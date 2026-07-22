Rodri coraz bliżej Realu Madryt! Mistrz świata naciska na transfer i odejście z Manchesteru City

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-22 22:41

Wybrany najlepszym piłkarzem mundialu pomocnik Manchesteru City Rodri czeka na zielone światło od prezydenta Realu Madryt Florentino Pereza w sprawie jego powrotu do Hiszpanii. Negocjacje między klubami trwają i są podobno zaawansowane.

Piłkarz Rodri w koszulce Hiszpanii całuje złotą statuetkę. O jego transferze do Realu Madryt przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Ashley Landis/ Associated Press

Jak donoszą angielskie i hiszpańskie media, Rodri jest coraz bliżej przeprowadzki z Manchesteru na Santiago Bernabeu. The Citizens sprowadzili już Elliotta Andersona i pracują nad transferem młodego talentu z Lille, Ayyouba Bouaddiego, mając świadomość, że hiszpański pomocnik i jego przedstawiciele nie zaakceptowali warunków nowej umowy, którą zaproponowano im w kwietniu.

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Rodri ma jeszcze rok kontraktu z Manchesteru City i bardzo chce już teraz przenieść się do Realu Madryt, a poparcie dla tego ruchu rośnie po tym, jak poprowadził Hiszpanię do triumfu na MŚ 2026. Prezydent "Królewskich" Florentino Perez początkowo nie był chętny wesprzeć transfer, ale inni w klubie sugerują, że byłby to dobry ruch zarówno dla drużyny, jak i jej wizerunku. Jose Mourinho został sprowadzony znowu do Realu, by wyeliminować konflikty i podziały w szatni. Naciska na sprowadzenie doświadczonych zawodników i bardzo chce Rodriego.

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Konsekwencją sprowadzenia Hiszpana mogą być odejścia innych graczy. Aurelien Tchouameni zgodził się na przedłużenie kontraktu i chce zostać w Madrycie, ale może napotkać na ograniczone możliwości gry. Jak donosi "Daily Mail", jego rodak Eduardo Camavinga również może ostatecznie odejść. W efekcie kluby Premier League uważnie przyglądają się sytuacji. Zdaniem "Daily Mail", Manchester United od dawna interesuje się Tchouamenim. Camavinga był brany pod uwagę przez City, Chelsea i Arsenal.

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