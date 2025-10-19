Ważne wieści dla Igi Świątek przed WTA Finals! Niespodziewany zwrot akcji

Po turnieju w Wuhan Iga Świątek postanowiła odpocząć, podobnie jak wiele innych czołowych tenisistek. Głównie tych, które mają jeszcze w zanadrzu występ w WTA Finals. Ale nie wszystkie zawodniczki były w tak komfortowej sytuacji jak Polka, Aryna Sabalenka czy Coco Gauff. O udział w prestiżowym Turnieju Mistrzyń wciąż toczy się walka. Po turnieju w chińskim Ningbo pewna występu jako siódma jest już Jasmine Paolini. Włoszka wykorzystała szybkie potknięcie Mirry Andriejewej, która może zostać największą przegraną końcówki sezonu. Jej udział w WTA Finals wisi już na włosku i zależy w dużej mierze od Jeleny Rybakiny.
Niespodziewany zwrot akcji przed WTA Finals
Andriejewa miała znakomitą pierwszą część sezonu i mało kto wyobrażał sobie, że aż tak obniży loty po wygranych m.in. w Dubaju i Indian Wells. Teraz poniosła jednak trzy porażki z rzędu, a na korcie targały nią negatywne emocje. W Wuhan już w trakcie meczu z Laurą Siegemund nie była w stanie powstrzymać łez. Później poniosła równie szybką porażkę w pierwszym spotkaniu w Ningbo. Z tego skorzystała nie tylko Paolini, lecz także Rybakina.
Kazaszka wygrała cały turniej rangi WTA 500 i w zestawieniu wyłaniającym uczestniczki WTA Finals traci do Andriejewej tylko 15 pkt! W najbliższym tygodniu powalczy o nie w kolejnej imprezie tej rangi, tym razem w Tokio. Tymczasem 18-letnia Rosjanka mocno ułatwiła jej sprawę, rezygnując z gry w stolicy Japonii! Nie ma jej także na liście innych turniejów, co oznacza, że właściwie zrezygnowała z walki o występ w Turnieju Mistrzyń. To może być jednak słuszna decyzja, biorąc pod uwagę jej ostatnie problemy i rozchwianie emocjonalne. Jest też pewien haczyk związany z występem Rybakiny w Tokio.
Triumfatorka Wimbledonu 2022 traci do Andriejewej 15 pkt, ale rozegrała w tym sezonie już tyle turniejów WTA 500, że w Tokio musi dojść co najmniej do półfinału, aby zyskać jakiekolwiek punkty do rankingu i wyprzedzić Rosjankę!
Tym samym pełen zestaw uczestniczek WTA Finals 2025 wciąż jest niewiadomą. Pewnych gry jest 7 uczestniczek:
- 1. Aryna Sabalenka
- 2. Iga Świątek (Polska)
- 3. Coco Gauff (USA)
- 4. Amanda Anisimova (USA)
- 5. Jessica Pegula (USA)
- 6. Madison Keys (USA)
- 7. Jasmine Paolini (Włochy)