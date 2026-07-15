Spis treści
Wynik meczu Anglia - Argentyna
- Anglia [0:0] Argentyna
Anglia - Argentyna - STATYSTYKI
|Statystyka
|Anglia
|Argentyna
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
E. Anderson (37')
L. Martinez (42')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|0
|0
|Strzały niecelne
|1
|1
|Wszystkie strzały
|1
|2
|Strzały zablokowane
|0
|1
|Strzały z pola karnego
|1
|0
|Strzały spoza pola karnego
|0
|2
|Faule
|7
|12
|Rzuty rożne
|1
|1
|Spalone
|1
|2
|Posiadanie piłki
|45%
|55%
|Interwencje bramkarza
|0
|0
|Wszystkie podania
|198
|251
|Celne podania
|178
|224
|Skuteczność podań
|90%
|89%
Jan Tomaszewski zachwycony Szczęsnym! „Jeden z najlepszych na świecie”
Anglia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Anglia:
- Jordan Pickford (bramkarz)
- Reece James (obrońca)
- John Stones (obrońca)
- Marc Guéhi (obrońca)
- Djed Spence (obrońca)
- Declan Rice (pomocnik)
- Elliot Anderson (pomocnik)
- Morgan Rogers (pomocnik)
- Jude Bellingham (pomocnik)
- Anthony Gordon (pomocnik)
- Harry Kane (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- James Trafford (bramkarz)
- Dean Henderson (bramkarz)
- Nico O'Reilly (obrońca)
- Ezri Konsa (obrońca)
- Dan Burn (obrońca)
- Trevoh Chalobah (obrońca)
- Eberechi Eze (pomocnik)
- Jordan Henderson (pomocnik)
- Kobbie Mainoo (pomocnik)
- Bukayo Saka (napastnik)
- Noni Madueke (napastnik)
- Marcus Rashford (napastnik)
- Ivan Toney (napastnik)
- Ollie Watkins (napastnik)
Argentyna - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Argentyna:
- Emiliano Martínez (bramkarz)
- Nahuel Molina (obrońca)
- Cristian Romero (obrońca)
- Lisandro Martínez (obrońca)
- Nicolás Tagliafico (obrońca)
- Giuliano Simeone (pomocnik)
- Leandro Paredes (pomocnik)
- Alexis Mac Allister (pomocnik)
- Enzo Fernández (pomocnik)
- Lionel Messi (napastnik)
- Julián Alvarez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Juan Musso (bramkarz)
- Gerónimo Rulli (bramkarz)
- Facundo Medina (obrońca)
- Nicolás Otamendi (obrońca)
- Gonzalo Montiel (obrońca)
- Marcos Senesi (obrońca)
- Nicolás González (napastnik)
- Thiago Almada (pomocnik)
- Rodrigo De Paul (pomocnik)
- Giovani Lo Celso (pomocnik)
- Exequiel Palacios (pomocnik)
- Nico Paz (napastnik)
- Valentín Barco (pomocnik)
- Lautaro Martínez (napastnik)
- José Manuel López (napastnik)