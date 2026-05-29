To on będzie trenerem Rakowa Częstochowa w nowym sezonie! Już wszystko jasne!

Dawid Kroczek przejął drużynę Rakowa 4 maja, po tym jak dzień wcześniej, po porażce w finale Pucharu Polski, z funkcji trenera został zwolniony Łukasz Tomczyk. Pod wodzą tego szkoleniowca "Czerwono-Niebiescy" rozegrali cztery mecze, z których trzy wygrali, a jedno przegrali i zakończyli rozgrywki PKO BP Ekstraklasy na czwartym miejscu.
Dawid Kroczek ma 37 lat i w rundzie jesiennej sezonu 2025/26 był w Rakowie asystentem trenera Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii Warszawa pozostał w Częstochowie, ale przeszedł do pionu skautingu. Wcześniej, od kwietnia 2024 roku, był trenerem Cracovii.
Dawid Kroczek pozostanie pierwszym trenerem Rakowa Częstochowa. Jego nowa umowa z klubem została zawarta do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. Obecny szkoleniowiec Medalików przejął obowiązki pierwszego trenera 4 maja 2026 roku. W czterech dotychczas rozegranych spotkaniach, nasz zespół pod jego wodzą wygrał trzykrotnie i zakończył sezon PKO BP Ekstraklasy na 4. pozycji, gwarantując sobie tym samym prawo występów w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA w rozgrywkach sezonu 2026/27. O kształcie pełnego sztabu szkoleniowego Rakowa oraz asystentach trenera Dawida Kroczka, będziemy informować na bieżąco - czytamy w komunikacje Rakowa Częstochowa na oficjalnej stronie klubu.