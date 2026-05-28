Najbardziej wyczekiwany debiutant w kadrze już na zgrupowaniu! Kibice byli czujni

Już w niedzielę, 31 maja, reprezentacja Polski zagra we Wrocławiu z Ukrainą.

W czwartek rozpoczyna się krótkie zgrupowanie, na które Jan Urban powołał m.in. 4 debiutantów.

Do tego grona należy 18-letni Kacper Potulski z FSV Mainz, który jako jeden z pierwszych piłkarzy pojawił się we Wrocławiu.

Reprezentacja Polski. Debiutujący Kacper Potulski już na zgrupowaniu

Niestety, reprezentacja Polski zamiast przygotowywać się do ruszającego niedługo mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie, po przegranych barażach ze Szwecją ma przed sobą jedynie dwa mecze towarzyskie. Ten pierwszy już 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą, a trzy dni później Biało-Czerwoni zagrają na PGE Narodowym w Warszawie z Nigerią. Mimo że to "tylko" spotkania towarzyskie, Jan Urban powołał naprawdę mocną grupę 26 piłkarzy, choć znalazł miejsce dla kilku debiutantów. Jednym z nich jest zaledwie 18-letni Kacper Potulski, którego niektórzy chcieli widzieć w kadrze już w marcowych barażach!

Pilne oświadczenie prezesa ws. przejścia Polaka do FC Barcelona! Wszystko jasne

41

Obrońca niemieckiego FSV Mainz najwyraźniej mocno wziął sobie do serca pierwsze powołanie, bo już przed południem zameldował się we Wrocławiu jako jeden z pierwszych reprezentantów. Pod hotelem tradycyjnie zebrali się kibice liczący na pamiątkowe zdjęcia i autografy, którym nie umknął przyjazd młodziutkiego Potulskiego. Nie była to liczna grupa, ale kto wie, czy w przyszłości właśnie ci śmiałkowie nie będą cieszyć się z wyjątkowo cennej pamiątki. W mediach już spekuluje się, że 18-latkiem interesuje się m.in. Borussia Dortmund.

Trudno się temu dziwić - w minionym sezonie Potulski zagrał dla Mainz 15 meczów w Bundeslidze i 8 w Lidze Konferencji. Strzelił w nich jednego gola. I to nie byle komu, bo Bayernowi Monachium! Bardzo możliwe, że już w najbliższych dniach zadebiutuje w barwach seniorskiej reprezentacji Polski.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie