Ewa Swoboda wtedy wróci do gry. Kibice czekają, ten dynamit znów wystrzeli

Głównym celem pierwszej części roku był oczywiście sezon halowy. Już na krajowych arenach zaprezentowała wysoką dyspozycję, wygrywając Halowe Mistrzostwa Polski na 60 metrów z czasem 7,07 s.

W lutym podczas mityngu World Indoor Tour w Dortmundzie triumfowała na 60 metrów, otwierając sezon zwycięstwem. Czas 7,24 s w finale był wyraźnym sygnałem, że jest gotowa do walki na najwyższym poziomie. Szczytem halowej części sezonu były Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu. Przed własną publicznością Swoboda awansowała do finału biegu na 60 metrów i zajęła 6. miejsce, uzyskując 7,07 s – wyrównując tym samym swój najlepszy wynik sezonu. Medal był w zasięgu, ale ostatecznie zdecydowały ułamki sekundy.

Początek sezonu letniego

Jednym z pierwszych ważniejszych startów będzie dla Swobody mityng Halina Konopacka Classic w Warszawie, zaplanowany na 7 czerwca. Najważniejsze krajowe zawody odbędą się pod koniec lipca – mistrzostwa Polski (24–26 lipca). Będą one miały duże znaczenie, ponieważ zamkną okres kwalifikacyjny do mistrzostw Europy. Sam czempionat Europy zaplanowano na 10–16 sierpnia w Birmingham. To tam Swoboda będzie miała okazję powalczyć o jeden z najważniejszych wyników sezonu.

Intensywna końcówka sezonu

W planach jest m.in. start w Diamentowej Lidze na Stadionie Śląskim, gdzie tradycyjnie pojawia się światowa czołówka. Największą imprezą końcówki sezonu będą World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie – prestiżowy finał sezonu. Ranking kwalifikacyjny zamyka się na początku września, a na uczestników czekają bardzo wysokie premie finansowe.

Sezon krajowy zwieńczy 72. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego, zaplanowany na 18 września w Chorzowie.