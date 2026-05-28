Polska - Ukraina. Piłkarz nie przyleci na mecz! Dlaczego? Znamy powód

Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie, podczas którego zagra we Wrocławiu z Ukrainą i w Warszawie z Nigerią.

Jan Urban powołał 26 piłkarzy, ale z jednego będzie mógł skorzystać tylko w drugim meczu na PGE Narodowym.

Dlaczego Michał Skóraś nie zagra z Ukrainą?

Michał Skóraś nie zagra z Ukrainą. Dlaczego? Potwierdzono absencję reprezentanta Polski

Po porażce w barażach do mistrzostw świata ze Szwecją reprezentację Polski czeka krótkie zgrupowanie, podczas którego rozegra dwa towarzyskie mecze. Najpierw 31 maja we Wrocławiu biało-czerwoni zagrają z Ukrainą, a trzy dni później w Warszawie zmierzą się z Nigerią. Tych zespołów podobnie jak Polski zabraknie na MŚ 2026. Selekcjoner Jan Urban powołał mimo wszystko mocną kadrę, w której znalazło się 26 zawodników, na czele z Robertem Lewandowskim. Wiadomo jednak, że w pierwszym z zaplanowanych meczów nie będzie mógł liczyć na wszystkich.

Jak potwierdził rzecznik prasowy reprezentacji Polski, Michał Skóraś dołączy do drużyny dopiero na drugie spotkanie w Warszawie.

- Zawodnik ma jeszcze obowiązki w swoim klubie, 31 maja gra mecz w Belgii (Gent zmierzy się tego dnia z Genkiem w barażach o Ligę Konferencji UEFA - red.). Michał dołączy do nas już w warszawskiej części zgrupowania, przyleci od razu do stolicy. To nie jest żadne zaskoczenie, mieliśmy kontakt z jego klubem i tak było ustalone - powiedział PAP Emil Kopański.

W jego miejsce nie zostanie powołany żaden zawodnik, co oznacza, że w kadrze na Ukrainę znajdzie się maksymalnie 25 piłkarzy. Cała reszta powinna być do dyspozycji selekcjonera.

Oto powołania do reprezentacji Polski na mecze z Ukrainą i Nigerią:

Bramkarze: Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski

Obrońcy: Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Kacper Potulski, Arkadiusz Pyrka, Przemysław Wiśniewski, Norbert Wojtuszek, Oskar Wójcik

Pomocnicy: Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Kacper Kozłowski, Oskar Pietuszewski, Jakub Piotrowski, Filip Rózga, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński

Napastnicy: Karol Czubak, Robert Lewandowski, Karol Świderski, Mateusz Żukowski

POWOŁANIA 🇵🇱Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie oraz mecze z Ukrainą (31.05) i Nigerią (03.06). pic.twitter.com/6B0LgkAtMK— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 26, 2026