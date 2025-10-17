Kiedy gra Iga Świątek w WTA Finals 2025? Losowanie, terminarz, pula nagród

Iga Świątek po raz piąty zagra w WTA Finals, które odbędą się w Rijadzie w dniach 1-8 listopada.

Pula nagród w tegorocznych Finałach WTA wynosi rekordowe 15,5 miliona dolarów.

Polka rozpocznie swój udział w turnieju 1 lub 2 listopada, a transmisje będzie można śledzić na Canal+ Sport 2.

Kiedy odbędzie się losowanie grup i z kim zmierzy się Iga?

WTA Finals to kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata tenisistek znane wcześniej jako Turniej Masters albo Turniej Mistrzyń. W tym roku ponownie zostaną rozegrane w Rijadze, na korcie twardym w arenie King Saud University. Tradycyjnie w finałach WTA powalczy osiem najlepszych tenisistek w sezonie (i osiem najlepszych par deblowych). Rywalizacja toczyć się będzie w dwóch grupach systemem każdy z każdy. Potem półfinały i wielki finał.

WTA Finals 2025: Kto zagra?

Iga Świątek jest jedną z pięciu tenisistek, które wywalczyły już awans do WTA Finals 2025. Pozostałe to Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova i Jessica Pegula. Blisko awansu jest też Madison Keys, ale występ mistrzyni Australian Open w Rijadzie jest niepewny, bo ostatni mecz zagrała w US Open, a potem leczyła kontuzję. O pozostałe miejsca w WTA Finals walczą Mirra Andriejewa, Jasmine Paolini i Jelena Rybakina.

WTA Finals 2025: PREMIE

Pula nagród w WTA Finals 2025 jest rekordowa. Rok temu było w niej aż 15,25 mln dolarów. Coco Gauff, triumfatorka WTA Finals 2024, zarobiła 4,805 mlm dolarów, co jest rekordową premią w kobiecym tenisie. Gdyby nie jedna porażka w grupie zgarnęłaby 5,155 mln dol. W tym roku pula nagród WTA Finals jest jeszcze większa - 15,5 mln dolarów.

Kiedy WTA Finals 2025 w Rijadze

WTA Finals 2025 w Rijadzie zostaną rozegrane w dniach 1-8 listopada. Rok temu mecze w grupach rozgrywane były o godz. 13.30 i 16 polskiego czasu, ale teraz spotkania singlowe (poza pierwszym dniem) mają być rozgrywane o godz 15 i 16.30 polskiego czasu. Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Finals 2025 rozegra zatem 1 lub 2 listopada (sobota/niedziela). Transmisja TV z WTA Finals 2025 na antenie Canal+ Sport 2.

Kiedy losowanie WTA Finals 2025

Losowanie grup WTA Finals 2025 zaplanowano na wtorek 28 października. Rok temu tradycyjna sesja zdjęciowa uczestniczek mistrzostw w wieczorowych kreacjach odbyła się kilka dni po losowaniu.

