Liga Narodów: Polska poznała rywali! Po spadku zagramy w dywizji B

Polska zagra w dywizji B Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją

Reprezentacja Polski do Dywizji B spadła - jeszcze pod wodzą Michała Probierza - jesienią 2024 roku, zajmując ostatnie miejsce w grupie za Portugalią, Chorwacją i Szkocją, która podzieliła ich los w barażach LN. Biało-Czerwoni w najbliższej edycji zagrają na zapleczu elity z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją w grupie 4. Dywizji B Ligi Narodów. Losowanie odbyło się w Brukseli przy okazji Kongresu UEFA. Faza grupowa potrwa od września do listopada tego roku.

Polska wpadła w dywizji B na Bośnię i Hercegowinę, z którą mierzyła się w tych rozgrywkach w elicie w 2020 roku. Wśród rywali naszych piłkarzy są także Szwedzi - ich potencjalny rywal w finale baraży o awans na MŚ! Do tego meczu może dojść już 31 marca, a kilka miesięcy później Polska na pewno zagra ze Szwecją o punkty LN.

Faza grupowa zostanie przeprowadzona jesienią tego roku, ale nowością będzie dużo dłuższe „okienko reprezentacyjne” na przełomie września i października. Przerwa w rozgrywkach krajowych potrwa wtedy trzy tygodnie, a drużyny narodowe rozgrają aż cztery kolejki Ligi Narodów między 24 września a 6 października. Do tej pory istniały dwa oddzielne reprezentacyjne przerwy w obu tych miesiącach.

Faza grupowa LN zakończy się dwoma seriami spotkań w połowie listopada (12-14.11 i 15-17.11). Zwycięzca Ligi Narodów zostanie wyłoniony w turnieju finałowym na początku czerwca 2027. Z czterech dotychczasowych edycji dwie, pierwszą i ostatnią, wygrała Portugalia, a takie sukcesy mają na koncie także Francja i Hiszpania.