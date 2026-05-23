Gol Roberta Lewandowskiego w meczu z Valencią! Tak żegna się z Barceloną [WIDEO]

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony i jest to jego pożegnalny mecz. Polak zaczął mecz w pierwszym składzie. W 60. minucie na bramkę rywali uderzył z powietrza Ferran Torres. Bardzo niecelnie, ale piłka poleciała w stronę "Lewego", który błysnął instynktem strzeleckim i skierował ją do siatki obok zaskoczonego bramkarza. Barca po tym trafieniu prowadziła 1:0.
Potem jednak goście z Katalonii zupełnie stracili kontrolę nad przebiegiem rywalizacji. Już w 66. minucie wyrównał Guerra, a po trafieniach Rioji (77. min) i Rodrigueza (97. min) mecz skończył się porażką mistrzów Hiszpanii 1:3. Bramki Barcelony bronił Wojciech Szczęsny i nie był to jego dobry występ.
To gol nr 120 Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji wszech czasów.