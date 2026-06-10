Koniec sagi o Jose Mourinho! Oficjalny komunikat. Nadchodzi całkiem nowa era!

Jose Mourinho wraca do Realu Madryt. Na stole 15 mln euro

Słynny "The Special One" wraca na stare śmieci. Benfica Lizbona, w której ostatnio pracował Jose Mourinho, poinformowała, że Real Madryt wykupił trenera za 15 mln euro! Przyjście szkoleniowca do "Królewskich" zmienić może wszystko. Prezydent "Królewskich" Florentino Perez chce bowiem stworzyć nowe "Galacticos", a Mourinho ma być w tym procesie głównym elementem. Przypomnijmy, że "Mou" był szkoleniowcem Realu Madryt w latach 2010-2013. W tym czasie wywalczył trzy trofea: mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Zabrakło jednak sukcesu w Europie. Teraz to może się zmienić. Real Madryt ma bowiem walczyć o zwycięstwo w Champions League, a pomóc w tym mają nie tylko Jose Mourinho, lecz także nowi zawodnicy, m.in. Ibrahima Konate i Denzel Dumfries. W planach są kolejne wielkie nazwiska.

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Jose Mourinho sukcesy trenerskie

Jose Mourinho wielką sławę zyskał już w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portugalczyk był wówczas trenerem FC Porto, z którym sensacyjnie wygrał Ligę Mistrzów. Później "The Special One" prowadził kolejno: Chelsea Londyn, Inter Mediolan, Real Madryt, ponowie Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma, Fenerbahçe Stambuł i Benficę Lizbona. W Lidze Mistrzów drużyny trenowane przez Jose Mourinho triumfowały dwukrotnie (FC Porto w sezonie 2004/2005 i Inter Mediolan w sezonie 2009/2011). Krajowe mistrzostwo jako szkoleniowiec Portugalczyk zdobywał ośmiokrotnie (raz z Porto, trzy razy z Chelsea, dwa razy z Interem i raz z Realem).

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