Znany komentator piłkarski zwolniony! Podpadł wypowiedziami na żywo

- Znany komentator piłkarski Wojciech Jagoda został zwolniony z Canal+ po kontrowersyjnych wypowiedziach na żywo.
- Decyzja ma związek z niefortunnym porównaniem, które padło podczas transmisji meczu Ekstraklasy.
- Choć komentator tłumaczył swoje słowa, zarząd stacji podjął radykalne kroki. Co naprawdę powiedział?
Wojciech Jagoda od wielu lat komentował piłkarskie mecze. Zaczynał w nSport, a po fuzji stacji został komentatorem Canal+ Sport. W miniony weekend komentował spotkanie Widzewa Łódź z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (1:0). Właśnie podczas tej transmisji padły słowa, które wywołały burzę.
- Ależ silny fizycznie jest Kamil Zapolnik. Odbijają się od niego piłkarze Widzewa Łódź jak dzieci od rozpędzonego pociągu - powiedział Wojciech Jagoda.
Wypowiedź komentatora spotkała się z falą oburzenia. Wielu kibiców uznało porównanie za nie na miejscu. Sam Wojciech Jagoda odniósł się do sprawy w rozmowie z Kanałem Sportowego.
- Świat byłby taki sam, gdybym tego nie powiedział. Chciałem to oddać najlepiej jak potrafię. Być może nie potrafię. Bez złych intencji, bez złych skojarzeń - tłumaczył się Wojciech Jagoda.
Zdaniem serwisu Meczyki.pl tamte słowa, a także wcześniejsze kontrowersyjne wypowiedzi doprowadziły do decyzji władz Canal+ o rozstaniu z Wojciechem Jagodą. Pracownicy redakcji w środę mieli otrzymać mailowo informację o zwolnieniu komentatora.