Polak szefem FIFA zamiast Gianniego Infantino?! To nie jest żart. Padło konkretne nazwisko. "Został zgłoszony"

Najbliższe wybory na szefa FIFA odbędą się w marcu 2027 roku. Wiadomo już, że o kolejną kadencję w fotelu sternika międzynarodowej federacji piłkarskiej ubiegać się będzie Gianni Infantino. Ten jednak wśród wielu działaczy wzbudza ogromne kontrowersje, m.in. swoimi wypowiedziami na temat Rosji. Ostatnio jego autorytet podważyła zawieszona czerwona kartka dla gracza reprezentacji USA - Folarina Baloguna. To wszystko sprawia, że z Infantino nie jest zadowolona UEFA. W związku z tym rozważa ona wystawienie swojego kandydata na szefa FIFA. Miałby nim być... Dariusz Mioduski.

Rośnie poparcie wewnątrz UEFA dla wystawienia kandydata przeciwko Gianniemu Infantino w nadchodzących wyborach

- napisał na platformie X dziennikarz Ben Jacob.

Dariusz Mioduski został zgłoszony przez kadrę zarządzającą

- dodał. Co prawda naturalnymi kontrkandydatami dla Giannniego Infantino są Aleksander Ceferin i Nasser Al-Khelaif, ale oni raczej nie będą się kwapić do starcia z obecnym szefem FIFA.

Na ten wywiad kibice Legii czekali. Dariusz Mioduski zabrał głos, nie tak to miało brzmieć

Dariusz Mioduski od 2014 roku jest właścicielem i prezesem zarządu Legii Warszawa, a od 2025 także wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. zagranicznych.

Zdjęcia ze springu Legia Warszawa - Radomiak Radom

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