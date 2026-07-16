Superpuchar Polski. Burza przed meczem Lech - Górnik! "To brak szacunku"

W czwartek 16 lipca Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze o Superpuchar Polski.

Dzień przed meczem ponownie zawrzało po nagłej decyzji podjętej przez PZPN.

- To brak szacunku do klubu - grzmi trener Lecha Niels Frederiksen.

Burza przed Superpucharem Polski Lech - Górnik! "To brak szacunku"

Do końca mistrzostw świata zostały dwa najważniejsze, medalowe mecze, a w Polsce rozpoczyna się nowy sezon. Jak zazwyczaj, choć w ostatnich latach nie zawsze, zostanie zainaugurowany starciem o Superpuchar Polski. Przez długi czas nie było to pewne, bo PZPN i kluby nie mogły dojść do porozumienia w sprawie lokalizacji i terminu. Ostatecznie udało się dojść do porozumienia i 16 lipca w Poznaniu dojdzie do konfrontacji mistrza kraju ze zdobywcą Pucharu Polski. Niestety, dzień przed meczem na jaw wyszło kolejne zamieszanie związane z organizacją tego prestiżowego spotkania.

Skandaliczne sceny po półfinale Anglia - Argentyna! Haniebne zachowanie, wszystko się nagrało

Galeria: Feta Lecha Poznań

21

- Dowiedziałem się o tym przed wejściem na salę, że PZPN poinformował klub dzień przed meczem, że w jego trakcie wprowadzane są wszystkie nowe zasady, które widzimy na mundialu. Podczas gdy poza suchą informacją, nie dostaliśmy żadnej prezentacji ani nie odbyło się żadne szkolenie w związku ze zmianą przepisów - zdradził podczas przedmeczowej konferencji poirytowany trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen, cytowany przez Dawida Dobrasza.

Chodzi m.in. o przepisy ograniczające tzw. grę na czas, ale też słynny już obrazek z mundialu, gdy za zasłanianie ust pokazywano piłkarzom czerwoną kartkę.

Oczekiwałbym, że jeśli jest taka zmiana przepisów, to jakiś sędzia przyjedzie i wytłumaczy drużynie, na czym polegają zmiany. Jutro będzie to przedstawiał... nasz kierownik drużyny. Nie jest to poważna sytuacja. Kierownik to nie sędzia i nie ma pełnych kompetencji na temat zasad gry. Jeśli PZPN jest organizatorem meczu, to powinien nieco poważniej podchodzić do takich spraw. Myślę, że to brak szacunku do klubu, a informowanie na dzień przed meczem bez żadnego szkolenia i wizyty kogoś ze związku jest niepoważne - dodał Frederiksen.

Co więcej, PZPN potwierdził w rozmowie z portalem Roosevelta 81, że w tym roku nie wypłaci żadnych nagród pieniężnych za Superpuchar. Wcześniej było to co najmniej 200 tys. złotych dla zwycięzcy i 100 tys. dla pokonanego.

Niels Frederiksen grzmi i uderza w PZPN.Trener Mistrzów Polski nie pytany postanowił wyrazić opinie na temat informowania klubów na temat wprowadzania nowych zasad z mundialu. - Pana pytanie naprowadziło mnie na jedną rzecz. Dowiedziałem się o tym przed wejściem na salę, że…— Dawid Dobrasz (@dobraszd) July 15, 2026