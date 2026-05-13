Tragiczna śmierć lekkoatletki podczas treningu. Miała tylko 36 lat

Zasłabła podczas treningu

Zawodniczka przygotowywała się w Addis Abebie do startu w maratonie w Ottawie zaplanowanym na 24 maja. W trakcie jednego z treningów doszło do nagłego zasłabnięcia. Została błyskawicznie przetransportowana do szpitala, jednak lekarze nie zdołali jej uratować. Informację o jej śmierci przekazała Addis Media Network (AMN).

Wśród największych osiągnięć Melese wymienia się zwycięstwo w maratonie w Szanghaju w 2018 roku oraz drugą lokatę w prestiżowym biegu w Chicago trzy lata wcześniej. W trakcie kariery triumfowała również w maratonach w Houston, Pradze i Seulu.

Sad news has emerged from Ethiopia today 💔 Yebrgual Melese 🇪🇹 has passed away at the age of 36. She won several marathons, including those in Houston, Prague, and Shanghai, and finished second in Chicago in 2015. At the time she set her personal best of 2:19:36 in 2018,… pic.twitter.com/UaMH9xC8Kb— Owen (@_OwenM_) May 12, 2026

Na swoim koncie miała także dwa zwycięstwa w półmaratonie w Paryżu oraz występ na mistrzostwach świata w biegach przełajowych w 2013 roku. Jej rekord życiowy w maratonie wynosił 2:19:36.

Polscy kibice mogą ją pamiętać właśnie z mistrzostw świata w biegach przełajowych w Bydgoszczy, gdzie w 2013 roku wraz z reprezentacją Etiopii zdobyła drugie miejsce w rywalizacji drużynowej.