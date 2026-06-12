Pilne! Robert Lewandowski w Chicago! Są jednak wątpliwości

Robert Lewandowski leci do Chicago, ale "ma wątpliwości"

Robert Lewandowski w maju ogłosił, że obecny sezon jest jego ostatnim w Barcelonie. Momentalnie zaczęły mnożyć się spekulacje o tym, gdzie Polak zagra w kolejnej kampanii. Mówiło się o takich zespołach jak AC Milan, Juventus Turyn, Fenerbahce Stambuł, Manchester United, Al-Hilal czy Chicago Fire. Wygląda na to, że ten ostatni klub ma największe szanse na pozyskanie kapitana reprezentacji Polski. Pilną wiadomość na ten temat przekazał Tomasz Włodarczyk, redaktor naczelny portalu Meczyki.pl. Robert Lewandowski ma wybierać się za ocean.

Robert Lewandowski kończy z kadrą? Zdecydowana deklaracja jego kumpla z szatni!

Robert Lewandowski z wizytą w Chicago! Kapitan reprezentacji Polski leci ze swoim teamem na rozmowy z władzami Fire. Poważnie rozważa propozycję Amerykanów, ale jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji o transferze. Wizyta w Wietrznym Mieście ma mu w tym pomóc. Klubowi bardzo zależy na zatrudnieniu polskiej gwiazdy, ale sam "Lewy" ma jeszcze swoje wątpliwości

- czytamy we wpisie dziennikarza zamieszonym w portalu X.

Galeria: Robert Lewandowski na zgrupowaniu kadry we Wrocławiu

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Pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski niedawno zagrał w dwóch towarzyskich meczach kadry (z Ukrainą i Nigerią). W barwach Barcelony ostatni raz wybiegł na boisko w spotkaniu przeciwko Valencii. Robert Lewandowski zdobył wówczas 120. bramkę w barwach "Dumy Katalonii". Kolejkę wcześniej pożegnał się ze stadionem Camp Nou. Gdy w spotkaniu z Betisem opuszczał murawę, kibice zgotowali mu niesamowitą owację. Zapewne z powodu wielkich emocji, chwilę później doszło do kuriozalnej sytuacji, Schodząc z boiska, Robert Lewandowski zapomniał bowiem oddać kapitańskiej opaski.