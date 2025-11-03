O której gra Iga Świątek dzisiaj z Jeleną Rybakiną w WTA Finals? Kiedy mecz?

W WTA Finals 2025 dojdzie do starcia gigantek tenisa, Igi Świątek i Jeleny Rybakiny, po ich pewnych zwycięstwach w pierwszej rundzie.

Polka pokonała Madison Keys, a Rybakina wygrała z Amandą Anisimovą, co zapowiada zacięty pojedynek dwóch czołowych zawodniczek.

Obie tenisistki znają się od lat i mają bogatą historię wzajemnych spotkań, a ich bilans to 6-4 dla Świątek.

Sprawdź, o której godzinie odbędzie się ten emocjonujący mecz i gdzie możesz go obejrzeć!

Iga Świątek rywalizację w WTA Finals zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 nad Madison Keys, a w drugim meczu w tej grupie Jelena Rybakina pokonała 6:3, 6:1 Amandę Anisimovą. - Czułam na korcie spokój. Jestem zadowolona z tego, jak byłam skupiona i jak serwowałam. Rywalka? Nie wiem, jak się czuła, ale z doświadczenia wiem, że po tak długiej przerwie stajesz się nieco zardzewiała - stwierdziła Polka, która w godzinę spędzoną na korcie zarobiła już 585 tys. dolarów - 230 tys. za rozegranie meczu i 355 tys. za zwycięstwo w fazie grupowej.

Zabawna wpadka Igi Świątek w czasie sesji na WTA Finals. Co ona miała na nogach?

Jelena Rybakina po efektownej serii zwycięstw w turniejach WTA 500 w Ningbo i Tokio rzutem ta taśmę zakwalifikowała się do finałów, wyprzedzając Mirrę Andriejewą. W tym sezonie długonoga reprezentantka Kazachstanu jest najlepiej serwującą tenisistką w całym tourze z już blisko 500 asami na koncie. W 2025 roku Iga Świątek znajdywała na nią sposób i ograła ją aż cztery razy - kolejno w United Cup, Dausze, Ronald Garros i Cincinnati. Jednak były to zażarte i dramatyczne bitwy. W sumie bilans rywalizacji Świątek z Rybakiną to 6-4 dla Polki.

Kiedy gra Iga Świątek z Jeleną Rybakiną w WTA Finals?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w WTA Finals zostanie rozegrany w poniedziałek 3 października. Początek meczu Świątek - Rybakina o godzinie 15 polskiego czasu. Transmisja TV na Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Iga Świątek gra w WTA Finals 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.