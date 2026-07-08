Trener zaczął obrażać Wojciecha Szczęsnego! "Przyszedł nawalony". Szokująca historia

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-08 10:38

Dziś Wojciech Szczęsny jest jednym z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki, ale jak każdy piłkarz musiał przejść długą drogę, która nie zawsze była usłana różami. Jeszcze jako młody zawodnik przeżył na polskich boiskach szokującą historię! - Trener przyszedł nawalony na nasz mecz i obrażał mnie zza bramki. Po prostu na koniec powiedziałem mu, że jest ch... I on zgłosił mnie do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej - opowiedział po latach Szczęsny w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem.

Bramkarz Wojciech Szczęsny w zielonej koszulce meczowej FC Barcelona. O historii z młodości piłkarza przeczytasz na SE Supersport.
Autor: ART SERVICE / Super Express Wojciech Szczęsny
  • Wojciech Szczęsny był najnowszym gościem Grzegorza Krychowiaka w podcaście "W stylu Krychowiaka" RMF FM.
  • Bramkarz FC Barcelona opowiedział m.in. szokującą historię z początków kariery na polskich boiskach.
  • - Trener przyszedł nawalony i zza bramki obrażał mnie cały mecz - zdradził Szczęsny.
  • Początkowo nie chciał ujawniać nazwiska, ale ostatecznie przyznał, o kogo chodziło.

"Przyszedł nawalony i mnie obrażał". Wojciech Szczęsny o trenerze Marcinie Sasalu

Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak przez lata stanowili o sile reprezentacji Polski, ale dziś to już za nimi. "Krycha" zakończył karierę i od pewnego czasu spełnia się w roli prowadzącego podcast "W stylu Krychowiaka", do którego zaprosił ostatnio swojego przyjaciela - broniącego nadal bramki FC Barcelona, gdzie wznowił karierę zawieszoną po Euro 2024 i odejściu z Juventusu. Teraz dwaj świetni polscy piłkarze spotkali się na długą i szczerą rozmowę, w trakcie której poruszyli wiele wątków. Między innymi początki kariery Szczęsnego.

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Marina i Wojtek Szczęśni
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W pewnym momencie Krychowiak zagaił rozmówcę o historię zawieszenia z czasów młodości.

- Nie będę mówił nazwiska, był potem trenerem w Ekstraklasie. Przyszedł nawalony na nasz mecz i mnie zza bramki obrażał cały mecz. Po prostu poszedłem i mu powiedziałem że jest ch... na koniec, nie? I to wszystko. I on mnie zgłosił do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, musiałem go tam przeprosić, ale nie byłem zawieszony. A to była taka jedna sytuacja... Marcin Sasal się nazywa - zdradził ostatecznie wszystkie szczegóły Szczęsny, doprowadzając kolegę do śmiechu.

- Czemu blefowałeś? - śmiał się "Krycha".

- Nie mogłem inaczej, ale nie mam w ogóle do niego [pretensji], tym bardziej że ja go bardzo lubiłem. Znałem go wcześniej, bo był trenerem starszego rocznika reprezentacji Mazowsza - dodał "Szczena".

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WOJCIECH SZCZĘSNY
POLSKA PIŁKA