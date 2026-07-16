Skandaliczne sceny po półfinale Anglia - Argentyna! Haniebne zachowanie, wszystko się nagrało

Argentyna wygrała 2:1 z Anglią w półfinale MŚ 2026.

Po meczu Jude Bellingham uderzył w głowę cieszącego się Argentyńczyka Valentina Barco.

Te haniebne sceny zostały nagrane z trybun i szybko obiegły świat.

Anglia - Argentyna: Haniebne zachowanie Bellinghama po półfinale MŚ

Półfinał mundialu Anglia - Argentyna od pierwszej sekundy aż buzował od emocji. Tylko w pierwszej połowie popełniono aż 19 fauli, a sędzia i tak dopuszczał naprawdę twardą grę. Dopiero w drugiej połowie obie drużyny skupiły się bardziej na piłce, co przyniosło gola Anthony'ego Gordona na 1:0 w 55. minucie. Od tego momentu goniąca wynik Argentyna całkowicie przejęła inicjatywę i stłamsiła rywali. Efektem był piękny gol z dystansu Enzo Fernandeza na 1:1 w 85. min, a na początku doliczonego czasu gry Lautaro Martinez po drugiej asyście Leo Messiego pokonał angielskiego bramkarza i wprowadził obrońców tytułu do drugiego finału MŚ z rzędu. Anglicy musieli przełknąć bolesną porażkę pomimo prowadzenia 1:0 i nie przyszło im to łatwo.

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Jak to zwykle bywa, po meczu jedna drużyna oszalała ze szczęścia, a druga z trudem trawiła porażkę. Na mundialu ponownie padło na Anglików, którzy po pamiętnym mistrzostwie z 1966 roku przegrali swoje trzy kolejne półfinały MŚ. Znów musieli obejść się smakiem, z czym nie najlepiej poradził sobie Jude Bellingham. Gwiazdor reprezentacji Anglii już po meczu uderzył od tyłu w głowę cieszącego się Argentyńczyka!

Załamany piłkarz Realu stał sam i próbował przełknąć gorycz porażki, gdy obok niego świętowanie rozpoczęła grupka argentyńskich piłkarzy. Bellingham na nich spojrzał, podszedł i wypłacił "liścia" w tył głowy Valentina Barco, który przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych. Wszystko zostało nagrane z trybun, a filmik obejrzano już kilkadziesiąt milionów razy!

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"Jose z pewnością pomoże ostudzić ten zapał" - ironizują kibice, nawiązując do krewkiego charakteru Jose Mourinho, nowego trenera Realu Madryt. Jego współpraca z Bellinghamem rozpocznie się jednak za jakiś czas, a wcześniej czekają nas ostatnie mecze mundialu 2026: w sobotę Francja - Anglia o 3. miejsce i w niedzielę wielki finał Hiszpania - Argentyna.