Historyczny werdykt dla Polski. Wielkie święto na Śląskim! Zapadła decyzja

Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w 2028 roku odbędą się w Polsce!

Rada European Athletics zdecydowała o zawodach na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Drugą z opcji była stolica Serbii - Belgrad.

Polska zorganizuje ME 2028! Historyczne zawody na Śląskim

Według międzynarodowego kalendarza lekkoatletycznego zawody w Chorzowie odbędą się pomiędzy 3 a 8 czerwca 2028 roku. Wyjątkowo wcześnie jak na sezon lekkoatletyczny, ale to rok olimpijski. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem imprezy tej rangi!

- Jeszcze nigdy w historii Polska nie gościła najważniejszej stadionowej imprezy lekkoatletycznej na Starym Kontynencie. Rozpoczynamy wyjątkowy projekt, flagowy dla polskiej lekkoatletyki w najbliższych miesiącach i latach. Wspólnie z naszymi partnerami, czyli samorządem województwa śląskiego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki, podejmiemy wszelkie kroki, aby ta impreza zakończyła się nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym – zadeklarował prezes PZLA, Sebastian Chmara.

Samorząd województwa jest właścicielem chorzowskiej areny, która od lata 2021 jest Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym. Obiekt gościł m.in. nieoficjalne MŚ sztafet (2021), dwukrotnie Drużynowe ME (2021, 2023) oraz zawody Igrzysk Europejskich (2023). Od 2018 roku jest miejscem rozgrywania Memoriału Kamili Skolimowskiej, obecnie zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi.

- Mamy to. Po raz pierwszy w historii lekkoatletyczne ME odbędą się w naszym kraju. Od czasów piłkarskiego Euro 2012 nie mieliśmy w Polsce tak wielkiego wydarzenia sportowego. To efekt naszych ambicji i wieloletnich starań. Kiedy modernizowaliśmy Stadion Śląski to przyświecała nam idea, aby organizować właśnie takie prestiżowe imprezy. Narodowy Stadion Lekkoatletyczny gościł już najważniejsze na świecie sportowe wydarzenia – powiedział marszałek woj. śląskiego, Wojciech Saługa.

W tym roku ME gościć będą w Birmingham, a zostaną rozegrane między 10 a 16 sierpnia. Tam też w piątek ogłoszono decyzję o lokalizacji kolejnego czempionatu Starego Kontynentu.