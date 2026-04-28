W USA już szaleją. Urodziła drugie dziecko i ogłasza wielki powrót! "Powinnam siedzieć w domu?"

Słynna Allyson Felix zakończyła karierę w 2022 roku, a w 2024 urodziła drugie dziecko.

Teraz Amerykanka ogłosiła wielki powrót z myślą o IO 2028 w rodzinnym Los Angeles!

- Odwróćmy wszystkie sprawy do góry nogami - powiedziała magazynowi "Time" blisko 41-letnia biegaczka.

Allyson Felix ma 40 lat, 2 dzieci i wraca z myślą o IO 2028

W dorobku ma siedem złotych medali IO, choć tylko jeden indywidualny w biegu na 200 metrów z Londynu (2012). Sześć pozostałych mistrzostw Allyson Felix wywalczyła w sztafecie, w tym na swoich ostatnich igrzyskach w Tokio na dystansie 4x400 m. Jest trzykrotną wicemistrzynią olimpijską z Aten, Pekinu i Rio de Janeiro, a także brązową medalistką na 400 m z Tokio. Wywalczyła też 20 medali mistrzostw świata, w tym złoto i brąz w sztafetach podczas ostatniego startu w Eugene (2022), po którym zakończyła karierę.

Historyczny werdykt dla Polski. Wielkie święto na Śląskim! Zapadła decyzja

Wtedy po wpisaniu w wyszukiwarkę Google jej nazwiska pojawiała się animacja z wymownym podpisem: "Olimpijczyk. Matka. Rzecznik". Dwa lata później urodziła syna Treya, a wcześniej w 2018 r. przyszła na świat jej córka Camryn. Teraz w wieku blisko 41 lat zamierza wznowić karierę na najwyższym poziomie!

- Mając tyle lat prawdopodobnie powinnam siedzieć w domu i zajmować się dziećmi, robić wszystkie te sprawy. Ale dlaczego? Pomyślałam: spróbuję. Odwróćmy wszystkie sprawy do góry nogami - powiedziała magazynowi „Time” o planach na najbliższe dwa lata.

Felix zamierza wznowić treningi z pełnym obciążeniem w październiku, by móc startować już w 2027 r. z myślą o igrzyskach odbywających się rok później w jej rodzinnym Los Angeles.

- Wiem, że w wieku 40 lat nie jestem w szczytowej formie. Nie mam co do tego złudzeń. Bardzo dobrze wiem jednak o co chodzi i czego chcę. Mam więc nadzieję, że moja decyzja zostanie właśnie tak odebrana - dodała absolutna legenda światowej lekkoatletyki, potwierdzając powrót także w mediach społecznościowych.