Klasyfikacja strzelców MŚ 2026: Ile goli strzelił Leo Messi a ile Harry Kane?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-15 20:04

Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o Złotego Buta jest pasjonująca. Liderami klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi – mają na koncie po 8 goli. Francuz do tego dorzucił 3 asysty, Argentyńczyk 2. Messi w wieku 39 lat wciąż pokazuje klasę światową, bijąc kolejne rekordy.

Lionel Messi i Harry Kane naprzeciw siebie na tle stadionu. O strzelcach MŚ 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Mistrzostwa świata powoli się kończą, przed nami drugi półfinał
  • Pasjonujący jest też wyścig o Złotego Buta, którego zgarnie najlepszy strzelec mundialu.
  • Sprawdź, jaka jest klasyfikacja strzelców MŚ 2026

Klasyfikacja strzelców MŚ 2026 przed półfinałem Anglia - Argentyna wygląda tak, że prowadzi Kylian Mbappé, a za nim jest Lionel Messi. Obaj mają po 8 goli, a przy równej liczbie goli decydują asysty. Harry Kane plasuje się na 4. miejscu z 6 golami i 1 asystą. Kapitan Anglii regularnie trafia, ale na razie musi uznać wyższość Messiego, Mbappé i Erlinga Haalanda (7 goli). Harry Kane wciąż liczy się w wyścigu o koronę króla strzelców MŚ 2026, lecz do czołówki brakuje mu dwóch trafień.

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Aktualna czołówka strzelców MŚ 2026 (stan na 15 lipca 2026):

  • 1. Kylian Mbappé (Francja) – 8 goli, 3 asysty
  • 2. Lionel Messi (Argentyna) – 8 goli, 2 asysty
  • 3. Erling Haaland (Norwegia) – 7 goli
  • 4–5. Harry Kane (Anglia) – 6 goli, 1 asysta
  • 4–5. Jude Bellingham (Anglia) – 6 goli, 1 asysta
  • 6. Ousmane Dembélé (Francja) – 5 goli, 2 asysty
  • 7. Mikel Oyarzabal (Hiszpania) – 5 goli
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