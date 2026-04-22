Paweł Wąsek o wielkiej kasie z Zondacrypto. To zamierza zrobić

We wtorek dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak, poinformował, że znaczna część pracowników giełdy została odsunięta od obowiązków, a ich dostęp do systemów zablokowano. Taka sytuacja może oznaczać, że wierzyciele stracą szanse na odzyskanie należności. Dodatkowo pojawiły się informacje, że prezes spółki Przemysław Kral zniknął bez śladu.

Jeszcze w poniedziałek prezes PKOl Radosław Piesiewicz próbował uspokajać nastroje, twierdząc, że ma kontakt z Kralem, który zapewniał go o wyjaśnieniu sytuacji.

– Nikt z Polskiego Komitetu Olimpijskiego się ze mną nie kontaktował, a ja nie śledzę wszystkiego na bieżąco. Wcześniej dostałem informację z Zondacrypto, że pieniądze trafią do mnie do końca kwietnia i na razie wierzę, że tak się stanie – powiedział Wąsek w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty. Jak dodał, na razie zachowuje spokój, ale w odpowiednim momencie zamierza skontaktować się z prezesem PKOl. – Będę chciał uzyskać konkretne informacje, jakie działania zostaną podjęte – zaznaczył.

8

W jego przypadku chodzi o 200 tysięcy złotych, które miały zostać przelane z aplikacji giełdy na konto bankowe. Choć dyspozycja została złożona kilka tygodni temu, środki wciąż nie wpłynęły.

– Na pewno nie odpuszczę tych pieniędzy. Wielu z nas dostało takie zapewnienia, były one wielokrotnie powtarzane publicznie, więc nie biorę pod uwagę rezygnacji – podkreślił skoczek.

Problem dotyczy większej grupy sportowców. Łącznie Zondacrypto zalega olimpijczykom około 1,23 mln zł. Jednym z najbardziej poszkodowanych jest Kacper Tomasiak, któremu należy się aż 550 tysięcy złotych.