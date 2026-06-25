Wielki skandal z FIFA! W Rosji świętują. "Najważniejsza wiadomość dnia"

Skandal z FIFA. W Rosji świętują, a piłkarski świat jest w szoku

To nie pierwszy skandal z udziałem FIFA w kontekście Rosji. Podczas ceremonii otwarcia mundialu 2026 przez meksykańskie media została zauważona na trybunach rosyjska flaga, co uznano za hańbę dla Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Najwidoczniej jednak zupełnie inną optykę ma szef FIFA Gianni Infantino, który już wcześniej dał się poznać jako zwolennik bardzo miękkiego kursu wobec Rosji. - Powinniśmy zapisać w naszych statutach, że nigdy nie możemy zakazywać żadnemu krajowi gry w piłkę nożną z powodu działań jego przywódców politycznych. Ktoś musi utrzymywać te więzi - wypalił kiedyś. Teraz jednak FIFA poszła krok dalej. W Rosji świętują, a piłkarski świat jest w szoku. O co chodzi? Agencja TASS właśnie poinformowała, że FIFA zezwoliła rosyjskim reprezentacjom do lat 15 na udział w nadchodzących mistrzostwach świata dla tej kategorii wiekowej.

Skandal na MŚ 2026, jest pilna reakcja FIFA! Odesłany z USA sędzia może odetchnąć

Rada FIFA zatwierdziła organizację turnieju dla chłopców i dziewcząt w kategorii wiekowej U-15. Biuro Rady podjęło decyzję o organizacji Mistrzostw Świata FIFA U-15 i Festiwalu w 2026 roku w Azerbejdżanie. Drużyny ze wszystkich stowarzyszeń członkowskich FIFA będą mogły wziąć udział w pierwszym turnieju dla chłopców. Drugi turniej, zaplanowany na 2027 rok, będzie rozgrywany wyłącznie dla drużyn dziewcząt. Począwszy od 2028 roku FIFA zaprosi wszystkie stowarzyszenia członkowskie do udziału w dwóch oddzielnych rozgrywkach – odpowiednio dla chłopców i dziewcząt poniżej 15 lat"

- poinformowało biuro prasowe FIFA w komunikacie (cytat za TASS). Najbliższy mundial U-15 odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie.

Powrót Rosji do rozgrywek FIFA? "Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata"

Radości z takiego obrotu spraw nie kryje Dimitrij Swiszczew, deputowany Dumy Państwowej. - To najważniejsza wiadomość dnia! Młodzi sportowcy otrzymali pozwolenie na udział. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026 - mówił w rozmowie z portalem championat.com.

Rozumiemy, że kolejnym krokiem dla młodzieży będzie powrót naszych dorosłych reprezentacji narodowych, a prawdopodobnie także klubów. To temat, o którym dyskutowano od wielu lat. Gdy tylko pojawiła się informacja o dopuszczeniu młodych sportowców, nasi sąsiedzi natychmiast próbowali zagrozić nam bojkotem

- dodał bezczelnie Swiszczew.

Pod quizem znajduje się galeria "Cristiano Ronaldo i Celine Dept"

QUIZ. Test o mundialach! Tylko dla prawdziwych ekspertów! Żadnych pytań o Polskę Pytanie 1 z 11 Mistrzostwa świata broni Argentyna. Ile razy w historii udała się ta sztuka w historii mundiali? 0 1 2 3 Następne pytanie

20