Legenda reprezentacji przekazała pilną wiadomość! To koniec. Lekarze wydali wyrok

Kasper Schmeichel w wieku 39 lat kończy karierę.

Wieloletniego bramkarza reprezentacji Danii zmusiła do tego przewlekła kontuzja barku.

Lekarze wykluczyli jego powrót do gry na najwyższym poziomie.

Kasper Schmeichel przed "40" kończy karierę

Syn legendarnego Petera Schmeichela, mającego polskie korzenie, swoją profesjonalną przygodę z piłką zakończy wraz z wygaśnięciem kontraktu ze szkockim Celtikiem Glasgow. Decyzja o przejściu na sportową emeryturę została podjęta po wnikliwych konsultacjach medycznych. "Kiedy mój kontrakt z Celtikiem wygaśnie w czerwcu, zakończę karierę piłkarską. Decyzja ta została podjęta po konsultacjach z kilkoma chirurgami, specjalistami od barku, którzy wyjaśnili mi, że nie mogę liczyć na powrót do gry na najwyższym poziomie. To odpowiedni moment na emeryturę" – powiedział Kasper Schmeichel w oświadczeniu dla duńskiej stacji telewizyjnej TV2.

Sensacyjny transfer Polaka do Barcelony coraz bliżej! Zupełnie inny gracz niż Robert Lewandowski

W której drużynie grał ten piłkarz? Pytanie 1 z 10 Frank Lampard Arsenal Manchester City Tottenham Następne pytanie

Problemy zdrowotne bramkarza zaczęły się od urazu, którego doznał w ubiegłorocznym meczu reprezentacji Danii. Kontuzja pogłębiła się w lutym podczas spotkania barażowego Ligi Europy, w którym jego Celtic mierzył się z VfB Stuttgart. To właśnie ten moment okazał się decydujący dla przyszłości duńskiej gwiazdy.

Kariera klubowa Schmeichela jest imponująca. Choć pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał w Manchesterze City, to prawdziwą legendą stał się w barwach Leicester City, gdzie grał w latach 2011-2022. To z "Lisami" sięgnął po sensacyjne mistrzostwo Anglii w sezonie 2015/16 oraz Puchar Anglii kilka lat później, zapisując się na stałe w historii klubu. W późniejszych latach swojej kariery występował również w OGC Nice i Anderlechcie Bruksela, by ostatecznie trafić do Celticu w 2024 roku.

Gala Ekstraklasy. Patrzyli na nią z zazdrością! Miss Polski skradła absolutnie każdy wzrok

Jego wkład w sukcesy reprezentacji Danii z ostatnich lat jest nie do przecenienia. Schmeichel rozegrał w narodowych barwach aż 120 meczów. Był kluczową postacią drużyny, która dotarła do półfinału mistrzostw Europy w 2021 roku, a także uczestnikiem mundiali w 2018 i 2022 roku oraz Euro 2024.

Kasper Schmeichel announces his retirement from football due to a shoulder injury.39-year-old has made 937 appearances, including 120 caps for Denmark, and won the 2015/16 Premier League with Leicester.🇩🇰🗣️ Schmeichel told TV2: "I have consulted several different surgeons and… pic.twitter.com/TsVwUyyzkz— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 27, 2026