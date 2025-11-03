WTA Finals: Co decyduje o kolejności w grupie? Co musi się stać, żeby Iga Świątek wyszła z grupy?

Iga Świątek walczy w WTA Finals 2025 w Rijadzie. Polka w pierwszym meczu łatwo pokonała 6:1, 6:2 Madison Keys, a w drugim spotkaniu w tej grupie Jelena Rybakina ograła 6:3, 6:1 Amandę Anisimovą.
O kolejności w tabeli grup WTA Finals decyduje kolejno:
- Liczba wygranych meczów
- Liczba rozegranych meczów
- Wynik bezpośredniego pojedynku jeśli tylko dwie zawodniczki mają ten sam bilans wygranych i rozegranych meczów
- Jeżeli ten sam bilans wygranych i rozegranych meczów mają trzy zawodniczki o kolejności decydują kolejno:
- a) procent wygranych setów
- b) procent wygranych gemów
Iga Świątek może przypieczętować awans do półfinału już po meczu z Jeleną Rybakiną, ale potrzebuje nie tylko zwycięstwa, ale również korzystnego dla niej wyniki w meczu Amandy Anisimovej z Madison Keys. Polka będzie pewna awansu jeżeli:
- Pokona Jelenę Rybakinę 2-0 w setach, a Amanda Anisimova wygra z Madison Keys 2-1 setach (wówczas Polka ma pewne co najmniej 2. miejsce w grupie)
- Pokona Jelenę Rybakinę, a Madison Keys wygra z Amandą Anisimovą (wówczas Polka ma zapewnione 1. miejsce w grupie)