierwszym meczu łatwo pokonała 6:1, 6:2 Madison Keys, a w drugim spotkaniu w tej grupie Jelena Rybakina ograła 6:3, 6:1 Amandę Anisimovą. 

O kolejności w tabeli grup WTA Finals decyduje kolejno:

  • Liczba wygranych meczów
  • Liczba rozegranych meczów
  • Wynik bezpośredniego pojedynku jeśli tylko dwie zawodniczki mają ten sam bilans wygranych i rozegranych meczów
  • Jeżeli ten sam bilans wygranych i rozegranych meczów mają trzy zawodniczki o kolejności decydują kolejno:
  • a) procent wygranych setów
  • b) procent wygranych gemów

Iga Świątek może przypieczętować awans do półfinału już po meczu z Jeleną Rybakiną, ale potrzebuje nie tylko zwycięstwa, ale również korzystnego dla niej wyniki w meczu Amandy Anisimovej z Madison Keys. Polka będzie pewna awansu jeżeli:

  • Pokona Jelenę Rybakinę 2-0 w setach, a Amanda Anisimova wygra z Madison Keys 2-1 setach (wówczas Polka ma pewne co najmniej 2. miejsce w grupie)
  • Pokona Jelenę Rybakinę, a Madison Keys wygra z Amandą Anisimovą (wówczas Polka ma zapewnione 1. miejsce w grupie)
