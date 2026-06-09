Ukraińcy w szoku po bezlitosnej decyzji Wisły Kraków! Zamieszanie ze stadionem

Wisła Kraków podjęła decyzję, iż nie będzie odpowiadać za mecze innych drużyn na stadionie przy ul. Reymonta.

Skomplikowane porozumienie udało się osiągnąć z Wieczystą Kraków, ale w trudnej sytuacji znalazł się Szachtar Donieck!

Ukraińcy są w szoku po sezonie, w którym grali w Europie właśnie na stadionie Wisły.

Bezlitosna decyzja Wisły Kraków, Ukraińcy w szoku

Właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski zapowiedział, że pracownicy klubu nie będą brać udziału przy organizowaniu meczów innych drużyn. To spore utrudnienie pojawiło się zwłaszcza w kontekście omawiania współpracy z Wieczystą Kraków. Ostatecznie po burzliwych negocjacjach udało się porozumieć, ale w trudnej sytuacji pozostał ukraiński Szachtar Donieck!

Operator murawy - czyli my - udostępni ją Wieczystej komercyjnie. Współpraca będzie obejmować rozwój zespołu greenkeeperów, sprzętu oraz lamp do doświetlania murawy. Zespół Wisła Kraków nie będzie operatorem meczu zgodnie z zapowiedziami. Pozostanie operatorem murawy. Oznacza to wprost, że Wieczysta będzie rozgrywać mecze w Ekstraklasie przy Reymonta - wyjaśnił Królewski na platformie X, podkreślając zadowolenie z warunków komercyjnych tej umowy.

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Z kolei wygląda na to, że Ukraińcy, rywalizujący w europejskich pucharach na tym stadionie, nie spodziewali się takiej postawy ze strony Wisły.

"Oficjalnie. Szok dla Szachtara. Drzwi zamknięte dla Górników w Polsce. Królewski podkreślił, że organizowanie meczów innych drużyn wymaga znacznych zasobów, czasu i finansów, a w obecnych warunkach jest to dla Wisły niepraktyczne zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Zaznaczył również, że priorytetem klubu jest rozwijanie własnej marki, marketingu, komunikacji i przygotowanie się do rywalizacji w mistrzostwach Polski po powrocie do najwyższej ligi" - czytamy w tekście na portalu sport.ua.

Krakowski klub nie zamierza robić problemów z użytkowaniem stadionu, jeśli dojdzie do odpowiedniego porozumienia ws. murawy. Ale czy Szachtar, mający grać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, będzie w stanie zająć się w pełni logistyką gry na tym stadionie? Są co do tego spore wątpliwości.

Na tym etapie jesteśmy zadowoleni z warunków komercyjnych. Sprawa zamknięta @wislakrakowsa 🔵⚪️🔴 Skupiamy się na transferach. https://t.co/sSY4KH3Fsl— Jarosław Królewski (@jarokrolewski) June 8, 2026