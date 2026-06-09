Ukraińcy w szoku po bezlitosnej decyzji Wisły Kraków! Zamieszanie ze stadionem

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-09 9:52

Kraków po awansie Wisły i Wieczystej do Ekstraklasy stał się najbardziej rozchwytywanym miastem na piłkarskiej mapie Polski. Przed startem sezonu taki kłopot bogactwa daje się we znaki, co odczuwa także... Szachtar Donieck! Ukraińcy są w szoku po decyzji Wisły Kraków ws. dzielenia stadionu przy ulicy Reymonta, na którym w minionych rozgrywkach rywalizowali w europejskich pucharach.

Szachtar Donieck w Krakowie

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Autor: ART SERVICE Szachtar Donieck w Krakowie
  • Wisła Kraków podjęła decyzję, iż nie będzie odpowiadać za mecze innych drużyn na stadionie przy ul. Reymonta.
  • Skomplikowane porozumienie udało się osiągnąć z Wieczystą Kraków, ale w trudnej sytuacji znalazł się Szachtar Donieck!
  • Ukraińcy są w szoku po sezonie, w którym grali w Europie właśnie na stadionie Wisły.

Bezlitosna decyzja Wisły Kraków, Ukraińcy w szoku

Właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski zapowiedział, że pracownicy klubu nie będą brać udziału przy organizowaniu meczów innych drużyn. To spore utrudnienie pojawiło się zwłaszcza w kontekście omawiania współpracy z Wieczystą Kraków. Ostatecznie po burzliwych negocjacjach udało się porozumieć, ale w trudnej sytuacji pozostał ukraiński Szachtar Donieck!

Operator murawy - czyli my - udostępni ją Wieczystej komercyjnie. Współpraca będzie obejmować rozwój zespołu greenkeeperów, sprzętu oraz lamp do doświetlania murawy. Zespół Wisła Kraków nie będzie operatorem meczu zgodnie z zapowiedziami. Pozostanie operatorem murawy. Oznacza to wprost, że Wieczysta będzie rozgrywać mecze w Ekstraklasie przy Reymonta - wyjaśnił Królewski na platformie X, podkreślając zadowolenie z warunków komercyjnych tej umowy.

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Z kolei wygląda na to, że Ukraińcy, rywalizujący w europejskich pucharach na tym stadionie, nie spodziewali się takiej postawy ze strony Wisły.

"Oficjalnie. Szok dla Szachtara. Drzwi zamknięte dla Górników w Polsce. Królewski podkreślił, że organizowanie meczów innych drużyn wymaga znacznych zasobów, czasu i finansów, a w obecnych warunkach jest to dla Wisły niepraktyczne zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Zaznaczył również, że priorytetem klubu jest rozwijanie własnej marki, marketingu, komunikacji i przygotowanie się do rywalizacji w mistrzostwach Polski po powrocie do najwyższej ligi" - czytamy w tekście na portalu sport.ua.

Krakowski klub nie zamierza robić problemów z użytkowaniem stadionu, jeśli dojdzie do odpowiedniego porozumienia ws. murawy. Ale czy Szachtar, mający grać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, będzie w stanie zająć się w pełni logistyką gry na tym stadionie? Są co do tego spore wątpliwości.

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