Upadł głośny transfer Roberta Lewandowskiego?! A już trąbili o porozumieniu

Robert Lewandowski po 4 latach odchodzi z FC Barcelona i szuka nowego klubu.

Cenione źródła informowały ostatnio o porozumieniu na linii Lewandowski - Fenerbahce.

Transfer polskiego napastnika obiecywał jednak kandydat na prezesa Fenerbahce, który właśnie przegrał wybory, co najpewniej kończy głośną operację.

Upadł głośny transfer Roberta Lewandowskiego?

Od kilku tygodni wiadomo, że Robert Lewandowski żegna się z FC Barcelona i z końcem czerwca zostanie wolnym zawodnikiem. To niezwykła okazja dla wielu klubów, aby ściągnąć jednego z najlepszych piłkarzy świata ostatnich lat. Chętnych nie brakuje, i to nie tylko z Arabii Saudyjskiej czy USA. W ostatnim czasie kilka cenionych źródeł informowało o negocjacjach na linii Lewandowski - Fenerbahce, za które miał odpowiadać przede wszystkim kandydujący na prezesa tureckiego klubu Hakan Safi.

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Turecki biznesmen obiecywał transfer Lewandowskiego, który miał nawet "zaakceptować ofertę". Mówiło się o dwuletnim kontrakcie rzędu 10-15 mln euro za sezon, tyle że na przeszkodzie w całej operacji stanęły... wyniki wyborów na prezesa Fenerbahce.

Po ośmiu latach przerwy tę funkcję ponownie będzie sprawował Aziz Yildirim, który kierował już klubem w latach 1998–2018. Teraz pokonał Hakana Safiego w wyniku głosowania członków klubu w trakcie nadzwyczajnego zgromadzenia, które odbyło się w niedzielę w Stambule. Wybory zostały ogłoszone po tym, jak o swojej rezygnacji poinformował dotychczasowy szef klubu Sadettin Saran. W czwartek sąd skazał go na 2,5 roku więzienia za podżeganie do nielegalnych zakładów bukmacherskich.

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Przyszłość Lewandowskiego pozostaje więc niewiadomą. Najczęściej łączy się go z klubami z Arabii Saudyjskiej lub MLS, ale nie można wykluczyć ofert z Europy. Niespełna 38-latek wzbudza spore zainteresowanie m.in. we Włoszech.