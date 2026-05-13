Tragiczna śmierć lekkoatletki podczas treningu. Miała tylko 36 lat

Zasłabła podczas treningu
Zawodniczka przygotowywała się w Addis Abebie do startu w maratonie w Ottawie zaplanowanym na 24 maja. W trakcie jednego z treningów doszło do nagłego zasłabnięcia. Została błyskawicznie przetransportowana do szpitala, jednak lekarze nie zdołali jej uratować. Informację o jej śmierci przekazała Addis Media Network (AMN).
Wśród największych osiągnięć Melese wymienia się zwycięstwo w maratonie w Szanghaju w 2018 roku oraz drugą lokatę w prestiżowym biegu w Chicago trzy lata wcześniej. W trakcie kariery triumfowała również w maratonach w Houston, Pradze i Seulu.
Na swoim koncie miała także dwa zwycięstwa w półmaratonie w Paryżu oraz występ na mistrzostwach świata w biegach przełajowych w 2013 roku. Jej rekord życiowy w maratonie wynosił 2:19:36.
Polscy kibice mogą ją pamiętać właśnie z mistrzostw świata w biegach przełajowych w Bydgoszczy, gdzie w 2013 roku wraz z reprezentacją Etiopii zdobyła drugie miejsce w rywalizacji drużynowej.