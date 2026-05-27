Legenda reprezentacji przekazała pilną wiadomość! To koniec. Lekarze wydali wyrok

- Kasper Schmeichel w wieku 39 lat kończy karierę.
- Wieloletniego bramkarza reprezentacji Danii zmusiła do tego przewlekła kontuzja barku.
- Lekarze wykluczyli jego powrót do gry na najwyższym poziomie.
Kasper Schmeichel przed "40" kończy karierę
Syn legendarnego Petera Schmeichela, mającego polskie korzenie, swoją profesjonalną przygodę z piłką zakończy wraz z wygaśnięciem kontraktu ze szkockim Celtikiem Glasgow. Decyzja o przejściu na sportową emeryturę została podjęta po wnikliwych konsultacjach medycznych. "Kiedy mój kontrakt z Celtikiem wygaśnie w czerwcu, zakończę karierę piłkarską. Decyzja ta została podjęta po konsultacjach z kilkoma chirurgami, specjalistami od barku, którzy wyjaśnili mi, że nie mogę liczyć na powrót do gry na najwyższym poziomie. To odpowiedni moment na emeryturę" – powiedział Kasper Schmeichel w oświadczeniu dla duńskiej stacji telewizyjnej TV2.
Problemy zdrowotne bramkarza zaczęły się od urazu, którego doznał w ubiegłorocznym meczu reprezentacji Danii. Kontuzja pogłębiła się w lutym podczas spotkania barażowego Ligi Europy, w którym jego Celtic mierzył się z VfB Stuttgart. To właśnie ten moment okazał się decydujący dla przyszłości duńskiej gwiazdy.
Kariera klubowa Schmeichela jest imponująca. Choć pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał w Manchesterze City, to prawdziwą legendą stał się w barwach Leicester City, gdzie grał w latach 2011-2022. To z "Lisami" sięgnął po sensacyjne mistrzostwo Anglii w sezonie 2015/16 oraz Puchar Anglii kilka lat później, zapisując się na stałe w historii klubu. W późniejszych latach swojej kariery występował również w OGC Nice i Anderlechcie Bruksela, by ostatecznie trafić do Celticu w 2024 roku.
Jego wkład w sukcesy reprezentacji Danii z ostatnich lat jest nie do przecenienia. Schmeichel rozegrał w narodowych barwach aż 120 meczów. Był kluczową postacią drużyny, która dotarła do półfinału mistrzostw Europy w 2021 roku, a także uczestnikiem mundiali w 2018 i 2022 roku oraz Euro 2024.