Ważne wieści dla Igi Świątek przed WTA Finals! Niespodziewany zwrot akcji

Po turnieju w Wuhan Iga Świątek postanowiła odpocząć, podobnie jak wiele innych czołowych tenisistek. Głównie tych, które mają jeszcze w zanadrzu występ w WTA Finals. Ale nie wszystkie zawodniczki były w tak komfortowej sytuacji jak Polka, Aryna Sabalenka czy Coco Gauff. O udział w prestiżowym Turnieju Mistrzyń wciąż toczy się walka. Po turnieju w chińskim Ningbo pewna występu jako siódma jest już Jasmine Paolini. Włoszka wykorzystała szybkie potknięcie Mirry Andriejewej, która może zostać największą przegraną końcówki sezonu. Jej udział w WTA Finals wisi już na włosku i zależy w dużej mierze od Jeleny Rybakiny.

Aryna Sabalenka z przyjaciółką prężą się w skąpych bikini! Ale forma!

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Niespodziewany zwrot akcji przed WTA Finals

Andriejewa miała znakomitą pierwszą część sezonu i mało kto wyobrażał sobie, że aż tak obniży loty po wygranych m.in. w Dubaju i Indian Wells. Teraz poniosła jednak trzy porażki z rzędu, a na korcie targały nią negatywne emocje. W Wuhan już w trakcie meczu z Laurą Siegemund nie była w stanie powstrzymać łez. Później poniosła równie szybką porażkę w pierwszym spotkaniu w Ningbo. Z tego skorzystała nie tylko Paolini, lecz także Rybakina.

Kazaszka wygrała cały turniej rangi WTA 500 i w zestawieniu wyłaniającym uczestniczki WTA Finals traci do Andriejewej tylko 15 pkt! W najbliższym tygodniu powalczy o nie w kolejnej imprezie tej rangi, tym razem w Tokio. Tymczasem 18-letnia Rosjanka mocno ułatwiła jej sprawę, rezygnując z gry w stolicy Japonii! Nie ma jej także na liście innych turniejów, co oznacza, że właściwie zrezygnowała z walki o występ w Turnieju Mistrzyń. To może być jednak słuszna decyzja, biorąc pod uwagę jej ostatnie problemy i rozchwianie emocjonalne. Jest też pewien haczyk związany z występem Rybakiny w Tokio.

Kiedy Iga Świątek gra w WTA Finals 2025? Losowanie, terminarz, pula nagród

Triumfatorka Wimbledonu 2022 traci do Andriejewej 15 pkt, ale rozegrała w tym sezonie już tyle turniejów WTA 500, że w Tokio musi dojść co najmniej do półfinału, aby zyskać jakiekolwiek punkty do rankingu i wyprzedzić Rosjankę!

Rybakina ma już tyle rozegranych turniejów WTA 500, że nie wszystkie jej się liczą do rankingu. Teraz np. nie dostała 500 pkt, tylko 392 pkt, bo odpada jej przy okazji 108 pkt. Następny najgorszy rezultat w imprezach rangi "500" to 150 pkt. Żeby go przebić, musi dojść do…— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) October 19, 2025

Z kim zagra Iga Świątek w WTA Finals?

Tym samym pełen zestaw uczestniczek WTA Finals 2025 wciąż jest niewiadomą. Pewnych gry jest 7 uczestniczek: