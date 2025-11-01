Iga Świątek - Madison Keys RELACJA NA ŻYWO z WTA Finals

Michał Chojecki
2025-11-01 16:41

Iga Świątek meczem z Madison Keys rozpoczyna rywalizację w WTA Finals 2025 w Rijadzie. Polka już po raz piąty z rzędu tych gra w prestiżowych mistrzostwach, a Amerykanka wraca do nich po dziewięciu latach. Silna fizycznie Keys ostatnio miała długą przerwę w grze, więc jej forma była dużą niewiadomą. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Keys w WTA Finals.

Iga Świątek - Madison Keys RELACJA NA ŻYWO z WTA Finals [WYNIK]

i

Autor: Seth Wenig/ Associated Press
Iga Świątek
32 zdjęcia
Na żywo

Iga Świątek - Madison Keys

6:1, 5:2

Gem Keys. Iga była już dwie piłki od zwycięstwa, ale Amerykanka popisała się ładnymi akcjami. Gema zakończyła asem serwisowym

30-40 Efektowny bekhend wzdłuż linii Keys. Jeszcze walczy

30-30 Niecelny return Polki

30-15 Teraz Iga przestrzeliła z forhendu

30-0 Kolejny prosty błąd Amerykanki

15-0 Podwójny błąd serwisowy Keys

6:1, 5:1

Gem Świątek. Iga zgarnia kolejnego gema. Wygrała go szybko i do zera

40-0 Mocny płaski serwis Polki

30-0 Autowy forhend Amerykanki

15-0 Iga grała teraz dokładnie, spychając rywalkę do defensywy. W końcu Keys zagrała w siatkę

6:1, 4:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga zgarnia kolejnego gema, znów przełamuje podanie rywalki, która wygląda na pogodzoną ze swoim losem

40-15 Mocny smecz Keys po koźle

40-0 Kapitalna akcja Igi, na koniec sprytne zagranie przeciwko kierunkowi biegu rywalki. Są breakpointy

30-0 Po głębokim returnie Igi rywalka odegrała w siatkę i złości się na siebie

15-0 Podwójny błąd serwisowy Keys

6:1, 3:1

Gem Świątek. Iga zaczęła go od popsutego smecza, ale potem dobrze serwowała i pewnie wygrywała kolejne punkty

40-15 Świetny serwis Igi na zewnątrz, a potem spokojny forhend na drugą stronę kortu

30-15 Bardzo dobry serwis Igi do środka 

15-15 Dobry serwis i bojowe "JAZDA" Polki

0-15 Oj Iga... Świetnie kontrolowała przebieg wymiany, ale na koniec smeczowała w siatkę

6:1, 2:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wraca na prowadzenie w drugim secie. Znów przełamała podanie rywalki, która na koniec gema popełniła kolejny podwójny błąd serwisowy

Iga ma breakpointa. Ciekawa intensywna wymiana. Na koniec rywalka pod presją uderzyła w siatkę

Równowaga po podwójnym błędzie serwisowy Amerykanki

Przewaga Keys. Autowy return Igi

40-40 Niestety niecelny forhend Igi

40-30 Dobra teraz reakcja Keys na dobry return Świątek

40-15 Iga ma breakpointy po kolejnym błędzie rywalki

30-15 A teraz bekhend Keys w siatkę. Wciąż nie może złapać rytmu Amerykanka

15-15 Bardzo niecelny forhend Keys

0-15

6:1, 1:1

Gem Keys PRZEŁAMANIE. Iga niestety słabo teraz serwowała. Dwa podwójne błędy, do tego nieudany forhend. Polka traci serwis

15-40 Błąd Keys

0-40 Teraz dobry serwis, ale po returnie Iga zagrała w taśmę i piłka wyszła w aut. Są breakpointy

0-30 Znów podwójny błąd serwisowy Polki

0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

6:1, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec dokładny return Igi z dużą rotacją. Zaskoczyna rywalka odegrała w siatkę

40-30 Błąd Keys, nieudany slajs. Iga ma breakpointa

30-30 Keys grała teraz defensywnie, a Iga dyktowała warunki na korcie. Na koniec dokładny forhend Polki

15-30 Return Polki w siatkę

15-15 A teraz błąd Keys

0-15 Dobry serwis Amerykanki

Początek drugiego seta. Serwuje Madison Keys

6:1

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka zgarnia pierwszego seta, w którym była o dwie klasy lepsza. Gra pewnie i solidnie. Rywalka popełnia mnóstwo błędów

40-15 Po błędzie Keys Iga ma już piłki setowe

30-15 Return Amerykanki mocny ale w siatkę

15-15 Niecelny forhend Polki

15-0 Iga z konieczności musiała ruszyć do siatki po krótszym zagraniu rywalki. Nie pomyliła się

5:1

Gem Keys. Amerykanka przerywa serię Polki. Dużo lepiej teraz serwowała

30-40 Błąd Amerykanki. Wpakowała piłkę w siatkę

15-40 Znów dobry serwis Keys

15-30 Dokładny serwis Amerykanki

15-15 Potężny forhend Keys. Pokazała, że potrafi być groźna

15-0 Pięknie teraz Iga grała, dokładnie i ze zmianą rytmu. Na koniec pewny bekhend naszej gwiazdy

5:0

Gem Świątek. Iga wygrała go pewnie i do zera. Na koniec świetna akcja Polki z dokładnym forhendem wzdłuż linii, na który rywalka nie znalazła odpowiedzi

40-0 Dobry serwis na zewnątrz Polki. Return Amerykanki w aut

30-0 Świetny pierwszy serwis Igi i jej bojowy okrzyk

15-0 Najpierw dobry return Keys a po chwili jej prosty błąd

4:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema świetny serwis Igi mimo mocnego serwisu rywalki

40-14 Autowy bekhend Keys i Iga ma znów breakpointy

30-15 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki. Strasznie jest spięta

15-15 Za długi return Polki

15-0 Bardzo niecelny bekhend Keys po dobrym returnie Świątek

3:0

Gem Świątek. Na koniec świetny serwis Polki. Na razie Iga łatwo wygrywa gemy, a Keys jest strasznie usztywniona

40-15 Keys ładnie przeszła z obrony do ataku, ale po chwili popełniła błąd

30-15 Dobry pierwszy serwis Polki

15-15 Teraz bardzo mocny i głęboki return Amerykanki. Polka odegrała w aut

15-0 Return Keys mocny ale w siatkę

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znakomita akcja Igi i pewny wolej przy siatce. Kort był już otwarty

40-0 Podwójny błąd serwisowy Keys. Wygląda na bardzo usztywnioną. Są breakpointy

30-0 Amerykanka pod presją zagrała w aut

15-0 Podwójny błąd serwisowy Keys

1:0

Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Polki! Pewnie obronione podanie w gemie otwarcia

40-15 Dobry kick-serwis Igi i zupełnie nieudany return rywalki

30-15 Mocny return Amerykanki. Polka odegrała w siatkę

30-0 Błąd Keys z forhendu. Zagrała w siatkę

15-0 Dobry serwis Igi i niecelny return Maddie

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Koniec rozgrywki. Za chwilę początek spotkania

Madison Keys zdradziła, że w czasie długiej przerwy w grze po wyleczeniu kontuzji pracowała dużo nad grą przy siatce. Zobaczymy, czy efekty będą widoczne już dziś

Bilans rywalizacji Świątek - Keys to 5-2. W tym roku 1-1

Trwa już rozgrzewka

Polka wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Iga zacznie

Iga dziś w biało-szarym stroju

Iga Świątek i Madison Keys właśnie pojawiły się na korcie!

W drugim meczu w tej grupie Amanda Anisimova zagra z Jeleną Rybakiną. To spotkanie po meczu Igi z Keys

Iga Świątek
Zobacz galerię 32 zdjęcia

A tak Iga prezentowała się w czasie wczorajszej sesji zdjęciowej

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Madison Keys w WTA Finals 2025 w Rijadzie. Początek spotkania o godzinie 16 polskiego czasu.

Iga Świątek i Madison Keys w WTA Finals 2025 grają ze sobą już po raz ósmy. Bilans tej rywalizacji to 5-2 dla Polki, ale oba tegoroczne mecze pokazały, jak groźną rywalką potrafi być tenisistka z USA. Najpierw była bardzo bolesna porażka Igi Świątek 7:5, 1:6, 7:6 w pamiętnym półfinale Australian Open w Melbourne, w którym Polka nie wykorzystała piłki meczowej. Potem było zwycięstwo Świątek 0:6, 6:3, 6:2 po szalonym meczu na mączce w Madrycie.

Świątek - Keys NA ŻYWO. Relacja live z WTA Finals

Forma Madison Keys, aktualnej mistrzyni Australian Open, była wielką niewiadomą. Po US Open Amerykanka zmagała się z kontuzją. W azjatyckich turniejach jej zabrakło. Treningi wznowiła niedawno, a na nagraniach widać, że zmieniła ruch serwisowy. Madison Keys to tenisistka bardzo silna fizycznie. Po świetnym początku sezonu i triumfie w Australian Open potem nieco obniżyła loty, ale przy jej sile ognia wciąż potrafi być bardzo niebezpieczna. Ma bardzo mocny płaski serwis, potężnie też returnuje. Kiedy ma czas, potrafi generować niesamowicie szybkie i płaskie uderzenia.

Madison Keys po raz drugi gra w WTA Finals. Debiutowała w 2016 r., gdy w finałach grała m.in. Agnieszka Radwańska. Teraz Amerykanka ponownie walczy w mistrzostwach po dziewięciu latach przerwy. - Gram teraz w najlepszy tenis w mojej karierze. Klepię się po plecach za to, że tyle czasu trzymam się w grze, wciąż tu jestem. Nie chcę mówić, że to mój

