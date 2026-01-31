Przed marcowymi barażami o awans do mistrzostw świata trwa dyskusja o obsadzie bramki reprezentacji Polski.

Niemiecki dziennikarz Franz Krafczyk uważa, że najlepszym polskim bramkarzem jest obecnie Kamil Grabara, który w Bundeslidze prezentuje wysoką formę.

Grabara, grający w Wolfsburgu, jest oceniany przez "Kickera" jako najlepszy bramkarz ligi, a Krafczyk sugeruje, że może przenieść się do lepszego klubu, np. Eintrachtu Frankfurt lub VFB Stuttgart.

Po tym, gdy z gry w drużynie narodowej zrezygnował Wojciech Szczęsny, o miano pierwszego bramkarza reprezentacji Polski walczyli Łukasz Skorupski i Marcin Bułka. Gdy selekcjonerem został Jan Urban, wydawało się, że ten pierwszy na stałe wywalczył sobie "jedynkę", tym bardziej, że Bułka trafił do Arabii Saudyjskiej, gdzie nabawił się poważnej kontuzji. Gdy w kadrze nie bronił "Skorup", trener dawał szanse Kamilowi Grabarze i Bartłomiejowi Drągowskiemu. Obecnie zdecydowanie wyżej stoją notowania golkipera VFL Wolfsburg. Zdaniem niemieckiego dziennikarza Franza Krafczyka, Kamil Grabara to obecnie najlepszy polski bramkarz! Nie Wojciech Szczęsny, nie Łukasz Skorupski, tylko właśnie Kamil Grabara!

Kamil Grabara najlepszym bramkarzem Bundesligi

Nie jest to kurtuazyjne gadanie. Niemiec ma mocne argumenty. Bramkarz Wolfsburga bowiem - biorąc po uwagę oceny magazynu "Kicker" - jest najlepszym bramkarzem w całej Bundeslidze!

Kamil Grabara obronił rzut karny w Bundeslidze. Co za parada! "Wyciągnął się jak kot"

Moim zdaniem w pełni na to zasługuje. Jako jeden z nielicznych graczy Wolfsburga jest w formie. Było to widać w ostatnim meczu z Mainz. Obronił rzut karny, zagrał świetne spotkanie, a jego koledzy zawiedli. Ich postawa w ostatecznym rozrachunku doprowadziła do porażki, ale Grabarze nie można niczego zarzucić

- podkreślił w rozmowie z portalem Sportowe Fakty WP Franz Krafczyk. Kamil Grabara spisuje się tak dobrze, że niebawem Wolfsburg może okazać się dla niego zbyt słaby.

Jeśli zespół zakończy sezon w dolnej części tabeli, nie zdziwię się, jeśli Kamil zdecyduje się na przenosiny do lepszego ośrodka. Na pewno kilka drużyn prezentujących się zdecydowanie lepiej go obserwuje. Jest wprost skrojony do Eintrachtu, byłby tam dużym wzmocnieniem, w porównaniu do popełniającego błędy Kaua Santosa. Jeżeli Alexander Nuebel wróci do Bayernu, ciekawym kierunkiem byłby także VFB Stuttgart, zajmujący czołowe miejsce w tabeli

- analizował Niemiec.

