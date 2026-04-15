Sędzia zatrzelony w trakcie meczu piłkarskiego! Szokująca tragedia

Sędzia piłkarski Javier Ortega został zastrzelony podczas meczu amatorskich drużyn w Ekwadorze.

Napastnicy wdarli się na murawę, oddali śmiertelne strzały i uciekli, pozostawiając 48-letniego arbitra martwego na miejscu.

Mimo działań rządu Ekwadoru mających na celu zwalczanie przestępczości, wskaźnik morderstw w kraju rośnie.

Jakie są prawdziwe przyczyny tego tragicznego zdarzenia i czy uda się ująć sprawców?

Tragedia wydarzyła się w Ekwadorze. Jak donosi "Daily Mail", po ataku sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Ofiarą okazał się 48-letni arbiter, który zmarł na miejscu. Do tragicznego zdarzenia doszło na oczach kilkudziesięciu osób oglądających mecz w mieście Pasaje w nadmorskiej prowincji Ekwadoru El Oro.

Spotkanie zostało natychmiast przerwane, zawodnicy i widzowie opuścili stadion, a okolica została odgrodzona na potrzeby pracy policji. Organizatorzy zawodów wstrzymali rozgrywki do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Według ministra spraw wewnętrznych, w zeszłym miesiącu rząd Ekwadoru wysłał ponad 75 000 policjantów i żołnierzy do czterech najbardziej dotkniętych przemocą prowincji kraju. Wśród nich było El Oro, gdzie doszło do ostatniego incydentu.

Od momentu objęcia urzędu w listopadzie 2023 roku prezydent Daniel Noboa starał się żelazną ręką zwalczać organizacje przestępcze w swoim kraju i ogłosił kilka stanów wyjątkowych. Mimo to wskaźnik morderstw wzrósł o ponad 30 procent między 2024 a 2025 rokiem, w którym osiągnął rekordowy poziom 9216 zabójstw.

QUIZ. Polacy na mundialach! Tak do tej pory wyglądały nasze starty. Powalcz o komplet jak piłkarze o wyjście z grupy Pytanie 1 z 10 Na start ogólnie! Ile razy do tego roku polscy piłkarze wystąpili na mistrzostwach świata w piłce nożnej? 7 9 11 Następne pytanie