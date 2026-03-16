Piłka zeszła na dalszy plan. Jacek Krzynówek szczerze o zdrowiu, kadrze i Oskarze Pietuszewskim

Jacek Krzynówek wpadł do Warszawy, by promować Galacticos Show, piłkarskie widowisko z udziałem legend futbolu. Dla nas gole Krzynówka to historia polskiej piłki, na pewno tej z początków XXI wieku.

Los zechciał, że z Krzynówkiem rozmawiamy dzień po meczu Benfica - FC Porto, gdzie całemu światu objawił się talent Oskara Pietuszewskiego. Trudno nie pytać byłego skrzydłowego. – Dajmy mu troszeczkę czasu. Naprawdę ten ciężar gatunkowy reprezentacji spadł na niego bardzo szybko. Widać, że chłopak się cały czas rozwija, widać, że trafił do dobrego klubu. Wielu myślało, że zmieni zespół dopiero latem, a tu się dokonało już teraz. Dobrze trafił, ma dwóch rodaków obok siebie, którzy na pewno mu pomagają w aklimatyzacji – to przebiega tak, jak należy. Trzymajmy kciuki, żeby woda sodowa nie uderzyła mu do głowy, chociaż z wywiadów wynika, że tak nie będzie. Zobaczymy. Na szczęście to nie mój problem, czy go powoływać, czy nie – mówi z uśmiechem Jacek Krzynówek. – Piłkarsko się broni, więc czemu nie? – dodaje.

Przyznaje, że nad swoją formą musi za to jeszcze popracować. Krzynówek będzie częścią projektu o nazwie Galacticos Show (25 kwietnia w Chorzowie). – Biegam... Może nie codziennie, bo nie można zwariować. Śmieję się, że za to więcej biegam teraz niż wtedy, kiedy grałem w piłkę. Nie można przesadzić, ale trzeba być w ruchu, trzeba się dobrze przygotować. Mam nadzieję, że tą lewą nogą uda mi się gdzieś tam pokazać – rzucał w kierunku dziennikarzy.

Czy mogę jeszcze rozwalić poprzeczkę albo słupek? – pytał sam siebie w tym samym temacie. – No nie, aż tak dobrze nie ma. Bardziej obawiam się o prawą – przez prawe kolano skończyłem przygodę z piłką, więc o lewą muszę bardziej dbać – mówił.

Wielu jego kolegów z boiska zostało przy piłce, czy to w roli komentatora, czy to szkoleniowca lub menedżera. Szans "zaczepienia się" jest przecież multum. Krzynówek, jak sam wyjaśnia, wybrał spokojne życie. – Śledzę futbol, ale czy mocno? Raczej nie. Piłka zeszła mi troszeczkę na dalszy plan, są rzeczy ważniejsze. Ale jako kibic oczywiście tak, interesuję się – tłumaczy, ze zdziwieniem obserwując dynamikę zmian w reprezentacji. – No nie ma co ukrywać: trwa już od paru ładnych lat. Ja przez swoją reprezentacyjną karierę, przez 11 lat, miałem czterech selekcjonerów, a teraz w ostatnich pięciu latach było już pięciu. Stabilności troszeczkę potrzeba – podkreśla.

Dla Krzynówka kadra Jana Urbana to powrót do normalności, choć przed przedwczesnym świętowaniem wygranej z Albanią przestrzega. – W piłce wszystko się bardzo szybko zmienia – taka parabola: albo idzie mocno w górę, albo spada na łeb na szyję. Po poprzednim selekcjonerze kadra była w rozsypce, a teraz dwa-trzy mecze pozytywne, jeśli chodzi o wyniki i przede wszystkim o postawę chłopaków. Widzimy, jak zmieniła się atmosfera wokół reprezentacji i w samej reprezentacji. Wróciła normalność, można powiedzieć. Z tego trzeba się cieszyć. Wychodzi na to, że cieszymy się z tego, że jest normalnie w kadrze. Teraz oczywiście oczekujemy kroku do przodu, żeby ta drużyna się rozwinęła. Baraże o mistrzostwa świata – zobaczymy, jak to będzie wyglądało.

Kogo najbardziej ceni spośród obecnych kadrowiczów? – Rzuca się w oczy Piotrek Zieliński, który wyszedł na przód, ale też Janek Bednarek bardzo dobrze sobie radzi w Porto. Mamy Oskara w Porto. Chłopcy grają w różnych klubach, są powroty do polskiej ligi, żeby wzmocnić kadrę, żeby regularnie grać. Jednym to wychodzi, innym nie – taka jest piłka, nic z tym nie zrobimy. Trzeba robić wszystko, żeby forma była na odpowiednim, reprezentacyjnym poziomie. Najlepsi powinni grać.