Wielki europejski klub zagra z Cracovią. Wszystkie szczegóły są już jasne

Choć w poprzednim sezonie Sevilla FC zajęła dopiero 13. miejsce w La Liga, drugi raz z rzędu broniła się przed spadkiem do Segunda Division, to wciąż działa na wyobraźnię polskiego kibica. Hiszpańska ekipa na przestrzeni ostatnich lat stała się jedną z najbardziej zasłużonych klubów europejskiego futbolu.

Sevilla sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii tylko raz — w 1946 roku. Pięciokrotnie zdobywała Puchar Króla. Renomę zbudowała jednak w... Lidze Europy (i Pucharze UEFA). Jest rekordzistą Ligi Europy i dawnego Pucharu UEFA, triumfując w tych rozgrywkach aż siedem razy: w 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 i 2023 roku.

Hiszpański klub ma już także swoje wspomnienia związane z Krakowem. Dwadzieścia lat temu przyjechał na obchody stulecia Wisła Kraków, a gospodarze wygrali wtedy 1:0. Rok później oba zespoły spotkały się ponownie podczas turnieju w Chicago, gdzie krakowianie znów okazali się lepsi, zwyciężając 1:0 i sięgając po trofeum.

Również Cracovia miała już okazję rywalizować z Sevillą. Doszło do tego ponad 100 lat temu. W 1923 roku podczas słynnego tournée Pasów po Hiszpanii. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 3:0, ale dzień później krakowski zespół zrewanżował się zwycięstwem 3:2.

Mecz jubileuszowy Cracovia – Sevilla z okazji 120-lecia krakowskiego klubu odbędzie się 19 lipca o godz. 16 w Krakowie.

