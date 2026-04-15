Znany komentator piłkarski zwolniony! Podpadł wypowiedziami na żywo

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-04-15 18:25

Jak donosi portal Meczyki.pl, Wojciech Jagoda nie jest już komentatorem Canal+. Miał zostać zwolniony po kontrowersyjnych wypowiedziach w czasie transmisji na żywo z meczu Ekstraklasy.

Wojciech Jagoda

Autor: Canal+/ Youtube
  • Znany komentator piłkarski Wojciech Jagoda został zwolniony z Canal+ po kontrowersyjnych wypowiedziach na żywo.
  • Decyzja ma związek z niefortunnym porównaniem, które padło podczas transmisji meczu Ekstraklasy.
  • Choć komentator tłumaczył swoje słowa, zarząd stacji podjął radykalne kroki. Co naprawdę powiedział?

Wojciech Jagoda od wielu lat komentował piłkarskie mecze. Zaczynał w nSport, a po fuzji stacji został komentatorem Canal+ Sport. W miniony weekend komentował spotkanie Widzewa Łódź z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (1:0). Właśnie podczas tej transmisji padły słowa, które wywołały burzę.

- Ależ silny fizycznie jest Kamil Zapolnik. Odbijają się od niego piłkarze Widzewa Łódź jak dzieci od rozpędzonego pociągu - powiedział Wojciech Jagoda.

Wypowiedź komentatora spotkała się z falą oburzenia. Wielu kibiców uznało porównanie za nie na miejscu. Sam Wojciech Jagoda odniósł się do sprawy w rozmowie z Kanałem Sportowego.

- Świat byłby taki sam, gdybym tego nie powiedział. Chciałem to oddać najlepiej jak potrafię. Być może nie potrafię. Bez złych intencji, bez złych skojarzeń - tłumaczył się Wojciech Jagoda.

Zdaniem serwisu Meczyki.pl tamte słowa, a także wcześniejsze kontrowersyjne wypowiedzi doprowadziły do decyzji władz Canal+ o rozstaniu z Wojciechem Jagodą. Pracownicy redakcji w środę mieli otrzymać mailowo informację o zwolnieniu komentatora.

