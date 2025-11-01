Iga Świątek - Madison Keys RELACJA NA ŻYWO z WTA Finals

Na żywo Iga Świątek - Madison Keys 6:1, 5:2 Gem Keys. Iga była już dwie piłki od zwycięstwa, ale Amerykanka popisała się ładnymi akcjami. Gema zakończyła asem serwisowym 30-40 Efektowny bekhend wzdłuż linii Keys. Jeszcze walczy 30-30 Niecelny return Polki 30-15 Teraz Iga przestrzeliła z forhendu 30-0 Kolejny prosty błąd Amerykanki 15-0 Podwójny błąd serwisowy Keys 6:1, 5:1 Gem Świątek. Iga zgarnia kolejnego gema. Wygrała go szybko i do zera 40-0 Mocny płaski serwis Polki 30-0 Autowy forhend Amerykanki 15-0 Iga grała teraz dokładnie, spychając rywalkę do defensywy. W końcu Keys zagrała w siatkę 6:1, 4:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga zgarnia kolejnego gema, znów przełamuje podanie rywalki, która wygląda na pogodzoną ze swoim losem 40-15 Mocny smecz Keys po koźle 40-0 Kapitalna akcja Igi, na koniec sprytne zagranie przeciwko kierunkowi biegu rywalki. Są breakpointy 30-0 Po głębokim returnie Igi rywalka odegrała w siatkę i złości się na siebie 15-0 Podwójny błąd serwisowy Keys 6:1, 3:1 Gem Świątek. Iga zaczęła go od popsutego smecza, ale potem dobrze serwowała i pewnie wygrywała kolejne punkty 40-15 Świetny serwis Igi na zewnątrz, a potem spokojny forhend na drugą stronę kortu 30-15 Bardzo dobry serwis Igi do środka 15-15 Dobry serwis i bojowe "JAZDA" Polki 0-15 Oj Iga... Świetnie kontrolowała przebieg wymiany, ale na koniec smeczowała w siatkę 6:1, 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wraca na prowadzenie w drugim secie. Znów przełamała podanie rywalki, która na koniec gema popełniła kolejny podwójny błąd serwisowy Iga ma breakpointa. Ciekawa intensywna wymiana. Na koniec rywalka pod presją uderzyła w siatkę Równowaga po podwójnym błędzie serwisowy Amerykanki Przewaga Keys. Autowy return Igi 40-40 Niestety niecelny forhend Igi 40-30 Dobra teraz reakcja Keys na dobry return Świątek 40-15 Iga ma breakpointy po kolejnym błędzie rywalki 30-15 A teraz bekhend Keys w siatkę. Wciąż nie może złapać rytmu Amerykanka 15-15 Bardzo niecelny forhend Keys 0-15 6:1, 1:1 Gem Keys PRZEŁAMANIE. Iga niestety słabo teraz serwowała. Dwa podwójne błędy, do tego nieudany forhend. Polka traci serwis 15-40 Błąd Keys 0-40 Teraz dobry serwis, ale po returnie Iga zagrała w taśmę i piłka wyszła w aut. Są breakpointy 0-30 Znów podwójny błąd serwisowy Polki 0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 6:1, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec dokładny return Igi z dużą rotacją. Zaskoczyna rywalka odegrała w siatkę 40-30 Błąd Keys, nieudany slajs. Iga ma breakpointa 30-30 Keys grała teraz defensywnie, a Iga dyktowała warunki na korcie. Na koniec dokładny forhend Polki 15-30 Return Polki w siatkę 15-15 A teraz błąd Keys 0-15 Dobry serwis Amerykanki Początek drugiego seta. Serwuje Madison Keys 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka zgarnia pierwszego seta, w którym była o dwie klasy lepsza. Gra pewnie i solidnie. Rywalka popełnia mnóstwo błędów 40-15 Po błędzie Keys Iga ma już piłki setowe 30-15 Return Amerykanki mocny ale w siatkę 15-15 Niecelny forhend Polki 15-0 Iga z konieczności musiała ruszyć do siatki po krótszym zagraniu rywalki. Nie pomyliła się 5:1 Gem Keys. Amerykanka przerywa serię Polki. Dużo lepiej teraz serwowała 30-40 Błąd Amerykanki. Wpakowała piłkę w siatkę 15-40 Znów dobry serwis Keys 15-30 Dokładny serwis Amerykanki 15-15 Potężny forhend Keys. Pokazała, że potrafi być groźna 15-0 Pięknie teraz Iga grała, dokładnie i ze zmianą rytmu. Na koniec pewny bekhend naszej gwiazdy 5:0 Gem Świątek. Iga wygrała go pewnie i do zera. Na koniec świetna akcja Polki z dokładnym forhendem wzdłuż linii, na który rywalka nie znalazła odpowiedzi 40-0 Dobry serwis na zewnątrz Polki. Return Amerykanki w aut 30-0 Świetny pierwszy serwis Igi i jej bojowy okrzyk 15-0 Najpierw dobry return Keys a po chwili jej prosty błąd 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema świetny serwis Igi mimo mocnego serwisu rywalki 40-14 Autowy bekhend Keys i Iga ma znów breakpointy 30-15 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki. Strasznie jest spięta 15-15 Za długi return Polki 15-0 Bardzo niecelny bekhend Keys po dobrym returnie Świątek 3:0 Gem Świątek. Na koniec świetny serwis Polki. Na razie Iga łatwo wygrywa gemy, a Keys jest strasznie usztywniona 40-15 Keys ładnie przeszła z obrony do ataku, ale po chwili popełniła błąd 30-15 Dobry pierwszy serwis Polki 15-15 Teraz bardzo mocny i głęboki return Amerykanki. Polka odegrała w aut 15-0 Return Keys mocny ale w siatkę 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znakomita akcja Igi i pewny wolej przy siatce. Kort był już otwarty 40-0 Podwójny błąd serwisowy Keys. Wygląda na bardzo usztywnioną. Są breakpointy 30-0 Amerykanka pod presją zagrała w aut 15-0 Podwójny błąd serwisowy Keys 1:0 Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Polki! Pewnie obronione podanie w gemie otwarcia 40-15 Dobry kick-serwis Igi i zupełnie nieudany return rywalki 30-15 Mocny return Amerykanki. Polka odegrała w siatkę 30-0 Błąd Keys z forhendu. Zagrała w siatkę 15-0 Dobry serwis Igi i niecelny return Maddie GRAMY! Serwuje Iga Świątek Koniec rozgrywki. Za chwilę początek spotkania Madison Keys zdradziła, że w czasie długiej przerwy w grze po wyleczeniu kontuzji pracowała dużo nad grą przy siatce. Zobaczymy, czy efekty będą widoczne już dziś Bilans rywalizacji Świątek - Keys to 5-2. W tym roku 1-1 Trwa już rozgrzewka Polka wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Iga zacznie Iga dziś w biało-szarym stroju Iga Świątek i Madison Keys właśnie pojawiły się na korcie! W drugim meczu w tej grupie Amanda Anisimova zagra z Jeleną Rybakiną. To spotkanie po meczu Igi z Keys Zobacz galerię 32 zdjęcia A tak Iga prezentowała się w czasie wczorajszej sesji zdjęciowej Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Madison Keys w WTA Finals 2025 w Rijadzie. Początek spotkania o godzinie 16 polskiego czasu.

Iga Świątek i Madison Keys w WTA Finals 2025 grają ze sobą już po raz ósmy. Bilans tej rywalizacji to 5-2 dla Polki, ale oba tegoroczne mecze pokazały, jak groźną rywalką potrafi być tenisistka z USA. Najpierw była bardzo bolesna porażka Igi Świątek 7:5, 1:6, 7:6 w pamiętnym półfinale Australian Open w Melbourne, w którym Polka nie wykorzystała piłki meczowej. Potem było zwycięstwo Świątek 0:6, 6:3, 6:2 po szalonym meczu na mączce w Madrycie.

Świątek - Keys NA ŻYWO. Relacja live z WTA Finals

Forma Madison Keys, aktualnej mistrzyni Australian Open, była wielką niewiadomą. Po US Open Amerykanka zmagała się z kontuzją. W azjatyckich turniejach jej zabrakło. Treningi wznowiła niedawno, a na nagraniach widać, że zmieniła ruch serwisowy. Madison Keys to tenisistka bardzo silna fizycznie. Po świetnym początku sezonu i triumfie w Australian Open potem nieco obniżyła loty, ale przy jej sile ognia wciąż potrafi być bardzo niebezpieczna. Ma bardzo mocny płaski serwis, potężnie też returnuje. Kiedy ma czas, potrafi generować niesamowicie szybkie i płaskie uderzenia.

Madison Keys po raz drugi gra w WTA Finals. Debiutowała w 2016 r., gdy w finałach grała m.in. Agnieszka Radwańska. Teraz Amerykanka ponownie walczy w mistrzostwach po dziewięciu latach przerwy. - Gram teraz w najlepszy tenis w mojej karierze. Klepię się po plecach za to, że tyle czasu trzymam się w grze, wciąż tu jestem. Nie chcę mówić, że to mój