To on będzie trenerem Rakowa Częstochowa w nowym sezonie! Już wszystko jasne!

Michał Chojecki
PAP
2026-05-29 21:07

Raków Częstochowa oficjalnie poinformował, że nie będzie zmiany na stanowisku trenera "Czerwono-Niebieskich" i pozostanie nim Dawid Kroczek. Nowa umowa ma obowiązywać przez dwa sezony, do 30 czerwca 2028, z opcją przedłużenia.

Dawid Kroczek przejął drużynę Rakowa 4 maja, po tym jak dzień wcześniej, po porażce w finale Pucharu Polski, z funkcji trenera został zwolniony Łukasz Tomczyk. Pod wodzą tego szkoleniowca "Czerwono-Niebiescy" rozegrali cztery mecze, z których trzy wygrali, a jedno przegrali i zakończyli rozgrywki PKO BP Ekstraklasy na czwartym miejscu.

Dawid Kroczek ma 37 lat i w rundzie jesiennej sezonu 2025/26 był w Rakowie asystentem trenera Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii Warszawa pozostał w Częstochowie, ale przeszedł do pionu skautingu. Wcześniej, od kwietnia 2024 roku, był trenerem Cracovii.

Dawid Kroczek pozostanie pierwszym trenerem Rakowa Częstochowa. Jego nowa umowa z klubem została zawarta do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. Obecny szkoleniowiec Medalików przejął obowiązki pierwszego trenera 4 maja 2026 roku. W czterech dotychczas rozegranych spotkaniach, nasz zespół pod jego wodzą wygrał trzykrotnie i zakończył sezon PKO BP Ekstraklasy na 4. pozycji, gwarantując sobie tym samym prawo występów w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA w rozgrywkach sezonu 2026/27. O kształcie pełnego sztabu szkoleniowego Rakowa oraz asystentach trenera Dawida Kroczka, będziemy informować na bieżąco - czytamy w komunikacje Rakowa Częstochowa na oficjalnej stronie klubu.

