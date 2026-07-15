Mecz Anglia - Argentyna (15.07.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-07-15 22:07

W Atlancie trwa właśnie starcie Anglii z Argentyną o wejście do finału Mundialu 2026. To spotkanie w ramach półfinału mistrzostw świata przyciąga uwagę wszystkich fanów piłki, a sytuacja na boisku zmienia się w szybkim tempie. Żeby przekonać się, jak wygląda przewaga na boisku, warto rzucić okiem na statystyki meczu. Poniżej udostępniamy aktualne statystyki oraz składy, w jakich obie drużyny walczą o zwycięstwo.

Złoty Puchar Świata obok flag Anglii i Argentyny na tle stadionu. Relację z meczu znajdziesz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI England-Argentina (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Anglia - Argentyna

  • Anglia [0:0] Argentyna

Anglia - Argentyna - STATYSTYKI

StatystykaAngliaArgentyna
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek11
Kartki żółte

E. Anderson (37')

L. Martinez (42')

Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne00
Strzały niecelne11
Wszystkie strzały12
Strzały zablokowane01
Strzały z pola karnego10
Strzały spoza pola karnego02
Faule712
Rzuty rożne11
Spalone12
Posiadanie piłki45%55%
Interwencje bramkarza00
Wszystkie podania198251
Celne podania178224
Skuteczność podań90%89%
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Anglia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Anglia:

  • Jordan Pickford (bramkarz)
  • Reece James (obrońca)
  • John Stones (obrońca)
  • Marc Guéhi (obrońca)
  • Djed Spence (obrońca)
  • Declan Rice (pomocnik)
  • Elliot Anderson (pomocnik)
  • Morgan Rogers (pomocnik)
  • Jude Bellingham (pomocnik)
  • Anthony Gordon (pomocnik)
  • Harry Kane (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • James Trafford (bramkarz)
  • Dean Henderson (bramkarz)
  • Nico O'Reilly (obrońca)
  • Ezri Konsa (obrońca)
  • Dan Burn (obrońca)
  • Trevoh Chalobah (obrońca)
  • Eberechi Eze (pomocnik)
  • Jordan Henderson (pomocnik)
  • Kobbie Mainoo (pomocnik)
  • Bukayo Saka (napastnik)
  • Noni Madueke (napastnik)
  • Marcus Rashford (napastnik)
  • Ivan Toney (napastnik)
  • Ollie Watkins (napastnik)

Argentyna - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Argentyna:

  • Emiliano Martínez (bramkarz)
  • Nahuel Molina (obrońca)
  • Cristian Romero (obrońca)
  • Lisandro Martínez (obrońca)
  • Nicolás Tagliafico (obrońca)
  • Giuliano Simeone (pomocnik)
  • Leandro Paredes (pomocnik)
  • Alexis Mac Allister (pomocnik)
  • Enzo Fernández (pomocnik)
  • Lionel Messi (napastnik)
  • Julián Alvarez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Juan Musso (bramkarz)
  • Gerónimo Rulli (bramkarz)
  • Facundo Medina (obrońca)
  • Nicolás Otamendi (obrońca)
  • Gonzalo Montiel (obrońca)
  • Marcos Senesi (obrońca)
  • Nicolás González (napastnik)
  • Thiago Almada (pomocnik)
  • Rodrigo De Paul (pomocnik)
  • Giovani Lo Celso (pomocnik)
  • Exequiel Palacios (pomocnik)
  • Nico Paz (napastnik)
  • Valentín Barco (pomocnik)
  • Lautaro Martínez (napastnik)
  • José Manuel López (napastnik)
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