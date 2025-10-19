Ważne wieści dla Igi Świątek przed WTA Finals! Niespodziewany zwrot akcji

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-19 19:48

Iga Świątek zakończy indywidualny sezon w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek tego roku. Polka już dawno zapewniła sobie w nim udział, ale wciąż nie zna wszystkich rywalek. W stawce finalistek została jeszcze jedna luka, którą zapełni Jelena Rybakina lub Mirra Andriejewa. Rosjanka teoretycznie jest w lepszej sytuacji, ale w kluczowym momencie podjęła zaskakującą decyzję i ułatwiła pogoń Rybakinie!

Iga Świątek

i

Autor: Andy Wong/ Associated Press Iga Świątek

Po turnieju w Wuhan Iga Świątek postanowiła odpocząć, podobnie jak wiele innych czołowych tenisistek. Głównie tych, które mają jeszcze w zanadrzu występ w WTA Finals. Ale nie wszystkie zawodniczki były w tak komfortowej sytuacji jak Polka, Aryna Sabalenka czy Coco Gauff. O udział w prestiżowym Turnieju Mistrzyń wciąż toczy się walka. Po turnieju w chińskim Ningbo pewna występu jako siódma jest już Jasmine Paolini. Włoszka wykorzystała szybkie potknięcie Mirry Andriejewej, która może zostać największą przegraną końcówki sezonu. Jej udział w WTA Finals wisi już na włosku i zależy w dużej mierze od Jeleny Rybakiny.

Aryna Sabalenka z przyjaciółką prężą się w skąpych bikini! Ale forma!

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...

Niespodziewany zwrot akcji przed WTA Finals

Andriejewa miała znakomitą pierwszą część sezonu i mało kto wyobrażał sobie, że aż tak obniży loty po wygranych m.in. w Dubaju i Indian Wells. Teraz poniosła jednak trzy porażki z rzędu, a na korcie targały nią negatywne emocje. W Wuhan już w trakcie meczu z Laurą Siegemund nie była w stanie powstrzymać łez. Później poniosła równie szybką porażkę w pierwszym spotkaniu w Ningbo. Z tego skorzystała nie tylko Paolini, lecz także Rybakina.

Kazaszka wygrała cały turniej rangi WTA 500 i w zestawieniu wyłaniającym uczestniczki WTA Finals traci do Andriejewej tylko 15 pkt! W najbliższym tygodniu powalczy o nie w kolejnej imprezie tej rangi, tym razem w Tokio. Tymczasem 18-letnia Rosjanka mocno ułatwiła jej sprawę, rezygnując z gry w stolicy Japonii! Nie ma jej także na liście innych turniejów, co oznacza, że właściwie zrezygnowała z walki o występ w Turnieju Mistrzyń. To może być jednak słuszna decyzja, biorąc pod uwagę jej ostatnie problemy i rozchwianie emocjonalne. Jest też pewien haczyk związany z występem Rybakiny w Tokio.

Kiedy Iga Świątek gra w WTA Finals 2025? Losowanie, terminarz, pula nagród

Triumfatorka Wimbledonu 2022 traci do Andriejewej 15 pkt, ale rozegrała w tym sezonie już tyle turniejów WTA 500, że w Tokio musi dojść co najmniej do półfinału, aby zyskać jakiekolwiek punkty do rankingu i wyprzedzić Rosjankę!

Z kim zagra Iga Świątek w WTA Finals?

Tym samym pełen zestaw uczestniczek WTA Finals 2025 wciąż jest niewiadomą. Pewnych gry jest 7 uczestniczek:

  • 1. Aryna Sabalenka
  • 2. Iga Świątek (Polska)
  • 3. Coco Gauff (USA)
  • 4. Amanda Anisimova (USA)
  • 5. Jessica Pegula (USA)
  • 6. Madison Keys (USA)
  • 7. Jasmine Paolini (Włochy)
Super Sport SE Google News
Iga Świątek na Players Party w Wuhan
22 zdjęcia
MIRRA ANDRIEJEWA
IGA ŚWIĄTEK
Jasmine Paolini
JELENA RYBAKINA
WTA FINALS