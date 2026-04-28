Wielki talent zagra dla Polski? Cezary Kulesza kusi 18-latka z MLS

PZPN kusi utalentowanego 18-latka z MLS, Juliana Zakrzewskiego Halla, by grał dla Polski.

Młody napastnik New York Red Bulls, posiadający polskie korzenie, ma już imponujące statystyki w MLS.

Prezes PZPN, Cezary Kulesza, spotkał się z matką piłkarza, aby przekonać go do gry w biało-czerwonych barwach.

Kim jest Julian Zakrzewski Hall?

Julian Zakrzewski Hall to urodzony w Stanach Zjednoczonych 18-letni piłkarz, który ma już na koncie występy w juniorskich kadrach USA. Jednak dzięki swojej mamie, pani Agnieszce, posiada również polskie obywatelstwo, co otwiera mu drogę do gry w reprezentacji Polski. Jego potencjał jest ogromny, co potwierdzają statystyki z obecnego sezonu MLS – w dziesięciu meczach zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty.

Takie liczby sprawiają, że utalentowany napastnik już teraz znajduje się na celowniku mocnych europejskich klubów. Polski Związek Piłki Nożnej zdaje sobie sprawę, że to ostatni dzwonek, by powalczyć o tak perspektywicznego zawodnika. Na ten moment piłkarz nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, co do swojej reprezentacyjnej przyszłości.

Prezes PZPN działa. Wymowny gest Kuleszy

Delegacja PZPN, korzystając z obecności na kongresie FIFA w Kanadzie, udała się do Nowego Jorku na specjalną misję. Jej celem było spotkanie z młodym piłkarzem i jego rodziną. Prezes Cezary Kulesza odbył rozmowę z mamą zawodnika, a jej przebieg zrelacjonował w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z koszulką polskiej kadry z nazwiskiem "Zakrzewski".

- Spotkałem się w Nowym Jorku z mamą Juliana Zakrzewskiego Halla, panią Agnieszką. To imponujące jak wspiera swojego syna w piłkarskiej drodze :) Byliśmy tego samego zdania - że nazwisko Zakrzewski pięknie prezentuje się na biało-czerwonej koszulce - napisał Cezary Kulesza na platformie "X".

Ten gest jasno pokazuje, jak bardzo PZPN zależy na pozyskaniu 18-latka. Chociaż ostateczna decyzja należy do samego piłkarza, można przypuszczać, że zdanie rodziców będzie miało dla niego duże znaczenie. Starania związku pokazują, że w perspektywie najbliższych lat Julian Zakrzewski Hall mógłby stać się ogromnym wzmocnieniem reprezentacji Polski.

