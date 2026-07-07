Tomasz Majewski o odwieszeniu rosyjskich sportowców przez MKOl. Zdecydowana reakcja

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zawiesił Rosyjski Komitet Olimpijski w październiku 2023 roku. Powodem decyzji było włączenie w struktury rosyjskiego komitetu regionalnych organizacji sportowych z okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy.

Teraz MKOl tymczasowe zniósł decyzję o zawieszeniu. Jak napisano w oficjalnym komunikacie, zrobiono to po gruntownej analizie przeprowadzonej przez komisję prawną MKOl.

- Dla lekkiej atletyki na szczęście nie zmienia się nic, bo ten kurs u nas jest dość twardy i jest podtrzymywany od początku wojny. U nas i Rosja i Białoruś są zawieszone i na razie nie ma żadnych sygnałów, żeby tam to miało być jakoś złagodzone - komentuje w rozmowie z Radiem Eska Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, obecnie wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

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Cofnięcie tych rekomendacji jest jednak niebezpiecznym precedensem. Czy to początek zmiany podejścia federacji do rosyjskich sportowców? Czy kolejnym krokiem nie będzie przywracanie ich do rywalizacji na światowych arenach?

- W wielu federacjach to już jest, część w ogóle nigdy ich nie zawiesiła, jak w na przykład w tenisie (tam Rosjanie rywalizują bez flagi, red.) - zauważa Tomasz Majewski. - Dużo zależy od federacji, kto w tej federacji rządzi i kto ją finansuje. Oczywiście to jest jakieś ośmielenie dla dla części, ale tylko dla części. Tam gdzie ten kurs jest twardy i mocny, zawieszenie dalej będzie obowiązywać. Poza tym dużą rolę odgrywają regulacje niektórych krajów, gdzie rozgrywane są najważniejsze imprezy. Co z tego, że w jakimś sporcie będą odwieszeni, jeśli nie będą wyjeżdżać do danego kraju, jak chociażby do Polski? - pyta Majewski, wiceprezes PZLA. - Także to jest dość skomplikowana sprawa. Ale ja się cieszę, że lekkoatletyka zachowuje się cały czas w porządku i my dość twardo pokazujemy, jak to powinna wyglądać. Wiadomo, że nam lekkoatletom jest łatwiej, bo u nas Rosja jest zawieszona już właściwie 11 lat. Najpierw za doping, a potem za wojnę. I naprawdę za Rosją nikt tam u nas, jeśli chodzi o sport, nie tęskni. Ale trzeba tu się zachowywać przyzwoicie i - tak jak Sebastian Coe, prezydent naszej federacji, powiedział - lekkoatletyka zawsze będzie po właściwej stronie historii i ja się cieszę, że tak jest - dodał Tomasz Majewski.

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