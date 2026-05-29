To on będzie trenerem Rakowa Częstochowa w nowym sezonie! Już wszystko jasne!

Raków Częstochowa oficjalnie poinformował, że nie będzie zmiany na stanowisku trenera "Czerwono-Niebieskich" i pozostanie nim Dawid Kroczek. Nowa umowa ma obowiązywać przez dwa sezony, do 30 czerwca 2028, z opcją przedłużenia.

i Autor: Raków Częstochowa/ Materiały prasowe